南投玉山文化節即日登場　全台首推玉山AR體驗、限定款GPS NFT

▲南投玉山文化節起跑。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣文化局匯聚「南投縣玉山文學獎」、「南投縣玉山美術獎」與「竹藝產品開發競賽」等多項展覽活動，首度辦理的「2023南投玉山文化節」，即日起正式開跑；縣政府指出，這次除以傳統導覽走讀結合系列主題活動，也結合AR科技互動體驗、南投NFT及導覽走讀活動等多元方式呈現，將帶領民眾深度體驗南投縣藝術、歷史及文化。

縣長許淑華1日主持「2023南投玉山文化節」記者會，與藝人暨活動大使王品澔、文化局長林榮森及來賓一同揭幕，並介紹活動一大亮點的AR體驗「無時無刻，望見玉山」：全台首度將玉山景觀融入背景，搭配最具代表性的野生動物─巨型台灣黑熊製作成Web AR天空擴增實境，且體驗技術與效果全面升級，讓民眾不需下載app就可直接拍照互動，並有機會進行與玉山相連的奇妙之旅，深入體驗玉山之美。

許淑華說，縣府長期辦理的「南投縣玉山文學獎」、「南投縣玉山美術獎」素負盛名，為深受文化人敬重的文化殿堂；為讓文化更親民並具可近性，首度結合規劃「2023南投玉山文化節」：以「文化頂峰 望見玉山」為活動主題，將藝術、文化和自然，透過表演、藝術創作、科技以及文化交流做結合，邀請民眾探索當地社區和村落文化的多樣性，參與感受觀光藝文之美。

許淑華表示，此次玉山文化節特別跟時下新興藝術品收藏方式結合，規劃發行全台首創GPS NFT，透過NFT技術，搭配藝術家、國寶級工藝大師、時尚工藝及服裝結合，呈現在地縣內8個古蹟、歷史建築及代表性景點等，展現南投縣的觀光和文化特色，讓世界都知道南投的美。

文化局指出，活動開幕式將於8日晚上6時在中興新村大操場登場，有魏如昀、Crispy脆樂團、金田創藝，及在地團隊安妮塔克、伊斯昂原住民文化藝術團等專業歌手及團體演出；9日及10日則有「魚池戲劇團x何日君再來劇團」、众擊坊，以及在地團隊民和國中濁岸合唱團、曼暉舞蹈團、南開科技大學熱音社、國立暨南國際大學熱舞社、南投縣客家協會、竹鹿竹樂團等藝文團體演出，3天匯聚18個以上流行及藝術表演團體，彰顯多元化的表演藝術風貌。

互動體驗活動方面，包括親子說故事、打卡送好禮等，還有超過51個攤位的「雲朵市集」，與南投青青市集、南投縣在地商圈發展創新協會及國家科學及技術委員會 臺灣農村好物推廣聯盟合作，共同呈現藝術文創、社區、親子、在地小農、輕食等多元特色商品；AR體驗「無時無刻，望見玉山」自12月1日至18日線上參與活動，即可參與線上抽獎及實體兌換活動；12月16日在水里、草屯則舉行具鄉鎮特色的走讀活動。

活動也規劃發行全台首創GPS NFT，與出生在南投的知名攝影師黃天仁及台灣設計師服裝合作，包括「人間國寶第一號漆藝大師王清霜X簡君嫄」、「國寶老師張鳳英X DYCTEAM 主理人夫婦 McFly（趙之逸）與Evelyn（陳曉安）」、「UUIN 劉子超x DYCTEA聯名系列」、「Horse Lai 賴名浩」、「纖維編織―鍾瓊儀X 8=D 張亞詰與李嘉泉」、「PCES-暢芷荺、李玉琪與Bruno Chung」、「Hansen-郭恆生」等，製作9款、共5000個NFT，其中1款為限定款NFT 1000個，由王品澔及伊林名模蕭珮瑩演繹；至18日可於線上免費兌換不限定款NFT，3日在南投縣政府文化局圖書館7樓國際會議廳舉行NFT講座，參與實體活動，可兌換限定款NFT，另12月至指定合作店家出示南投NFT，還可獲得優惠。

詳細資訊可至「2023南投玉山文化節」FB粉絲專頁（https://reurl.cc/q027x3）或活動網站（https://mtjade2023.com/）查詢。