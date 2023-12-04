　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動，黃偉哲市長首先頒發台南直轄市總工會第4屆32位工會幹部當選證書，期許任重道遠一同為台南的未來打拼。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長並親臨頒獎187家優等工會、77家甲等工會、12名卓越工會領袖、12名卓越會務人員及180位房屋修繕與義剪志工代表，肯定勉勵同時表達感謝之意，期勉大家齊心打造「希望家園」施政願景，再造台南400榮光。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，首先向到場的台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南直轄市總工會理事長黃江福、台南市職業總工會副理事長王得任及等總工會領袖問候並表達感謝之意，感謝各總工會長期以來，與市政府一起為保障勞工朋友權益齊心努力與付出。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲肯定獲得評鑑優等、甲等工會的理、監事幹部及會務人員之辛勞，也恭喜得獎的卓越工會領袖暨會務人員，並勉勵修繕義剪志工伙伴們，分享台南溫暖的愛。市長強調，努力營造勞資和諧，讓勞工朋友有友善的就業環境，是市府用心的首要目標，勞工局將持續在勞資雙方中，擔任好溝通協調及公正第三者的角色，另外弱勢勞工家庭房屋修繕服務及義剪志工發揮所長，用愛心與實際行動相挺，善行值得嘉勉，一起共築台南，讓台南市成為「幸福、永續」的城市。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，自2013年12月起全國首創透過民間團體力量，發揮公、私協力，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配等職業工會及台南市餐飲業產業工會，9大工會與正懿企業有限公司共10大修繕團隊，十多年來持續推動「做工行善團」幫弱勢勞工家庭房屋修繕，打造有情有疼心ㄟ厝，開啟愛心與善心、人人之間愛心連結，至今已完成244戶房屋修繕，動員志工約11,688人次，因志工投入而節省人力工資約新台幣2,922萬元，109年更在賴清德副總統牽線下，成功建立台南市與屏高嘉三縣市「房屋修繕」經驗傳承平台，建立「善與繕的愛心圓」循環，將善心義舉遠播，推向全台各地。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

還有台南市新娘秘書產業工會、台南市理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、大台南婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會等11大工會主動加入「有情有疼心 義剪亮容顏」義剪活動，自2015年4月起至2023年11月已完成304場次，約4,269位人次的志工，主動投入服務18924位弱勢者義剪工作，「義剪2.0」-揪感心體貼提供客製化剪髮理容服務及化妝、美膚美容、美姿禮儀技術指導，特此為表揚「做工行善團」志工們對於房屋修繕及義剪辛勞的付出。
活動除了表揚台南市電氣業職業工會等187個優等工會，台南市中藥服務人員職業工會等77個甲等工會。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12位卓越工會領袖：台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆、台南市陰陽宅設計職業工會理事長吳龍祥、旗勝科技股份有限公司台南廠工會理事長黃綉惠、台南市奇美實業股份有限公司企業工會理事長郭俊助、統一實業股份有限公司企業工會理事長邱偉彰、統一企業股份有限公司企業工會理事長林子紘、佳和實業股份有限公司企業工會理事長-陳明興、台南市大成長城企業股份有限公司企業工會理事長葉麗玉、台南市東盟開發實業股份有限公司學甲廠企業工會理事長楊明峯、台灣糖業(股)公司台南市企業工會理事長黃碧玉、台南市鎖匙業職業工會監事會召集人郭銀良等12名。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

12位卓越工會會務人員：統一企業股份有限公司企業工會專員謝靜子、大台南鐵工業職業工會組訓幹事殷藝芸、大台南市水電裝置職業工會秘書林惠芬、大台南泥水業職業工會總幹事林淑玫、大台南褓姆職業工會秘書王秀桂、台南市美容業職業工會秘書翁素鄰、台南市各業工人聯合會幹書石婉礽、大台南百貨服務業職業工會秘書吳淑惠、旗勝科技股份有限公司台南廠工會秘書王佩芬、大台南推拿與民俗調理服務職業工會秘書楊姝卉、台南市驗光配鏡人員職業工會會務人員賴宣佑、大台南宗教服務職業工會秘書龔郁珊等12名。

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

修繕志工所屬工會：大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市金屬建築及零組件製造工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市餐飲業產業工會等9個工會98位「做工行善團」志工辦理房屋修繕服務接受市長表揚。

ET快訊
桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了
五月天被檢舉了！陸網喊詐欺「退一賠三」　消保委回應
從裡到外都有新設計！　iPhone 16 Pro八大升級一次
結婚恩愛50年夫中風...妻不堪長照一刀殺死他
2名準司法官性騷5女學員　苦讀上榜但品德太爛...將被退訓
直擊／開箱長榮2.4萬TEU長岳輪　船員套房媲美星級旅館

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

王家貞力邀參加管中閔演講會　見證對抗綠色暴政歷史傳奇

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

暖冬感溫日　嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

2023台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2／25

瑪倉文教基金會回饋事業起點　助魚池鄉12校120弱勢生圓夢

屏東婦徘徊路旁　潮州警紋辨識系統查身分助返家

國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

王家貞力邀參加管中閔演講會　見證對抗綠色暴政歷史傳奇

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

暖冬感溫日　嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

台東縣學生舞蹈暨創意戲劇比賽　初賽結果出爐

2023台東知本溫泉季　延長亮燈至明年2／25

瑪倉文教基金會回饋事業起點　助魚池鄉12校120弱勢生圓夢

屏東婦徘徊路旁　潮州警紋辨識系統查身分助返家

國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

府中商場欠管理費淪法拍　資產公司「短進短出」賺千萬

台北大雨亞錦賽大巨蛋正常開打、洲際因雨延後　晚上日本戰門票熱賣中

印尼火山釀11死「今早又爆發」！還有12人失蹤　搜索行動喊卡

台積電明年Q1毛利率恐跌破5成　美系外資調降目標價至688元

快訊／蕭美琴、吳欣盈國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

國1貨車、砂石車追撞「車頭凹成90度」　駕駛遭夾驚悚畫面曝

羨慕侯副手是趙少康？　柯文哲酸：侯友宜現在有個「很好的保母」

陸呼吸道疾病多病種齊發　中藥價格暴漲！漲幅5成起跳

國1林口段聯結車變「風火輪」　濃煙竄出車流一度回堵3公里

林玟誼火大討厭謊言：欺騙無法原諒！怒失蹤20年父親耍手段

猴子HIGH起爬腿上「幹大事」 正妹崩潰驚叫：趕快下來QQ

地方熱門新聞

2023台南河樂燈區聖誕點燈

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

南投玉山文化節即日起登場

國考達人退休拾畫筆　獲亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

王家貞力邀參加管中閔演講會

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

做工行善&愛心義剪推動愛的循環力量

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

嘉藥青銀共學暖心也暖胃樂開懷

屏東婦徘徊路旁　潮州警查出身分助返家

2.2萬玉璽酒限量開賣　金門4千幸運兒獲入手機會

台南首創平埔族群民族別認同註記正式上路

更多熱門

相關新聞

上車即入院　香檳機構慨捐幼兒救護車

上車即入院　香檳機構慨捐幼兒救護車

耕耘北台灣市場10多載的香檳機構，深得民眾信賴，無論房地產市場景氣循環，持續積極投入公益活動，期盼以「取之社會、用之社會」，而12月1日於馬偕紀念醫院副院長簡定國見證下，香檳機構董事長陳文山親自捐贈近350萬元救護車，為院內首台配有重罕病嬰幼兒急救設備之車輛。

南消二大+企業義消　聯手成功搶命

南消二大+企業義消　聯手成功搶命

台南將軍區1男遭轟頭亡　槍手是神壇宮主

台南將軍區1男遭轟頭亡　槍手是神壇宮主

2023台南河樂燈區聖誕點燈

2023台南河樂燈區聖誕點燈

台南歸仁區凱旋路1段小客車車禍6人送醫

台南歸仁區凱旋路1段小客車車禍6人送醫

關鍵字：

台南做工行善愛心義剪

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面