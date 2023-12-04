盲測牛肉湯！A5和牛「1原因」太吃虧　他給評價：台灣溫體牛大勝

記者曾筠淇／綜合報導

近期「牛肉湯」話題引發討論，YouTube頻道「yes100」就決定盲測台灣溫體牛與A5和牛的差別，以及身為台南在地人的團隊成員是否能吃出來。最後，有其中兩個人盲測後都「全部答對」，並直言A5和牛經冷凍、解凍再退冰，口感已經相對沒彈性，因此以牛肉湯來說，還是更喜歡台灣溫體牛。

「yes100」特別請「阿堂牛肉專賣店」的老闆料理台灣溫體牛與A5和牛，並且分別加入原味湯頭和蒜頭湯頭，總共組合出4碗牛肉湯。老闆透露，他是第一次料理A5和牛，試吃時覺得蠻嫩的，但也比較油一點。

首先進行盲測的是粉專「我要征服台南牛肉湯」的主理人小均，他在試吃前雖一直說自己部位不熟悉可能分辨不出來，但4碗卻都回答正確。他形容A5和牛的酸感很明顯，是熟成後的酸，雖然肉質軟，但經過熟成沒彈性，至於油香是很香的牛肉香。

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▲▼團隊成員盲測牛肉湯。（圖／「yes100」授權引用，下同）

再來是「yes100」的成員阿智哥，他每一題都是火速回答且回答正確；接著是「牛肉湯小白」爆強小睿，4碗中答對2題、答錯2題；最後是威利哥，他覺得原味A5和牛湯和蒜頭台灣牛肉湯的味道有點像，但可能是因為他太餓的關係，至於第4碗，他點出和牛的油脂帶有酸味，且味道算是蠻明顯的。

後來阿智哥評價，以牛肉湯來說，「台灣本體溫體牛大獲全勝」，因為和牛雖然嫩，但是冷凍、解凍再退冰，所以比較起來就沒什麼彈性，不過，如果直接運來一隻活的牛就很難說，只是這也不太可能。

小均也接續說道，和牛比較油，冷掉以後油感明顯、太油膩，「打妹打妹（指不行）」。老闆則坦言，A5和牛、溫體牛有分熟成跟沒有熟成，「熟成它的口感就是比較沒有那麼好」，比較適合燒烤、不適合牛肉湯，至於台灣溫體牛則比較有韌度。最後節目也呼籲，「請大家支持台灣本土的酪農，購買國產牛奶，支持台灣溫體牛肉湯文化」。

本文經YouTube頻道「yes100」授權引用