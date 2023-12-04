齊心打造台南400榮光　做工行善＆愛心義剪推動愛的循環力量

▲台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市勞工局4日在善化文康育樂中心，舉行2023年度工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與修繕義剪志工與台南直轄市總工會第4屆工會幹部授證表揚活動，黃偉哲市長首先頒發台南直轄市總工會第4屆32位工會幹部當選證書，期許任重道遠一同為台南的未來打拼。

黃偉哲市長並親臨頒獎187家優等工會、77家甲等工會、12名卓越工會領袖、12名卓越會務人員及180位房屋修繕與義剪志工代表，肯定勉勵同時表達感謝之意，期勉大家齊心打造「希望家園」施政願景，再造台南400榮光。

黃偉哲市長表示，首先向到場的台南市總工會理事長陳水林、大台南總工會理事長鄭山林、副理事長陳美靜、台南市產業總工會理事長宋照濱、台南直轄市總工會理事長黃江福、台南市職業總工會副理事長王得任及等總工會領袖問候並表達感謝之意，感謝各總工會長期以來，與市政府一起為保障勞工朋友權益齊心努力與付出。

市長黃偉哲肯定獲得評鑑優等、甲等工會的理、監事幹部及會務人員之辛勞，也恭喜得獎的卓越工會領袖暨會務人員，並勉勵修繕義剪志工伙伴們，分享台南溫暖的愛。市長強調，努力營造勞資和諧，讓勞工朋友有友善的就業環境，是市府用心的首要目標，勞工局將持續在勞資雙方中，擔任好溝通協調及公正第三者的角色，另外弱勢勞工家庭房屋修繕服務及義剪志工發揮所長，用愛心與實際行動相挺，善行值得嘉勉，一起共築台南，讓台南市成為「幸福、永續」的城市。

勞工局長王鑫基表示，自2013年12月起全國首創透過民間團體力量，發揮公、私協力，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業、泥水業、電氣業、油漆工程業、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配等職業工會及台南市餐飲業產業工會，9大工會與正懿企業有限公司共10大修繕團隊，十多年來持續推動「做工行善團」幫弱勢勞工家庭房屋修繕，打造有情有疼心ㄟ厝，開啟愛心與善心、人人之間愛心連結，至今已完成244戶房屋修繕，動員志工約11,688人次，因志工投入而節省人力工資約新台幣2,922萬元，109年更在賴清德副總統牽線下，成功建立台南市與屏高嘉三縣市「房屋修繕」經驗傳承平台，建立「善與繕的愛心圓」循環，將善心義舉遠播，推向全台各地。

還有台南市新娘秘書產業工會、台南市理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、大台南婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、台南市人體彩繪從業人員職業工會、台南市理髮業職業工會等11大工會主動加入「有情有疼心 義剪亮容顏」義剪活動，自2015年4月起至2023年11月已完成304場次，約4,269位人次的志工，主動投入服務18924位弱勢者義剪工作，「義剪2.0」-揪感心體貼提供客製化剪髮理容服務及化妝、美膚美容、美姿禮儀技術指導，特此為表揚「做工行善團」志工們對於房屋修繕及義剪辛勞的付出。

活動除了表揚台南市電氣業職業工會等187個優等工會，台南市中藥服務人員職業工會等77個甲等工會。

12位卓越工會領袖：台南市產業總工會理事長宋照濱、台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆、台南市陰陽宅設計職業工會理事長吳龍祥、旗勝科技股份有限公司台南廠工會理事長黃綉惠、台南市奇美實業股份有限公司企業工會理事長郭俊助、統一實業股份有限公司企業工會理事長邱偉彰、統一企業股份有限公司企業工會理事長林子紘、佳和實業股份有限公司企業工會理事長-陳明興、台南市大成長城企業股份有限公司企業工會理事長葉麗玉、台南市東盟開發實業股份有限公司學甲廠企業工會理事長楊明峯、台灣糖業(股)公司台南市企業工會理事長黃碧玉、台南市鎖匙業職業工會監事會召集人郭銀良等12名。

12位卓越工會會務人員：統一企業股份有限公司企業工會專員謝靜子、大台南鐵工業職業工會組訓幹事殷藝芸、大台南市水電裝置職業工會秘書林惠芬、大台南泥水業職業工會總幹事林淑玫、大台南褓姆職業工會秘書王秀桂、台南市美容業職業工會秘書翁素鄰、台南市各業工人聯合會幹書石婉礽、大台南百貨服務業職業工會秘書吳淑惠、旗勝科技股份有限公司台南廠工會秘書王佩芬、大台南推拿與民俗調理服務職業工會秘書楊姝卉、台南市驗光配鏡人員職業工會會務人員賴宣佑、大台南宗教服務職業工會秘書龔郁珊等12名。

修繕志工所屬工會：大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市電氣業職業工會、台南市油漆工程業職業工會、台南市金屬建築及零組件製造工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市餐飲業產業工會等9個工會98位「做工行善團」志工辦理房屋修繕服務接受市長表揚。