　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

▲▼在床上滑手機。（圖／CFP）

▲別輕忽睡前滑手機所帶來的罹病風險。（圖／CFP）

文／CTWANT

眼睛是我們的靈魂之窗，一定要好好照顧。長期習慣睡前玩手機的人要注意了，根據研究顯示，在睡前狂滑手機會導致5個嚴重後果，更會增加罹癌的風險。對此，也有一些方法可以讓眼睛適當休息，降低眼睛長時間盯著手機導致的不適感。

根據醫學權威雜誌《Cancer》研究，研究人員曾經對46.4萬餘人進行12.8年的隨訪，結果發現夜間接觸光源與甲狀腺風險上升有關。其中接觸最多的一組患有甲狀腺癌的風險會增加55％，其中以女性受試者較為明顯；不過仍需要更多研究，才足以佐證這項觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

雖然過去許多人曾說，睡覺時把手機放在頭旁邊大腦容易受到輻射，會罹患腦癌，但是這項說詞並未被驗證，僅被認定為可疑的致癌因素。但是睡前開燈時間過長，確實會導致褪黑激素分泌，生理時鐘亂掉，更會導致免疫力下降，增加癌症風險。

《中國青年報》曾經對青少年睡前滑手機做出調查，結果顯示84.8％的年輕人睡前有玩手機的習慣。其中有84.1％的受試者在感覺到睡意時依舊會繼續滑手機，而69.5％的受試者因為刷手機而導致入睡困難，更會帶來5種後果。

首先就是「視力下降」，長時間滑手機會導致眼部肌肉疲勞，容易影響正常的聚焦，導致視力下降，甚至是引起視網膜血管阻塞，也就是常說的腦中風。

第二是「增加癡呆風險」，睡前玩手機會影響大腦褪黑素分泌，容易造成入睡困難、頻繁起床等問題出現。睡前玩手機就很容易導致晚睡熬夜，長期習慣就會導致睡眠時間被壓縮，增加老年癡呆風險。

第三是「皮膚變差」，因為手機藍光比紫外線波長更常，更能滲入皮膚深層，造成細胞DNA氧化、膠原蛋白流失，也會容易讓皮膚粗糙、毛孔粗大；另外，藍光還會誘發黑色素沉澱、加速皮膚衰老。

第四，「睡眠品質」變差，人們晚睡通常與睡前滑手機有關，而且手機成了大家公認的「睡眠殺手」；原本有睡意的人滑手機華一滑就有精神，最後就不自覺熬夜。

最後一個，也可能會造成身體永久傷害的後果——「頸椎受傷」，睡前玩手機時人會不自覺長時間保持一個姿勢，這樣頸椎就需要承受較大的負擔，而且容易引起頸椎反弓、疼痛等，長時間下來就會導致頸椎出問題。

為了避免這些後果發生，平時就需要養成良好習慣，包括「睡前半小時不要滑手機」、「手機燈光調低」，以及「滑手機時要開燈」，最好看20分鐘就要休息20～30秒、望遠處或是眨眼，讓眼睛適當休息。

延伸閱讀
沒被老師挑中參賽！男大生持刀「捅死入選同學」洩憤　釀1死1傷慘劇
每天狂嗑橘子竟吃出尿毒症　「這類人」需特別注意別吃太多
機車停家門口被「魔人狂檢舉」　台中男收12張紅單怒了：政府在幹嘛

ET快訊
赴日旅遊記得拿！　免費領5000日圓
好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令
快訊／15張千萬大獎！　明細公布
史上新高！　金價狂飆破2100美元
女友癌末　他在安寧病房完婚：我不能讓妳孤單的走
快訊／台南某科大墜樓　15歲女學生倒操場死亡
快訊／竹科工程師騎重機慘死　相驗死因曝光
罕見！　「Tiffany藍」螢光美蛇現蹤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

好市多賣魔芋爽！他求下架「對小孩不健康」　業者：遵循台灣法令

小叔借車拒加油「加滿要2千」坐車只要1200元！人妻見油量表氣炸

台鐵年花4億打掃卻被評「最髒公廁」　立委提案凍結1成站務預算

別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

女友「堅持AA制」讓他不爽！工程師苦惱：怎處理　釣出過來人

癌友安寧病房完婚！男友「就是要給妳一個歸宿」　醫護感動見證

單親女學生讀建教班貼補家用　新北教育局頒發助學金

只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

男遭夾困捷運手扶梯真相曝！耶誕裝置太高　警消「斷頭」救人

港股被台股超車　香港財長：受內地經濟影響

小S豪門婚18年驚脫口「肉體出軌還好」　最低容忍：不要讓我看到

遭遇「職場霸凌」怎麼辦？申訴管道及法律規範一次看　

HTC明年推新手機「估一年比一年好」　尾牙將回歸舉行

18人驚恐懸掛40m高空！　日遊樂設施「升空中」突停擺

雨彈還沒停！水氣「減少又增加」放晴時間曝　連2天最冷15度

手滑？家長在班級群發1分48秒「不雅影片」　公安介入：影響很大

台大演說被問禁抖音　孫曉雅秀手機：我無法安裝TikTok

水塔投老鼠藥報復！社區主委夫妻誤飲中毒　惡鄰無悔意賠40萬

輾爆60kg巨蟒斷三截！ 台鐵司機傻住雙人崩潰抬屍下山

生活熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價！

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

更多熱門

相關新聞

台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚

台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚

台灣的早餐店品項種類多元，其中蛋餅因為製作速度快、價格低，是不少人心目中早餐首選之一。日前一名網友就以「蛋餅是台式早餐人氣第一？」為題發文，其中分享了一篇日本漫畫家的短篇漫畫，漫畫中指出人氣排名第一的就是蛋餅。貼文一出引起網友熱烈討論，大家也紛紛留言分享心目中的早餐首選。

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

曖昧女嫌三重→新莊是「遠距離」　他：有誤解嗎

曖昧女嫌三重→新莊是「遠距離」　他：有誤解嗎

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！

別在飛機上喝咖啡　空服員曝原因

別在飛機上喝咖啡　空服員曝原因

關鍵字：

Cancer睡前滑手機周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

害中壢家樂福起火　3屁孩留現場看救災

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

高雄男持美工刀攻擊　員警噴滿地血送醫

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面