2024年投資展望　瀚亞：看好亞股、日股及投資等級債

▲瀚亞投資舉辦2024年投資展望說明會，瀚亞投資（新加坡）執行長暨代理投資長Bill Maldonado(中) 、瀚亞投信總經理王伯莉(左二)、瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov(右二) 出席。。（圖／公司提供）

記者蕭文康／台北報導

全球資本市場在2023年帶來許多驚奇，展望2024年，瀚亞投資認為，隨升息進入尾聲，市場將進入下個利率新時代，股票與債券投資價值浮現下，看好亞股、日股與投資等級債的表現；儘管市場走勢仍受聯準會一舉一動影響，但估計最壞時刻已過，建議投資人可伺機布局。

瀚亞投資（新加坡）執行長暨代理投資長Bill Maldonado 、瀚亞投資-日本動力股票基金經理人Ivailo Dikov日前訪台，暢談2024年的投資機會。Bill Maldonado以「NEXT利率新時代 股債新機運」為題，認為2024年利率政策走向，取決於經濟是「軟著陸」還是「衰退」，提出對於股債資產的見解。

他表示，美國經濟2023年出乎意料地強勁，但近期公布數據有走緩跡象，經濟朝軟著陸的方向邁進機率較高，升息循環步入尾聲已是市場共識，促使債券曙光浮現。相對於美股，投資等級債具波動性較低、資本增值機會等特性，以及兩類資產收益率縮窄的情形下，更具投資吸引力。

Bill Maldonado接著說，美股評價處相於對昂貴的位置，反觀亞股則提供更高的價值，在市場情緒從過度牛市轉向至熊市區域時，意味短期內有機會再迎接反彈；地緣政治風險升溫對提高供應鏈韌性的追求，將持續促進供應鏈轉型，這將對東協經濟體等部分新興市場產生利多效應。尤其看好日股股票在已開發國家中脫穎而出，週期性因素與結構性改革將持續對市場帶來利多效果，目前日股估值上仍具吸引力，許多錯殺的潛力個股，值得布局。

談到日股，瀚亞投資-日本動力股票基金因亮眼績效，熱度持續升溫；該檔經理人Ivailo Dikov 首次到台灣解析日股的投資價值。Ivailo Dikov表示，日股在2023年強勁反彈，主要受惠於日本消費動能復甦、企業獲利成長、供應限制消除，及外資大量買進日股；儘管日股衝新高，四大原因仍持續支撐日股的長期投資價值，包括：具吸引力的估值、企業改革措施、走出通縮的困境及具備強勁資本支出的環境。

瀚亞投資日本動力股票基金研究團隊在操作上，謹慎篩選具潛能個股，高度的信念與顯著的價格評價上漲，彌補不確定的未來、實現價值的時間框架兩大關鍵風險；由下而上的投資分析，找尋更多的投資機會，促使基金自成立以來績效數次跑贏大盤指數，也優於其他同類型基金。

瀚亞投信產品策略投資部主管黃韻潔表示，投資等級債的曙光浮現之際，投資人可透過基金商品，一次買足龍頭企業的公司債，在景氣下行的階段，透過布局龍頭債券的基金，作為2024年攻守兼備的好工具。

