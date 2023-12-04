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殺蟲劑噴火燒掉中壢家樂福　3屁孩嚇傻被逮：有沒有人受傷？

▲▼桃園中壢量販賣場凌晨火警，3男玩殺蟲劑惹禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）

▲3男被依公共危險罪送辦。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者張靖榕／綜合報導

桃園中壢中華路二段24小時營業的家樂福中原店，3日凌晨傳出火警，儘管多名消防人員前往全力灌救，業者表示火災造成的損失仍難估量，可能高到「天文數字」。釀禍的竟是3名20多歲屁孩，在賣場內持殺蟲劑噴打火機後引發火勢，事後3人被逮時已經嚇傻，不斷問「有沒有人受傷？」由警方訊後依公共危險罪移送。

家樂福中原店3日凌晨4時發生火警，現場濃煙狂竄。桃園市消防局3時59分獲報，現場有火焰冒出及大量報案電話，一共出動消防人員56名、消防車25輛、救護車1輛。所幸消防局滅火後，確認現場無人員受傷受困。

警方調查指出，20歲郭男、好友20歲黃男以及24歲周男事發前在賣場內逛街，3人在清潔用品區嬉鬧，郭男在2名好友慫恿下，持賣場殺蟲劑朝著點燃的打火機猛噴，之後迅速引燃火勢。

快訊／桃園量販店凌晨火警　大量報案電話（圖／桃園市消防局提供）

▲中壢家樂福中原店燒毀，所幸無人傷亡。（圖／桃園市消防局提供）

火災造成賣場商品泡水且裝潢泡湯，還要承受暫停營業的損失，家樂福將在警消調查釐清火災原因後，向3名年輕人提出相關民事求償。據了解，家樂福的損失金額可能大到天文數字。

《自由時報》報導，火警發生後3人都嚇傻留在原地，因有員工指認看見3人噴殺蟲劑引燃火苗，當場由警方帶回調查。經調閱監視器後確認3人犯案，面對警方詢問，3人第一時間都表示相當懊悔，還不斷問「有沒有人受傷？」

《ETtoday新聞雲》此前報導，家樂福中原店對此宣布3日、4日暫停營業，確切復業時間將視現場情況再行公告。業者表示，如顧客有購物需求可至鄰近家樂福中壢店、內壢店購物，「造成不便敬請見諒。」

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