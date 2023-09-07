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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

【更生好物每周報】濃郁　芬芳　手沖的溫度─復．咖啡

▲▼「復．咖啡」阿棠。（圖／更生保護會台北分會提供）

▲咖啡的香氣，在手沖下散發。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）

記者吳銘峯／綜合報導

陣陣香氣由杯內散發，沖起咖啡的空間裡，總是有股香氣能使心靈感受平靜又美好，由早晨至深夜，咖啡總能融入生活中的每一時刻。

香氣蔓延 層次加疊

沖起「復．咖啡」的產品，便能想起坐落於街角巷弄中，「復．咖啡」的工作室，阿棠由選豆至烘豆，任何細節都不馬虎，層次加疊的烘培度，是豆子在機器中交織的成果，不同風味的咖啡由此誕生。

再次回到原點 重新出發

過往阿棠因接觸毒品而入獄，在沉浮的生活裡，母親對阿棠也束手無策，也使那段日子有如咖啡般的苦澀。在監期間，得知母親因病倒而無法來探望，使阿棠對於生活有了領悟並感到愧疚。

回到生活一切從頭，當阿棠想起曾經學習的咖啡手藝，決心重新學習，投入咖啡的世界，經由步步累積經驗與進行比賽、展示，阿棠並於「台灣手沖咖啡錦標賽」獲得名次，持續精進自己的技術。

創業的不易，也使阿棠在這條路上持續學習，阿棠經歷數次的調整期，並與更生保護會臺北分會貸款，將心中的咖啡店琢磨成形，期間臺北分會也給予阿棠一些經營的建議，提供所蒐集到的回饋，阿棠吸收不同的經營運作模式，將自己的小夢想傳遞給更多人品嘗，當再次回到原點重新出發，「復．咖啡」就此誕生。

一品手沖咖啡的溫度

阿棠的手沖咖啡更是讓能難以忘懷，獨特的咖啡香氣在口中蔓延，使一天的美好由此延續，不同的香氣也是產品的特色展現，更能感受到老闆獨特的風格，增進了品味的小樂趣。

現在「復．咖啡」也於百貨公司櫃位販售，將濾掛咖啡轉變為禮盒的形式，成為送禮的好選擇，阿棠的媽媽也一同協助，成為店裡的一大支柱。

銷售資訊：

電洽：0930-828-137

▼「復．咖啡」。（圖／臺灣更生保護會臺北分會提供）

▲▼「復．咖啡」阿棠。（圖／更生保護會台北分會提供）

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