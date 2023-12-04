殺蟲劑3屁孩身分曝！半夜睡不著逛家樂福惹禍　1交保、2限制住居

▲家樂福中原店3日凌晨大火，現場濃煙密布。（圖／桃園市消防局提供）

記者楊熾興、莊智勝／桃園報導

桃園3名年輕男子3日凌晨在中壢區家樂福中原店玩弄殺蟲劑，還將殺蟲劑朝著點燃的打火機噴，瞬間引燃釀成火勢，賣場竄出陣陣濃煙，百名警消出動直到清晨才控制火勢，家樂福也被迫停業，復業時間未定，損失難以估計。事後涉案的3人遭警方帶回，訊後噴殺蟲劑的郭男(20歲)2萬元交保，起鬨的同夥黃男(20歲)、周男(24歲)則無保請回，限制住居。

警方調查，3人都是餐廳員工，彼此是同事關係，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著，便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃打發時間，期間3人經過清潔用品區時，郭嫌突然拿起架上的商品殺蟲劑把玩，還在2名好友的嬉鬧起鬨下，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，瞬間引發火勢。

桃園市消防局於3時59分獲報，現場有火焰冒出、濃煙密布，一共出動百名警消到場灌救；賣場內顧客、員工等數十人也緊急疏散，幸未釀成人員傷亡，但火勢直到清晨才獲得控制。

警方事後將涉案的3人帶回，並依公共危險罪送辦，點火的郭男訊後裁定2萬元交保，另外2人則是無保請回、限制住居。

▼桃園中壢量販賣場凌晨火警，3男玩殺蟲劑惹禍。（圖／記者楊淑媛翻攝）