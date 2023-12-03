諧音不雅！台中「健民國小」改名了　新名字校門正式啟用

圖文／鏡週刊

台中大里「健民」國小創校六十餘年，因校名諧音似「賤民」不雅，社區和學校去年啟動更名計畫，今年8月1日正式更名「竹仔坑國小」，今（2）日舉辦更名揭牌儀式，由台中市政府副祕書長林育鴻代表揭牌，與來賓見證歷史時刻、共享學校更名喜悅。

林育鴻表示，此社區過去曾盛產竹子，古地名為「竹仔坑」，為當地大多數人所熟悉的名稱，且竹仔坑國小為當地的教育中心、社區中心、地理中心，故去年由學校及社區啟動更名計畫，經校方及地方提出申請後，市府積極協助更名，盼讓學校串連在地文化意涵，提高學生對自身社區的認同，邁向新的里程碑。

教育局副局長王淑懿指出，健民國小去年8月由學校及社區啟動更名計畫，並召開校務會議、家長會及社區公聽會，皆一致同意更名為「竹仔坑」，以彰顯地方特色，形塑正向意義，建構文化認同。

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竹仔坑國小校長張嘉馨說明，健民國民小學於民國48年獨立設校，至今逾64年，112學年度更名為「竹仔坑」國民小學，這是一個具有高度文化記憶的校名，希望傳承地方文化，並以「專業有熱情，用心愛孩子」的教育行動，繼續服務當地社區及家長。

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