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分析三腳督民調　日學者小笠原：侯顯著上升、賴恐進入「貼身肉搏」

▲▼賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

▲賴清德、侯友宜、柯文哲。（合成圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選倒數40天，三腳督態勢已定，日本東京外國語大學榮譽教授小笠原欣幸3日就在臉書以五份民調分析11月及8月至今的選情趨勢，他指出，從11月的民調來看，國民黨總統參選人侯友宜的支持度大幅上升，而民進黨總統參選人賴清德非遙遙領先，甚至可能進入貼身肉搏。

小笠原欣幸指出，他參照了11月各大機構的民調數據，梳理了三腳督的支持率，選擇能與8、9、10月數據進行比較的機構，包括台灣民意基金會、《美麗島電子報》、《鏡新聞》、《ETtoday民調雲》和《TVBS民調中心》，雖然其中有些調查受到質疑，但在這次分析中，暫時不去考慮這些問題。

小笠原欣幸也點出，台灣民意基金會的執行日期為11月19日至21日，正值「政治八點檔」仍在上演的期間，所以數據可能會受到影響，但考慮到其數據的連續性，他仍將其納入分析，除了台灣民意基金會外，其他機構的調查皆是在副總統候選人公布後所執行。

針對11月的民調分析，小笠原欣幸表示，根據11月五間調查機構的平均數據，賴清德為33.0％、侯友宜為29.4％、民眾黨總統參選人柯文哲則為23.2％，與10月的五間平均數據相比，賴清德的支持率上升0.6個百分點，侯友宜上升了5.2個百分點，而柯文哲則下滑了2.6個百分點。

小笠原欣幸分析，這些數據顯示了五個趨勢，第一，賴清德依然保持領先地位；第二，侯友宜的支持率大幅提升，躍升至第二名；第三，柯文哲下滑至第三名；第四，賴清德與第二名之間的差距從6.3個百分點縮減至3.6個百分點；第五，11月底的數據顯示，賴清德並非遙遙領先，可能進入貼身肉搏。

針對從8月開始的民調趨勢，小笠原欣幸提到，侯友宜的支持度正在顯著上升，儘管數據有限，但藍白合的博弈中，侯友宜似乎成為勝方；他認為，侯友宜支持度的成長，可能也有邀請中廣董事長趙少康擔任副手的因素；此外，在立委選舉的支持率調查中，國民黨的支持率也呈現上升趨勢。

小笠原欣幸指出，而賴清德擁有牢固的支持基礎。他分析，從10月開始，賴清德的支持率略有下滑，這可能是由於選民的注意力被在野黨的政治八點檔所吸引，這種影響在11月更加明顯，但賴清德在11月仍然稍微有所回升，能夠挺過「強烈颱風」的襲擊，一方面得益於邀請前駐美代表蕭美琴作為副手，另一方面也反映了民進黨本身擁有堅實的基本盤。

小笠原欣幸預測，如果這種「風暴」影響的解釋是正確的話，那麼賴清德在11月的支持率可能已經觸底，預計在12月會有所回升，然而，正如他在日媒「東洋經濟Online」另一篇文章中所提到，賴清德的回升幅度能有多少，將是另一個問題，仍需持續關注。

至於柯文哲，小笠原欣幸認為，柯文哲在11月底面臨了嚴峻的挑戰，在藍白合談判的過程中，他哲對侯友宜的高傲言行，導致原本從國民黨倒向他的支持者離去，意即回流國民黨；此外，他獨斷簽署前總統馬英九的共識文後又迅速推翻，這種反覆的態度，使得中間選民的支持因而下滑；而他選擇立委吳欣盈作為副手的效果似乎並不顯著，甚至可能帶來負面影響。

然而，小笠原欣幸提到，儘管柯文哲表現的如此反覆無常，仍然有一群堅定相信柯文哲的「柯粉」，雖然他目前退居第三名，但要判斷他是否會繼續下滑還言之過早。

小笠原欣幸總結，隨著柯文哲支持率的下滑，選戰的格局似乎正在回歸到傳統的藍綠對決模式，趙少康的參戰更進一步強化了這種印象，但仍不能僅憑11月底的數據就做出這樣的判斷。

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