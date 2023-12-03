桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

▲桃園文博會登場！主辦單位推出活動，集滿7款「超有種NFT」，限量紀念徽章免費帶回家。（圖／文博會提供）



記者游瓊華、蔡佩旻／桃園報導

今年桃園文博會即日起在新地標中原文創園區登場，主辦單位推出到7大主題展館搜集超獨特超有種生物NFT，可兌換活動限量徽章活動，要讓民眾體驗科技、文化、創意的擴增實境，搜集超Chill的特有種帶回家。

▲7款「超有種NFT」各有特色，刻畫不同主題的文化與創意。（圖／文博會提供）



7大主題展館分別為給桃園的柔軟訊息「藝形種」； 聽力超群、群體共聚的「聲紋種」；一起讀水走溪的「水系種」；自由無懼、體驗一分鐘的高校青春的「未來種」；攜手飛向桃園新宇宙世界的「科藝種」，邀你外帶一杯在地桃搖「新生種」；還有化身兒童遊樂指南「迷你種」清楚刻畫不同主題的文化與創意。

首度開放的中原文創園區也將成為桃園的新地標，結合擴增實境，邀請國內外好朋友搜集7大超級物種的NFT，收藏價值無限，只要到七棟主題展館入口旁掃描 QR Code，登入「藝遊桃園」平台，即可領取限量超有種生物 NFT，隨時打開平台，點擊物種的擴充實境，超可愛的超有種就出現啦，可以隨時和自己搜集的超有種NFT拍照，一起秀出自己的「超有種」。