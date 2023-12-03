開戰「只是時間問題」！　北韓狠嗆：南韓敵對行動將自取滅亡

▲ 北韓領導人金正恩視察軍事偵察衛星發射。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓11月21日發射軍事偵察（間諜）衛星，南韓政府因此單方面中止《九一九軍事協議》部分條文效力，北韓也決定全面撕毀協議。北韓3日警告，南韓此舉使兩韓情勢急劇惡化，任何敵對行為將招致「完全毀滅」，朝鮮半島爆發戰爭只是時間問題。

南韓為反制北韓發射間諜衛星，決定中止《九一九軍事協議》禁航區相關條文效力，恢復兩韓交界偵察活動。北韓官媒《朝中社》3日刊登的軍事評論員文章對此指出，「過去5年來維持的軍事分界線緩衝地帶已經完全消失，無法預測的戰爭可能爆發的極端局勢正在膨脹。」

文章指控，南韓今年至10月為止在非軍事區進行數千次擴音器廣播挑釁，且派軍艦、偵察機入侵北韓領海、領空，「有充分證據可證明敵人粗暴違反北南軍事領域協議的事實。」

評論指出，南韓中止協議條文效力是為了讓軍方直接展開空投傳單等心戰手段，「敵方試圖對我方領土投入無人機及空投傳單，是相當於挑起戰爭的嚴重軍事敵對行為。」

評論還主張，「如今朝鮮半島的物理衝突與戰爭不是有無可能性的問題，而是時間問題」，「我軍現在起可以不受任何協議限制與束縛，照自身意願展開正常軍事活動。」

文中更威脅，「反對我們的魁儡集團任何敵對行為都將招致魁儡軍的慘淡滅亡和大韓民國完全毀滅」，「徹底破壞北南軍事領域協議書的挑釁狂必將付出慘痛代價。」