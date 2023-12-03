美魚鷹機罹難者身分曝　24歲美軍精通中文！核動力航母搜索失蹤7人

▲美軍魚鷹式直升機墜毀於屋久島外海。（示意圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

駐日美軍所屬的一架載著8人的魚鷹式直升機11月29日在鹿兒島縣屋久島外海解體墜落，當晚打撈起1名白人男性，經確認為24歲的美國空軍，而他生前是一名優秀的軍事語言專家，精通中文。不過機上另外7人至今仍下落不明，目前美日雙方仍持續全天24小時不間斷的搜索，美方更派出核動力航空母艦投入救援作業。

根據CBS NEWS報導，美國軍方證實，魚鷹式直升機墜機當天，在失事海域被打撈上岸、身穿迷彩服與救生衣的白人男性，正是駐日美軍24歲空軍成員加利赫（Jacob Galliher）。

The Pittsfield Police Department extends its condolences to the family of U.S. Air Force member Jacob "Jake" Galliher, a... 由 Pittsfield Police Department 發佈於 2023年12月1日 星期五

加利赫來自美國麻薩諸塞州，2017年高中畢業後入伍，隨後被派遣至沖繩縣嘉手納基地。根據《伯克夏之鷹》（The Berkshire Eagle）報導，加利赫是一名軍事語言專家，精通中文。麻州皮茨菲爾德（Pittsfield）警方1日證實這項消息，並向加利赫的家人表達哀悼之意。

加利赫殉職後，留下遺孀艾薇（Ivy）與2名兒子，其中一人2歲，另一人則是出生僅6周。艾薇在臉書上寫道，「加利赫的孩子們將會帶著對他的美好回憶長大，知道加利赫愛他們勝過愛全世界，他們的父親不僅是一名戰士，也是一個特別的人。」

根據《富士新聞網》報導，除了加利赫以外的7人目前仍下落不明，而美國軍方尚未公開7人的身分與姓名。包含日本自衛隊、海上保安廳、美軍以及當地民間志願者，目前正展開24小時全天候的搜索行動，美軍更派出尼米茲級核動力航空母艦「卡爾文森號」投入救援。

▼罹難美軍加利赫年僅24歲。（圖／Pittsfield Police Department）

