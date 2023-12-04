台南將軍區1男遭轟頭慘死　槍手是「神壇宮主」

記者林東良／台南報導

台南市將軍區將軍里1日晚上8時18分許，驚傳1起槍擊命案，43歲黃姓男子在住處遭人槍擊頭部中彈送醫不治，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳男，在3日上午11時左右陸續到案，目前涉案嫌犯尚在分局偵訊，預定今天移送台南地檢署複訊。

▲台南市將軍區將軍里槍擊命案，51歲莊姓槍手等3嫌及涉嫌寄藏槍彈陳嫌3日到案，預定4日移送台南地檢署複訊。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲警方緝捕壓制莊嫌等人到案。（下同）

台南市警方1日晚間接獲通報，將軍區將軍里一名43歲黃姓男子頭部中彈，右鼻部有一處彈孔、倒臥在血泊中，經緊急送往佳里奇美醫院搶救，仍因傷勢過重宣告不治死亡。

學甲分局指出，案發後該分局及刑警大隊組成專案小組，部署重兵於犯嫌等人可能出沒地點，不眠不休持續清查，由於警方案發後馬上將在現場的鄭姓女子等多人帶回調查，迅速掌握相涉關案人身分，馬上進行埋伏監控，51歲莊姓槍手等3人逃亡不到2天，均在3日上午11點多落網，並溯源追查起出涉案改造槍械1枝、子彈20發，及持有寄藏作案用槍械的陳姓犯嫌。

警方調查，槍手莊嫌係學甲地區1家私人神壇宮主，雖有槍砲紀錄，但並非道上人物，而57歲謝嫌、47歲謝嫌1人無業，1人是工地工人，逃亡資源有限，所以警方研判應在學甲地區藏匿，即採嚴密監控手段，果然奏效，不到2天就緝兇破案。

警方調查，莊嫌3人係搭車至學甲區後騎機車逃逸，逃亡時都在學甲地區找空屋或無人工竂藏匿，並變換藏匿地點。

警方表示，因本案檢警共用24小時偵訊時間，警方分配16小時進行案清釐清及犯罪偵訊，目前已完成涉案4嫌偵訊筆錄，今日將移送台南地檢署官複訊。台南地檢署指出，待警方將全案移送到署，由檢察官複訊後再由檢察官裁定聲押事宜。