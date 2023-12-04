桃園店家「停車規劃」被讚爆！8千人驚：有日本的感覺

▲店家的停車場規劃被讚爆。（圖／翻攝臉書／台灣交通安全協會）



記者柯振中／綜合報導

近年隨著交通議題受到重視，有些地方的交通亂象開始逐漸改善。對此，台灣交通安全協會近日發布了一張照片，稱讚中壢某店家的停車場規劃，畫面引發熱烈討論，至今超過8千人按讚，更有人大讚「有日本路面店規畫的感覺耶」。

台灣交通安全協會近日在臉書上分享，在中壢某處路段散步時，看見了一間店家的停車設計規劃，讓他忍不住稱讚「太強了」，店家將近築物內縮，把自己的土地空出、提供停車使用，還劃設了汽、機車都能用的停車位，讓顧客購物時相當方便。

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台灣交通協會表示，這棟建築物透過合適的退縮，間接加大道路兩側的棟距，而這種模式如果持續推展下去，也會讓路側的行人標誌、號誌從複雜的廣告牌背景裡分離出來，辨識度變得更高，交通也會更安全。

台灣交通協會說，這棟建築物在桃園並非唯一一棟，雖然不到滿城都是，但這種式樣持續在增加。台灣交通協會指出，這種設計並非究極理想，但十分切合實際，透過不慍不火的改革，讓公共運輸更加進化，停車場也隨時可以有更多活潑的人本想像空間，就當下而言是恰到好處的進步。

而這樣的停車規劃照片曝光，立即掀起了大量討論，照片也因此收到了超過8千個讚。許多網友也不禁稱讚，「有日本路面店規畫的感覺耶」、「非常喜歡店家內縮做出合理的停車空間」、「更好的購物環境，比更多樣的商品更重要」‵、「良心店家，處處藏著為顧客著想的心。」