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時代眼淚！虎尾白宮影城宣布明年元旦歇業　網友不捨

白宮影城宣布2024年元旦歇業。（翻攝自Google Maps）

▲白宮影城宣布2024年元旦歇業。

圖文／鏡周刊

位於虎尾科技大學附近的白宮影城是不少雲林學子、民眾的共同記憶，業者直指因疫情衝擊、美國電影工作者罷工影響，宣布2024年元旦歇業，網友紛紛對此感到不捨。

白宮影城於臉書粉專貼出歇業公告，直指白宮影城在虎尾深耕13年頭，在此由衷感謝影迷們的支持與陪伴，因3年的疫情衝擊，美國電影工作者罷工影響，造成影片不足影響營運，經多方考量後決定，「白宮影城將於2024年1月1日起暫停營業。」

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最後，白宮影城表示，最後1個月的時間，我們依然會堅守崗位歡迎各位貴賓蒞臨，不光只是來看一場電影，也是與白宮影城的一段回憶，最後在此深深一鞠躬，向各位鄉親表達最深的謝意。貼文曝光後，吸引不少網友哀號。

網友紛紛表示，「可惜～那麼久了」「我從小到大的回憶」「有很多小時候回憶在那裡」「謝謝白宮」「辛苦了，感謝你們一直的堅持」「感謝白宮，謝謝您的付出」「竟然要關了」「最後一個月了」「珍重再見」「太捨不得了」。

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