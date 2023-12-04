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3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

快訊／桃園量販店凌晨火警　大量報案電話（圖／桃園市消防局提供）

▲家樂福中原店短期內無法恢復營業。（圖／桃園市消防局提供）

記者蕭筠／台北報導

家樂福中原店3日凌晨發生火警，起火原因為3名年輕男子於店內拿殺蟲劑朝向點燃的打火機引發火勢，出動至少百名警消才撲滅火勢。針對門市預估停業時間，業者也作出最新回應表示，短期內確定無法恢復營業，包括美食街、商店街通通暫時停業，詳細恢復營業時間待正式公告。

家樂福中原店3日發生火警，原僅公告3日、4日停業2天，不過業者稍早發出最新聲明表示：「為考量顧客安全為第一優先，待中原店內部修繕後，遵循相關法規包含：建築、消防、公共安全等鑑定評估，才能恢復營業。」意指短期內無法恢復營業，而停業期間包括店內美食街、商店街皆停止營業，詳細恢復營業時間則待正式公告。

▲▼桃園中壢量販賣場凌晨火警，3男玩殺蟲劑惹禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲家樂福中原店3日凌晨發生火警，原因為3男玩殺蟲劑惹禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）

根據調查，肇事3人郭男（20歲）、黃男（20歲）、周男（24歲）為餐廳工作的同事，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃，當時3人在店內嬉鬧，經過一間清潔用品區時，郭男突然拿起架上的殺蟲劑玩，甚至還朝著點燃的打火機噴，進而釀成大火，事後將涉案3人帶回，並依公共危險罪嫌送辦，檢方複訊後裁定郭嫌2萬元交保，另2人無保請回、限制住居。

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