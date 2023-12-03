新北停車場大火！重機名店遭波及損失1820萬　負責人判賠391萬

▲蘆洲鐵皮停車場大火延燒，重機名店被燒毀。（圖／資料照）

記者劉人豪／新北報導

新北市蘆洲一處鐵皮停車場，2018年9月3日發生火警，一路延燒5間民宅和店面，知名重機店「宇峰重機」也慘遭波及，店內寄賣、維修的15台GoldWing也全付之一炬， 損失1820萬8102元，另延燒廣告公司、倉庫也造成損失480萬1879元、1310萬3210元，新北地方法院判停車場負責人應應給「宇峰重機」、倉庫承租人、廣告公司各391萬元、280萬元、60萬元。

2018年9月3日蘆洲三民路1層樓的鐵皮停車場發生火警，新北市消防局立即動員129名消防人員趕往救災。但火勢延燒迅速，待警消到場時，已經從停車場後側燒穿波及後方5棟建築，包含廣告公司、重機車坊、倉庫、拳擊館及烤漆工廠，總燃燒面積約330坪。

▲蘆洲停車場大火延燒，重機名店「宇鋒重機」被燒毀鐵皮塌落。（圖／資料照）

判決書指出，李男為鐵皮屋停車場負責人，應監督停車場内吸菸人員於離開時確實熄滅火源，及監督停車場内不得堆放紙箱等易燃物品，且在且2018年9月3日離開停車場前，未將菸蒂之火源完全熄滅，即將菸蒂棄置於辦公室西側牆面外附近紙箱易燃物後離去，造成阮男廣告公司480萬1879元損害、「宇鋒重機」1820萬8102元損害、蔡男放置於倉庫的原木材、茶葉、神尊及陣頭用品等1310萬3210元損害，請求李男賠償上述金額。

法院認為，李男作為停車場實際負責人，縱使火災發生非其棄置菸蒂所引起，但李男對於停車場設置或保管有所欠缺，對於火災發生致損害被害人之財產權，李男應負損害賠償之責。

新北地方法院審酌事證，循經驗法則及論理法則，依職權酌定宇鋒公司得請求損害賠償為391萬元、蔡男280萬元、阮男60萬元。可上訴。