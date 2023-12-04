　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局匯聚「南投縣玉山文學獎」、「南投縣玉山美術獎」與「竹藝產品開發競賽」等多項展覽活動，首度辦理的「2023南投玉山文化節」，即日起正式開跑；縣政府指出，這次除以傳統導覽走讀結合系列主題活動，也結合AR科技互動體驗、南投NFT及導覽走讀活動等多元方式呈現，將帶領民眾深度體驗南投縣藝術、歷史及文化。

縣長許淑華1日主持「2023南投玉山文化節」記者會，與藝人暨活動大使王品澔、文化局長林榮森及來賓一同揭幕，並介紹活動一大亮點的AR體驗「無時無刻，望見玉山」：全台首度將玉山景觀融入背景，搭配最具代表性的野生動物─巨型台灣黑熊製作成Web AR天空擴增實境，且體驗技術與效果全面升級，讓民眾不需下載app就可直接拍照互動，並有機會進行與玉山相連的奇妙之旅，深入體驗玉山之美。

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供）

許淑華說，縣府長期辦理的「南投縣玉山文學獎」、「南投縣玉山美術獎」素負盛名，為深受文化人敬重的文化殿堂；為讓文化更親民並具可近性，首度結合規劃「2023南投玉山文化節」：以「文化頂峰 望見玉山」為活動主題，將藝術、文化和自然，透過表演、藝術創作、科技以及文化交流做結合，邀請民眾探索當地社區和村落文化的多樣性，參與感受觀光藝文之美。

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，此次玉山文化節特別跟時下新興藝術品收藏方式結合，規劃發行全台首創GPS NFT，透過NFT技術，搭配藝術家、國寶級工藝大師、時尚工藝及服裝結合，呈現在地縣內8個古蹟、歷史建築及代表性景點等，展現南投縣的觀光和文化特色，讓世界都知道南投的美。

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供）

文化局指出，活動開幕式將於8日晚上6時在中興新村大操場登場，有魏如昀、Crispy脆樂團、金田創藝，及在地團隊安妮塔克、伊斯昂原住民文化藝術團等專業歌手及團體演出；9日及10日則有「魚池戲劇團x何日君再來劇團」、众擊坊，以及在地團隊民和國中濁岸合唱團、曼暉舞蹈團、南開科技大學熱音社、國立暨南國際大學熱舞社、南投縣客家協會、竹鹿竹樂團等藝文團體演出，3天匯聚18個以上流行及藝術表演團體，彰顯多元化的表演藝術風貌。

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供）

互動體驗活動方面，包括親子說故事、打卡送好禮等，還有超過51個攤位的「雲朵市集」，與南投青青市集、南投縣在地商圈發展創新協會及國家科學及技術委員會 臺灣農村好物推廣聯盟合作，共同呈現藝術文創、社區、親子、在地小農、輕食等多元特色商品；AR體驗「無時無刻，望見玉山」自12月1日至18日線上參與活動，即可參與線上抽獎及實體兌換活動；12月16日在水里、草屯則舉行具鄉鎮特色的走讀活動。

活動也規劃發行全台首創GPS NFT，與出生在南投的知名攝影師黃天仁及台灣設計師服裝合作，包括「人間國寶第一號漆藝大師王清霜X簡君嫄」、「國寶老師張鳳英X DYCTEAM 主理人夫婦 McFly（趙之逸）與Evelyn（陳曉安）」、「UUIN 劉子超x DYCTEA聯名系列」、「Horse Lai 賴名浩」、「纖維編織―鍾瓊儀X 8=D 張亞詰與李嘉泉」、「PCES-暢芷荺、李玉琪與Bruno Chung」、「Hansen-郭恆生」等，製作9款、共5000個NFT，其中1款為限定款NFT 1000個，由王品澔及伊林名模蕭珮瑩演繹；至18日可於線上免費兌換不限定款NFT，3日在南投縣政府文化局圖書館7樓國際會議廳舉行NFT講座，參與實體活動，可兌換限定款NFT，另12月至指定合作店家出示南投NFT，還可獲得優惠。

詳細資訊可至「2023南投玉山文化節」FB粉絲專頁（https://reurl.cc/q027x3）或活動網站（https://mtjade2023.com/）查詢。

ET快訊
虐菜！徐若熙抗韓7局僅12顆壞球　網友：漫畫等級的
快訊／高雄警遭攻擊！　血噴滿地
3屁孩燒掉家樂福　嚇傻被逮：有沒有人受傷？
日圓狂貶3成！樂了哈日族　卻苦了大億
媽媽愛賭又狂情勒要錢　台中女崩潰一刀弒母：是女兒不孝犯天條啦
超美嫩模花蓮外拍遭性侵　攝影師「把性病傳染給她」
快訊／上班注意！　國1「3車追撞」
五月天遭疑假唱！　相信音樂：邀請全民見證

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

日月潭觀光圈成果發表會　頒發百大繁星及日月假期遊程設計獎

2023台南河樂燈區聖誕點燈　黃偉哲：祝福台南平安幸福發展

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

「2023石門水庫楓半馬」5500人起跑　日本姊妹市也派代表挑戰

桃園市監護兒聖誕童樂會　期孩子們在愛的環境下成長

白鷺里民一起做地瓜圓、地瓜餅　蘇俊賓：最好的食農教育

南投仁愛鄉走過風災劫難　台電捐善款助學童、免費做節電健檢

總經費15.1億！桃園市肉品市場現代化屠宰場改建工程開工　

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

菲律賓7.6強震影片曝！　居民打赤膊夜逃街頭避難

國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

日月潭觀光圈成果發表會　頒發百大繁星及日月假期遊程設計獎

2023台南河樂燈區聖誕點燈　黃偉哲：祝福台南平安幸福發展

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

「2023石門水庫楓半馬」5500人起跑　日本姊妹市也派代表挑戰

桃園市監護兒聖誕童樂會　期孩子們在愛的環境下成長

白鷺里民一起做地瓜圓、地瓜餅　蘇俊賓：最好的食農教育

南投仁愛鄉走過風災劫難　台電捐善款助學童、免費做節電健檢

總經費15.1億！桃園市肉品市場現代化屠宰場改建工程開工　

遊戲股續強　智冠再拉半根停板

國考達人退休拾畫筆　獲2023年亞洲傑出精英藝術節大賽冠軍

美軍回擊伊拉克！　轟炸無人機基地「至少5民兵死亡」

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊！噴滿地血急送醫

大陸控美軍艦闖仁愛礁鄰近海域　解放軍南部戰區：蓄意攪局南海

虐菜！徐若熙抗韓7局僅12顆壞球　網友：漫畫等級的

蕭美琴國籍爭議　中選會資格審查包括是否回復國籍

台積電漲3元至582元　指數漲逾60點站上17500

五月天假唱風波遭查！　若屬實「最高罰50萬」網酸：懲罰還是縱容

「認正」徐富癸！林楚茵、王義川開砲蘇震清：觸法離開沒必要下一代出來攪局

薔薔搭埃及火車「遭車長性騷擾」　摸手「順勢摸進去」..無奈：能怎麼樣？

地方熱門新聞

2023台南河樂燈區聖誕點燈

日管處辦理日月潭觀光圈成果發表會

大哥的女兒林佳瑩選嘉義東石鄉長

南投玉山文化節即日起登場

打造黃金筍傳奇　新北八里農會歡慶百周年

2023山谷燈光節　梨山谷關齊亮

2023石門水庫楓半馬　國內外跑者5500人參與　

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

桃園市肉品市場現代化屠宰場　改建工程開工

台中人搶買「爆量蔥花麵包」

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

綠島鄉柚子湖遭重油污染　台東環保局積極清除

藍營立委呂玉玲競總成立　韓國瑜現身

國家地理雜誌野生動物路跑今開跑

更多熱門

相關新聞

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」紀念徽章帶回家

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」紀念徽章帶回家

今年桃園文博會即日起在新地標中原文創園區登場，主辦單位推出到7大主題展館搜集超獨特超有種生物NFT，可兌換活動限量徽章活動，要讓民眾體驗科技、文化、創意的擴增實境，搜集超Chill的特有種帶回家。

王品澔上廁所被堵連爸媽躲他

王品澔上廁所被堵連爸媽躲他

桃園萬聖城登場　牙牙搶先開箱

桃園萬聖城登場　牙牙搶先開箱

24歲王品澔「甜摟3女星」慶生

24歲王品澔「甜摟3女星」慶生

虛擬數位二元並存的貨幣世界將至

虛擬數位二元並存的貨幣世界將至

關鍵字：

南投玉山文化節王品澔AR體驗NFT

讀者迴響

熱門新聞

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

慶中華隊奪大巨蛋首勝！超商限時優惠一次看

李博翔遭路人痛揍「抓頭往地上撞」！恐怖傷勢曝光

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

媽媽愛賭情勒要錢　台中女崩潰弒母

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面