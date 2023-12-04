中國135艘民兵船「驚人集結」南海牛軛礁！　菲律賓派船艦監控

▲超過135艘中國籍漁船進入菲國專屬經濟區（EEZ）內的南海牛軛礁。（圖／路透，下同）



文／中央社

菲律賓海岸防衛隊於菲國專屬經濟區（EEZ）內的牛軛礁（Whitsun Reef）觀測到中國海上民兵船數量以「驚人」幅度增加，之後菲國海岸防衛隊便在南海部署兩艘船艦。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）3日透過聲明指出，據信由民兵人員駕駛的中國船隻數量，已從今年11月的111艘增加到超過135艘，這些船分布在牛軛礁內。

聲明寫道：「菲律賓海岸防衛隊在保護菲國於西菲律賓海（West Philippine Sea）的領土完整、主權、主權權利及管轄權的過程中，堅定不移地致力維護海上防禦、安全及海洋環境。」

西菲律賓海是菲律賓主張在南海擁有主權的部分，大致為菲國200海里專屬經濟海域範圍。

路透社報導，中國駐馬尼拉大使館沒有立即發表評論。

中國聲稱對南海90%海域擁有主權，但2016年位於荷蘭海牙的常設仲裁法院（PCA）宣告中方的主張無效，但北京當局不承認這項裁決。近年來，中國在南海擴建多座人造島礁，並在其中一些島礁興建飛機跑道。

台灣、馬來西亞、越南和汶萊都宣稱對南海的部分海域擁有主權。

菲律賓海岸防衛隊發布聲明的數天前，菲律賓和美國進行聯合空中及海上巡邏，之後又跟澳洲在南海執行類似的行動，因此加劇了馬尼拉與北京當局的緊張關係。