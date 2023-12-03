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打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

▲打造黃金筍傳奇！新北八里農會歡慶百周年。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市副市長劉和然（左2）致贈匾額予八里區農會。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市八里區農會成立100周年，今（3日）上午在八里訊塘廣場（廖添丁廟旁廣場）舉辦盛大慶祝，現場有舞獅團、國樂社及舞蹈班展演祝賀，副市長劉和然與多位嘉賓共同切5層大蛋糕，一起為八里區農會慶生。另外為慶祝農會走過百年歲月，自12月4日至12月8日每天上午8時至下午4時在農會本會設立100年靜態展，歡迎各位鄉親蒞臨會場瞭解八里區農會與農友的成長及蛻變。

八里區毗臨淡水河及觀音山，擁有充足日照及冬季東北季風夾帶大量鹽分，形成得天獨厚的農產品生產環境，也是台灣北部最早開發的地區之一，因此早在1923年即成立「八里信用販賣利用組合」服務農民，並經一連串改組後成為今日的「八里區農會」。八里區農會服務至今已100年，在地深耕一步一腳印，獲得農民及民眾對農會認同感，因此特別於今天舉辦慶祝活動，感謝長久支持農會的所有民眾。

▲打造黃金筍傳奇！新北八里農會歡慶百周年。（圖／新北市農業局提供）

▲八里區農會積極引進鮮筍預冷及熟筍加工設備，讓鮮筍保存期限延長至7天。

活動除邀請知名八里藝陣會館醒獅團開場，將現場氣氛帶到高點，雅藝國樂團、八里農會舞蹈班也上台為與會來賓帶來精彩表演。今天新北市政府副市長劉和然也特別到場敬賀，並頒贈匾額嘉勉八里區農會裕國興農，於下一個百年再創高峰。除今天慶祝活動外，八里區農會自12月4日至12月8日每天上午8時至下午4時於本會大樓陳設100周年靜態展，靜態展最大亮點為展出農會推廣利用蚯蚓製作堆肥及改善土質技術，以自然方式涵養賴以為生的土地。

另外也有八里區農事三大主作物「黃金筍、文旦、柑橘」歷年評鑑競賽獲獎成果，以及展出農會綠色照顧課程及四健作業組優秀作品，讓所有民眾都能對農會有更深刻的認識。此外為農會歡慶100周年，凡至本會「小農電舖直銷站」購買商品，不論金額大小都贈送精美紀念帆布袋，限量3000個，送完為止，歡迎大家相約來採買。

▲打造黃金筍傳奇！新北八里農會歡慶百周年。（圖／新北市農業局提供）

▲新北市八里區農會成立100周年，副市長劉和然與多位嘉賓共同切5層大蛋糕。

八里區農會理事長蔡秋煌表示，八里綠竹筍於70年代曾面臨嚴重滯銷困境，保存期限僅有短短4小時，筍農苦不堪言，因此農會積極引進鮮筍預冷及熟筍加工設備，讓鮮筍保存期限延長至7天，熟筍真空包更可以保存長達1年，讓八里綠竹筍全年皆可銷售，也積極加入綠竹筍策略聯盟，解決綠竹筍滯銷問題，讓八里「黃金筍」名揚全台，也非常感謝新北市政府農業局協助推廣「新北健康三寶」綠竹筍品牌，進一步打響新北綠竹筍名聲，現在八里綠竹筍已經成為全國各地行情指標。

新北市副市長劉和然表示，新北市政府致力推動「農業健康市/式」，輔導各地區農會開發農特產品，提升在地農產品價值，並建立消費者信賴品牌，打造友善從農環境，替農民開拓行銷通路。未來市府將持續推動各項農業政策，照顧市民身心及環境健康，讓市府成為農會、農民及市民朋友堅強的後盾。

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