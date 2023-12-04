單車車友風景區突倒地無心跳　南消+企業義消聯手成功搶命

▲台南首例由企業義消與警消聯手搶救失去生命跡象的車友，成功挽回一命。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

一位腳踏車車友3日中午，騎行至西拉雅風景區後休息突然倒地，失去生命跡象，官田消防分隊接獲報案後，派遣救護勤務人員林楚珩、胡嘉哲前來救援，發現患者是OHCA（意外心臟驟停）事件，立即增派EMT-P高級救護技術員姜世聰、工豐企業義消胡鴻鳴共4人協助搶救，最成功恢復患者生命跡象。

消防局指出，救護人員到現場時，已有西拉雅風景管理處人員進行CPR急救，增加患者存活率，再由官田消防4人團隊接手後，整個團隊快速進行現場評估，立即開展心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED），送醫前患者已回復自主呼吸及心跳(ROSC, Return of Spontaneous Circulation)，然送醫途中曾一度又轉為OHCA，經由電擊並給予急救藥物(EMT-P才能給藥)後，再次成功再度ROSC。

在整個高張力的救護過程中，除了團隊的默契與快速反應外，EMT-P姜世聰扮演著很關鍵的角色，能夠將EMT-P的專業知識及技能發揮在這件救護案件上，讓車友的心跳成功恢復，並在到達醫院後，患者已能夠和院方對話，讓院方得以快速診斷患者的狀況，生命之鏈再度由民眾、消防及醫院三方共同合作而成功挽救生命。

市長黃偉哲表示，打造安全大台南及守護民眾生命，一直都是我們市府團隊持續進行的目標。在各方的通力合作下，成功挽救患者的生命，尤其肯定消防局同仁的救護技能及即時反應。同時，在此呼籲大家，將救護資源留給真正需要的人，避免濫用救護車的情況，而導致真正需要的患者無救護車可以使用。

消防局長李明峯指出，消防局每年都會舉辦兩次的救護複訓外，平時也會安排救護的課程，因此對於OHCA案件的處理流程及技巧，分隊人員可說是相當熟悉。加上10月官田分隊與西拉雅風景區管理處合辦一場演練，同時針對管理處員工的救護處置進行教學，在第一時間能夠施予急救，提升患者的存活率。

二大隊長王騰毅強調，CPR在急救中相當重要，並對現場民眾的積極參與表示高度的肯定。於此，特別肯定工豐企業公司成立的企業義消胡鴻鳴，除了受過訓練滅火技巧外，更自費參加EMT的訓練且領有證照。因此，在這次的協勤過程中，成功將患者生命挽回。這也是本市推動企業義消的政策，首件有企業義消參與的救護勤務中，患者送醫前已回復自主呼吸及心跳。