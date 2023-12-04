南韓陷少子化！若無法提升出生率　2070年人口降至4000萬

▲南韓2023年人口總數約5100多萬人。（圖／CFP）



文／鏡週刊

受少子化影響！南韓央行直指，若無法提升超低生育率，2050年出生率恐趨於0%，到2070年總人口將調到4,000萬以下；而教育界普遍認為，明年小學新生人數很難達到40萬人。

據《韓聯社》報導，南韓中央銀行3日表示，如果不透過適當的政策提升世界第一的超低生育率，2050年出生率恐趨於0%，屆時到了2070年總人口將降至4,000萬以下。

分析認為，造成超低生育率現象的主因是年輕人的競爭、就業、住房及育兒等方面的焦慮；央行表示，若政府能採取有效措施降低房價、提升就業率，出生率應有望回升至0.845。

南韓統計廳數據顯示，受少子化影響，南韓明年小學新生入學人數或首次跌破40萬大關。未來小學新生規模將以更快的速度減少，2016年總和生育率1.172人，2018年跌破1人。

今年小學入學對象為2016年出生者，當年出生人口為40萬6,243人，而2020年降至27萬2,337人，也就是2027年小學一年級新生人數將比現在減少10萬人以上。

更多鏡週刊報導

醫生不允許仍堅持來台！王貞治將替亞錦賽開球 盼台拿下世界冠軍

剩不到2週！防彈4成員入伍日期曝光 公司回應超曖昧

好市多買盒裝蛤蜊驚見菸屁股！食藥署追源頭 業者回應了