　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單車車友風景區突倒地無心跳　南消+企業義消聯手成功搶命

▲台南首例由企業義消與警消聯手搶救失去生命跡象的車友，成功挽回一命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南首例由企業義消與警消聯手搶救失去生命跡象的車友，成功挽回一命。（圖／民眾提供，下同）

記者林東良／台南報導

一位腳踏車車友3日中午，騎行至西拉雅風景區後休息突然倒地，失去生命跡象，官田消防分隊接獲報案後，派遣救護勤務人員林楚珩、胡嘉哲前來救援，發現患者是OHCA（意外心臟驟停）事件，立即增派EMT-P高級救護技術員姜世聰、工豐企業義消胡鴻鳴共4人協助搶救，最成功恢復患者生命跡象。

消防局指出，救護人員到現場時，已有西拉雅風景管理處人員進行CPR急救，增加患者存活率，再由官田消防4人團隊接手後，整個團隊快速進行現場評估，立即開展心肺復甦術（CPR）並使用自動體外除顫器（AED），送醫前患者已回復自主呼吸及心跳(ROSC, Return of Spontaneous Circulation)，然送醫途中曾一度又轉為OHCA，經由電擊並給予急救藥物(EMT-P才能給藥)後，再次成功再度ROSC。

▲台南首例由企業義消與警消聯手搶救失去生命跡象的車友，成功挽回一命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在整個高張力的救護過程中，除了團隊的默契與快速反應外，EMT-P姜世聰扮演著很關鍵的角色，能夠將EMT-P的專業知識及技能發揮在這件救護案件上，讓車友的心跳成功恢復，並在到達醫院後，患者已能夠和院方對話，讓院方得以快速診斷患者的狀況，生命之鏈再度由民眾、消防及醫院三方共同合作而成功挽救生命。

市長黃偉哲表示，打造安全大台南及守護民眾生命，一直都是我們市府團隊持續進行的目標。在各方的通力合作下，成功挽救患者的生命，尤其肯定消防局同仁的救護技能及即時反應。同時，在此呼籲大家，將救護資源留給真正需要的人，避免濫用救護車的情況，而導致真正需要的患者無救護車可以使用。

▲台南首例由企業義消與警消聯手搶救失去生命跡象的車友，成功挽回一命。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局長李明峯指出，消防局每年都會舉辦兩次的救護複訓外，平時也會安排救護的課程，因此對於OHCA案件的處理流程及技巧，分隊人員可說是相當熟悉。加上10月官田分隊與西拉雅風景區管理處合辦一場演練，同時針對管理處員工的救護處置進行教學，在第一時間能夠施予急救，提升患者的存活率。

二大隊長王騰毅強調，CPR在急救中相當重要，並對現場民眾的積極參與表示高度的肯定。於此，特別肯定工豐企業公司成立的企業義消胡鴻鳴，除了受過訓練滅火技巧外，更自費參加EMT的訓練且領有證照。因此，在這次的協勤過程中，成功將患者生命挽回。這也是本市推動企業義消的政策，首件有企業義消參與的救護勤務中，患者送醫前已回復自主呼吸及心跳。

ET快訊
夫妻「海上做愛」太大聲！郵輪之旅毀了　被趕下船丟包海島
快訊／4縣市大雨特報！　北台灣嚴防劇烈雨彈
快訊／台北極淺層地震！　是大屯山火山活動引發
台灣媳婦麵店「全套半套」到底賣啥？　常客笑了：好吃
快訊／台北市規模2.4地震！震央在士林區
LIVE／3屁孩火燒家樂福起底　謝金燕大巨蛋開場挨轟退步又尷
雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛死亡　家屬心碎見最後一面
母獅太餓才吞猴？　壽山動物園：跟人一樣吃飽還是會想吃
5案例揭長照政策脫節　ETtoday《台灣長照家庭圖鑑》入圍
「火應該是我們弄的」！害慘家樂福　3屁孩留現場看救災
快訊／蒸籠有蟑螂　添好運認了：全台各分店重新檢視

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

違規左轉「刮中大獎」！25歲騎士撞上藍寶堅尼　最終賠償金出爐

「背包狂人」慘了！遠端遙控縱火+持大麻慘遭起訴　明移審地院

印尼+菲律賓漁工捨不得買衣物　屏東移民署寒冬送二手衣

喝到進警局！醉男嫌友「敬酒口氣差」夜店前大鬧　遭壓制管束

雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛送醫亡　家屬心碎見最後一面

南投觀光要道屢飄惡臭　載運生雞糞害的！警2天抓3起共上千包

現場畫面曝！轎車台61追撞前車　引擎蓋卡槽車車尾…駕駛送醫不治

「火應該是我們弄的」！害慘中壢家樂福　3屁孩留現場看救災　

基隆台62線小貨車撞護欄　駕駛「拋出車外」摔邊坡骨折送醫

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

違規左轉「刮中大獎」！25歲騎士撞上藍寶堅尼　最終賠償金出爐

「背包狂人」慘了！遠端遙控縱火+持大麻慘遭起訴　明移審地院

印尼+菲律賓漁工捨不得買衣物　屏東移民署寒冬送二手衣

喝到進警局！醉男嫌友「敬酒口氣差」夜店前大鬧　遭壓制管束

雲林3車猛撞！「小貨車翻覆」駕駛送醫亡　家屬心碎見最後一面

南投觀光要道屢飄惡臭　載運生雞糞害的！警2天抓3起共上千包

現場畫面曝！轎車台61追撞前車　引擎蓋卡槽車車尾…駕駛送醫不治

「火應該是我們弄的」！害慘中壢家樂福　3屁孩留現場看救災　

基隆台62線小貨車撞護欄　駕駛「拋出車外」摔邊坡骨折送醫

南韓國安高層「確信」金主愛接班人地位　懷疑金正恩沒生兒子

黃國昌、黃珊珊承諾當選推動「吹哨者保護法」　籲韓國瑜、柯建銘表態

林明豪／柯文哲不是白色，是變色龍？

黑拉拉初次喝到氣泡水「瞪大眼驚恐」　搖頭不敢相信：怎麼刺刺的

風神寶寶創團大戲　12／8晚萬丹公園免費觀賞

桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了

五條悟超萌吊飾12／8登場　藏壽司推出19款《咒術迴戰》聯名扭蛋

結婚典禮附番號！「AV女優」現身給新郎祝福：歐巴不要忘記我

男子趁外送員送餐「偷拿4杯飲料」！　稱：因為當時有點餓

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

社會熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

宣明智女婿喪命地再添亡魂　竹科工程師自撞不治

家樂福玩殺蟲劑噴火！3屁孩「身分曝光」

3屁孩燒掉中壢家樂福　嚇傻：有沒有人受傷？

汐止民宅雙屍命案　夫妻倒浴室亡

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

工程師騎重機噴飛逆向撞亡！事發前影片曝

即／台61線轎車與槽車相撞　駕駛失去呼吸心跳

國1「43車排一排」佔2線等拖吊　釀禍原因曝光

騎士違規左轉　中大獎撞上藍寶堅尼

更多熱門

相關新聞

台南將軍區1男遭轟頭亡　槍手是神壇宮主

台南將軍區1男遭轟頭亡　槍手是神壇宮主

台南市將軍區將軍里1日晚上8時18分許，驚傳1起槍擊命案，43歲黃姓男子在住處遭人槍擊頭部中彈送醫不治，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳男，在3日上午11時左右陸續到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，預定今天移送台南地檢署複訊。

2023台南河樂燈區聖誕點燈

2023台南河樂燈區聖誕點燈

台南歸仁區凱旋路1段小客車車禍6人送醫

台南歸仁區凱旋路1段小客車車禍6人送醫

台南安平媽與台中大甲媽雙后會香

台南安平媽與台中大甲媽雙后會香

水雉族群再新增279隻

水雉族群再新增279隻

關鍵字：

台南首例南消二大義消警消鬼門關搶人

讀者迴響

熱門新聞

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面