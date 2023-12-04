3屁孩殺蟲劑玩火嬉鬧…害家樂福停業2周！火調科10人前往勘驗

▲消防局火調科人員前往家樂福中原店進行勘驗。（圖／記者楊熾興攝，下同）



記者楊熾興、黃資真／桃園報導

桃園3名年輕男子3日凌晨在中壢區家樂福中原店閒來無事，將殺蟲劑朝著點燃的打火機噴，意外釀成大火，百名警消出動才撲滅火勢，不僅導致該店至少得停業2周，龐大財損更難以估計。今(4)日消防局火災調查科前往現場勘驗，釐清損失與詳細起火原因。

警方調查，噴殺蟲劑的郭男(20歲)2萬元交保，起鬨的同夥黃男(20歲)、周男(24歲)3人是餐廳員工，彼此是同事關係，3日凌晨下班後相約吃消夜，吃飽後睡不著，便前往24小時營業的家樂福中原店閒晃打發時間，期間3人經過清潔用品區時，郭嫌突然拿起架上的商品殺蟲劑把玩，還在2名好友的嬉鬧起鬨下，將殺蟲劑噴向點燃的打火機，瞬間引發火勢。

百名警消獲報趕往發現內部濃煙密布、火舌竄出，緊急灌救，並疏散賣場內顧客、員工等數十人，幸未釀成人員傷亡，但火勢直到清晨才獲得控制。

受到火災影響，家樂福中原店被迫至少得停業2周，店家也在現場拉起封鎖線張貼公告，提醒顧客前往中壢或內壢店的家樂福購物；今日上午10時許，約有10名桃園消防局火調科人員在現場管制人員陪同下進入內部，將調查釐清火災詳細發生原因與燃燒位置。

警方事後將涉案的3人帶回，並依公共危險罪送辦，點火的郭男訊後裁定2萬元交保，另外2人則是無保請回、限制住居。