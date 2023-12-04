3屁孩玩火釀禍！家樂福中原店短期內無法營業　美食街、商業街全停

桃園中壢中華路二段24小時營業的家樂福中原店，3日凌晨傳出火警，損失的營業額、商品、以及裝潢難以估計可能高到「天文數字」。而釀禍的3名20多歲屁孩，在賣場內持殺蟲劑噴打火機後引發火勢，事後3人留現場看救災，還說「火應該是我們弄的」，被逮後嚇傻，不斷問「有沒有人受傷？」，訊後噴殺蟲劑的20歲郭男2萬元交保，起鬨的同夥20歲黃男、24歲周男則無保請回，限制住居。