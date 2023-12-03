　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

諧音不雅！台中「健民國小」改名了　新名字校門正式啟用

台中大里健民國小今年8月1日正式更名「竹仔坑國小」，今（2）日舉辦更名揭牌儀式。（台中市政府教育局提供）

圖文／鏡週刊

台中大里「健民」國小創校六十餘年，因校名諧音似「賤民」不雅，社區和學校去年啟動更名計畫，今年8月1日正式更名「竹仔坑國小」，今（2）日舉辦更名揭牌儀式，由台中市政府副祕書長林育鴻代表揭牌，與來賓見證歷史時刻、共享學校更名喜悅。

林育鴻表示，此社區過去曾盛產竹子，古地名為「竹仔坑」，為當地大多數人所熟悉的名稱，且竹仔坑國小為當地的教育中心、社區中心、地理中心，故去年由學校及社區啟動更名計畫，經校方及地方提出申請後，市府積極協助更名，盼讓學校串連在地文化意涵，提高學生對自身社區的認同，邁向新的里程碑。

教育局副局長王淑懿指出，健民國小去年8月由學校及社區啟動更名計畫，並召開校務會議、家長會及社區公聽會，皆一致同意更名為「竹仔坑」，以彰顯地方特色，形塑正向意義，建構文化認同。

[廣告]請繼續往下閱讀...

竹仔坑國小校長張嘉馨說明，健民國民小學於民國48年獨立設校，至今逾64年，112學年度更名為「竹仔坑」國民小學，這是一個具有高度文化記憶的校名，希望傳承地方文化，並以「專業有熱情，用心愛孩子」的教育行動，繼續服務當地社區及家長。

更多鏡週刊報導
內湖染毒富二代討嘸錢刺死阿姨　陶晶瑩心痛曝：她是我高中老師
台南鬧區「紅太陽」遭祝融　網友勾回憶：剩沒幾間了
曬比基尼辣照遭質疑變性　最美檢察官高EQ回應網讚爆

ET快訊
快訊／徐若熙大巨蛋展K功　7局飆10K退場勝投候選人
菲律賓晚間再發生「規模6.6淺層強震」
掛號排半年3000人等看病　名醫「無預警被解聘」病患怒抗議
他「膽固醇飆280」不理！　上班突心肌梗塞
快訊／林書豪首度重返鳳山前主場　國王奪開季6連勝
一圖秒懂「台灣冬天最冷地區」排行！淡水奪冠
快訊／陳文杰長打發威　中華4比0領先韓國
快訊／汐止雙屍命案！「夫妻被割喉」倒臥浴室死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南安平媽與台中大甲媽雙后會香　天現祥光令人驚嘆

掛號排半年3000人等看病　名醫「無預警被解聘」病患怒抗議

諧音不雅！台中「健民國小」改名了　新名字校門正式啟用

水雉族群再新增279隻　有水的台南葫蘆埤周邊族群數量最高

台式早餐「必點1美食」　日本插畫家也愛吃！一票點頭：水準之上

12月「3星座旺到爆」　快買彩券！吉星加身有望中大獎

一圖秒懂「台灣冬天最冷地區」排行！淡水2個原因奪冠　嘉義排第六

明天「全台濕一片」北台灣雨最猛！周二起降溫　半個台灣下探14度

「一柱擎天」痛起床！白領男約砲中鏢無感　醫傻眼：都流鼻涕了　

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

台南安平媽與台中大甲媽雙后會香　天現祥光令人驚嘆

掛號排半年3000人等看病　名醫「無預警被解聘」病患怒抗議

諧音不雅！台中「健民國小」改名了　新名字校門正式啟用

水雉族群再新增279隻　有水的台南葫蘆埤周邊族群數量最高

台式早餐「必點1美食」　日本插畫家也愛吃！一票點頭：水準之上

12月「3星座旺到爆」　快買彩券！吉星加身有望中大獎

一圖秒懂「台灣冬天最冷地區」排行！淡水2個原因奪冠　嘉義排第六

明天「全台濕一片」北台灣雨最猛！周二起降溫　半個台灣下探14度

「一柱擎天」痛起床！白領男約砲中鏢無感　醫傻眼：都流鼻涕了　

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

快訊／徐若熙大巨蛋展K功　7局飆10K退場勝投候選人

5歲弟「爆出痔瘡」！一脫褲醫驚呆：摸起來像粉圓

葉總按讚台北大巨蛋　看徐若熙登板：測速槍沒有準

菲律賓搖不停！晚間再發生「6.6淺層強震」　規模6以上餘震達5次

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

張鈞甯戀情疑早露餡！網瘋傳3月和大馬導演遊巴黎　背影同框照曝光

賴晏駒錄影遭球砸！　陳漢典下秒舉動超暖心：不要拍，剪掉

觀察／造勢又喊「看看香港」　民進黨賣亡國感鞏固選情

赴日自駕事故「7成是外國人」　北海道多間租車業者不再租給觀光客

快訊／林書豪首度重返鳳山前主場　國王奪開季6連勝

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

生活熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

今晚「全台有雨」　變天溼答答

超商有軍械庫　他路過驚見T91步槍

3男玩殺蟲劑害賣場燒掉　家樂福：損害無法評估

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

超神「未來日記」寫了就中發票！

加油站為何有廁所？竟因為「他」

要發年終了！　4生肖有望笑出來

明全台有雨！周二起降溫下探14度

更多熱門

相關新聞

加油站為何有廁所？竟因為「他」

加油站為何有廁所？竟因為「他」

許多用路人在開車途中想要上洗手間，第一時間聯想到的就是到加油站上廁所，但以前並非如此。親民黨今日公布影片揭露當年加油站增設廁所的始末，宋楚瑜表示他當省長時提出在加油站增設洗手間的構想，也要感謝時任的中國石油董事長張子源支持。宋認為這就是人民「行」的方便，政府就是要幫人民，解決這些問題。

懶洗乾脆不穿！婆婆超「胎戈」媳婦怒

懶洗乾脆不穿！婆婆超「胎戈」媳婦怒

「超強生財工具」被法拍人氣夯爆！賓士、BMW輸慘

「超強生財工具」被法拍人氣夯爆！賓士、BMW輸慘

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父

檢察官徵女友「皮膚白、不胖」！網歪樓喊岳父

剛畢業月薪4萬！工程男急問「算多嗎？」

剛畢業月薪4萬！工程男急問「算多嗎？」

關鍵字：

鏡週刊台中大里健民國小竹仔坑國小

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

今晚「全台有雨」　變天溼答答

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面