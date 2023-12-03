掛號排半年3000人等看病　名醫「無預警被解聘」病患怒抗議

圖、文／鏡週刊

台中市骨科名醫黃鐙樂，其醫護團隊為台新醫院的外包單位，日前無預警遭院方解約，許多病患不滿，1日上午跑到醫院門口抗議，病患表示院方作法粗糙，不接受院方「換醫師」；而院方表示，係因衛生局規定醫療不能外包，合約有適法性問題，才提早與黃鐙樂醫師解約。

據了解，台新醫院骨科「人工關節中心」醫師黃鐙樂為國內知名膝關節手術名醫，等待看診的病患已經排到半年後；對於被解約一事，黃鐙樂說，他平均每日門診病患超過200人，目前已經掛號的病患超過3000人，為了這些已經預約的患者，他希望院方能給他3周或1個月的時間，好將緊急、病情較重的先看完診，或好好解釋，安置、轉介病人，至少消化完已經預約的，而不是無預警的停止他的門診。

勞工局則表示，已於11月27日受理黃醫師及護理師共3人申訴，請求恢復雇傭關係、績效獎金、延長工時工資等爭議，優先安排今天下午調解會，將依調解結果協助。衛生局則指出，醫療院所如有醫師或門診時間異動，應事先公告。

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該醫院院長室秘書劉怡旻回應說，是黃鐙樂等人先向勞工局反映，勞工局會同衛生局到醫院，告知醫療不能外包，醫院得知法律規定之後，只能將黃鐙樂與護理師解約，此非院方將他解聘，而是法律規定如此。

黃鐙樂指控台新醫院，他主持的「骨科人工關節團隊」於去年8月與台新醫院簽約一年，今年7月院方開始不給付合作盈餘結餘款，9月供應商貨款也沒給，11月5日沒發放薪水，接著院方於11月27日片面發函解雇黃醫師與4名護理人員，於是他被迫向勞工局申訴，院方才補足薪水。院方的說法是，因為該中心沒有提供績效獎金明細，被申訴後，乾脆以最高額獎金核算。

至於病患抗議，黃鐙樂說，即使被無預警解約，他昨日仍照常看診，是患者掛號系統進不，院方要他們換醫師，還謊稱他因生涯規劃不在台新看診，因此部分病患不滿、起鬨，並與院方人員發生推擠。

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