「火應該是我們弄的」！害慘中壢家樂福　3屁孩留現場看救災　

▲3男事發後在現場說「火應該是我們弄的」，被依公共危險罪送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊熾興、劉人豪／桃園報導



桃園中壢中華路二段24小時營業的家樂福中原店，3日凌晨傳出火警，損失的營業額、商品、以及裝潢難以估計，可能高到「天文數字」。釀禍的3名20多歲屁孩，在賣場內持殺蟲劑噴打火機後引發火勢，事後3人留現場看救災，還說「火應該是我們弄的」，被逮後嚇傻，不斷問「有沒有人受傷？」，訊後噴殺蟲劑的20歲郭男2萬元交保，起鬨的同夥20歲黃男、24歲周男則無保請回，限制住居。

家樂福中原店3日凌晨4時發生火警，警方調查指出，20歲郭男、好友20歲黃男以及24歲周男3人都是餐廳員工，彼此是同事關係，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著，便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃打發時間，期間3人經過清潔用品區時，郭嫌突然拿起架上的商品殺蟲劑把玩，還在2名好友的嬉鬧起鬨下，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，瞬間引發火勢。

▲中壢家樂福中原店燒毀，所幸無人傷亡。（圖／桃園市消防局提供）

據了解，事發後，3人留在現場看消防車救災，而警方上前要將他們驅離家樂福時，他們則回應說：「火應該是我們弄的」，讓警方意外得知引發火勢的嫌犯就在現場，3人被逮後還不斷問，「有沒有人受傷？」

火災造成賣場商品泡水且裝潢泡湯，還要承受暫停營業的損失，家樂福將在警消調查釐清火災原因後，向3名年輕人提出相關民事求償。據了解，家樂福的損失金額可能大到天文數字。警方事後將涉案的3人帶回，並依公共危險罪送辦，點火的郭男訊後裁定2萬元交保，另外2人則是無保請回、限制住居。