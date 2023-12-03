　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

▲桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」，限量紀念徽章免費帶回家。（圖／文博會提供）

▲桃園文博會登場！主辦單位推出活動，集滿7款「超有種NFT」，限量紀念徽章免費帶回家。（圖／文博會提供）

記者游瓊華、蔡佩旻／桃園報導

今年桃園文博會即日起在新地標中原文創園區登場，主辦單位推出到7大主題展館搜集超獨特超有種生物NFT，可兌換活動限量徽章活動，要讓民眾體驗科技、文化、創意的擴增實境，搜集超Chill的特有種帶回家。

▲桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」，限量紀念徽章免費帶回家。（圖／文博會提供）

▲7款「超有種NFT」各有特色，刻畫不同主題的文化與創意。（圖／文博會提供）

7大主題展館分別為給桃園的柔軟訊息「藝形種」； 聽力超群、群體共聚的「聲紋種」；一起讀水走溪的「水系種」；自由無懼、體驗一分鐘的高校青春的「未來種」；攜手飛向桃園新宇宙世界的「科藝種」，邀你外帶一杯在地桃搖「新生種」；還有化身兒童遊樂指南「迷你種」清楚刻畫不同主題的文化與創意。

首度開放的中原文創園區也將成為桃園的新地標，結合擴增實境，邀請國內外好朋友搜集7大超級物種的NFT，收藏價值無限，只要到七棟主題展館入口旁掃描 QR Code，登入「藝遊桃園」平台，即可領取限量超有種生物 NFT，隨時打開平台，點擊物種的擴充實境，超可愛的超有種就出現啦，可以隨時和自己搜集的超有種NFT拍照，一起秀出自己的「超有種」。

ET快訊
Gail學習中文5年「苦讀超過520小時」！連寫作文都難不倒
南下參加喜宴　國3電纜垂落害妻子慘死！相驗結果曝
快訊／中華隊抗韓打線出爐！
不做就沒收手機　爸爸逼看亂倫片...性侵女兒6次
竹科工程師騎重機慘死！　滿地都是血

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

陳超明競選總部成立　強調清白從政絕無貪污

台東金馨獎　204位績優志工、6團隊、37間愛心特約商獲表揚

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

陳超明競選總部成立　強調清白從政絕無貪污

台東金馨獎　204位績優志工、6團隊、37間愛心特約商獲表揚

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

徐若熙開幕戰搭擋猿隊宋嘉翔　郭李建夫點出拆開龍隊投捕原因

新北男租AB車買飯糰違停出事了　警搜出K毒+意外查出失竊車

Gail學習中文5年「苦讀超過520小時」！連寫作文都難不倒...老師狂讚

丹麥廠商開4萬找離岸風電工程師　藥廠聘研發人員月薪近50K

楊勇緯東京大滿貫爆冷16強遭淘汰！教練：今年給80分

開戰「只是時間問題」！　北韓狠嗆：南韓敵對行動將自取滅亡

楊勇緯東京大滿貫次輪落敗　16強作收今年賽季告一段落

菲律賓軍方高度戒備！　大學爆炸案被定調「恐怖主義事件」

吃飯巧遇吳慷仁！　金剛目睹他「進去又出來」秒被圈粉：完全沒架子

中國房企融資白名單　銀行業避險認定「僅供參考」

高中生大隊接力秀「鬼步舞」　動作絲滑還奪冠！國外爆紅

地方熱門新聞

大甲媽南巡69人食物中毒　周春米說明

南消第一大隊小小消防員體驗活動

藍營立委呂玉玲競總成立　韓國瑜現身

賴清德、王美惠嘉義聯合競總成立

2023國際藝術聖誕港　基隆光雕秀浪漫啟動

張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班台南志工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

林口長庚醫院早產兒回娘家　小河馬媽媽分享

「國際志工日」前夕　桃園舉辦志願服務嘉年華

阿春部長親訪台南「做工行善團」

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌力挺

桃園表揚衛生保健志工　敏盛志工榮獲績優

更多熱門

相關新聞

桃園萬聖城登場　牙牙搶先開箱

桃園萬聖城登場　牙牙搶先開箱

2023年桃園萬聖城10月21日在桃園藝文廣場熱鬧開城，由特派員領航猿牙牙搶先開箱，主題「魔幻廚房」打造可以吃的萬聖節，各種新奇料理絕對讓你大呼過癮。

虛擬數位二元並存的貨幣世界將至

虛擬數位二元並存的貨幣世界將至

花蓮石雕藝術季9 ／30登場

花蓮石雕藝術季9 ／30登場

朱銘辭世　兩款NFT成絕響

朱銘辭世　兩款NFT成絕響

「碳經濟 x 加密貨幣」　2023年三大趨勢一次看

「碳經濟 x 加密貨幣」　2023年三大趨勢一次看

關鍵字：

桃園文博會NFT

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

台3線重機過彎撞對向車「滿地血」　騎士不治

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面