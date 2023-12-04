別不相信！睡前狂滑手機易釀「5後果」　增甲狀腺癌、癡呆風險

▲別輕忽睡前滑手機所帶來的罹病風險。（圖／CFP）

文／CTWANT

眼睛是我們的靈魂之窗，一定要好好照顧。長期習慣睡前玩手機的人要注意了，根據研究顯示，在睡前狂滑手機會導致5個嚴重後果，更會增加罹癌的風險。對此，也有一些方法可以讓眼睛適當休息，降低眼睛長時間盯著手機導致的不適感。

根據醫學權威雜誌《Cancer》研究，研究人員曾經對46.4萬餘人進行12.8年的隨訪，結果發現夜間接觸光源與甲狀腺風險上升有關。其中接觸最多的一組患有甲狀腺癌的風險會增加55％，其中以女性受試者較為明顯；不過仍需要更多研究，才足以佐證這項觀察。

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雖然過去許多人曾說，睡覺時把手機放在頭旁邊大腦容易受到輻射，會罹患腦癌，但是這項說詞並未被驗證，僅被認定為可疑的致癌因素。但是睡前開燈時間過長，確實會導致褪黑激素分泌，生理時鐘亂掉，更會導致免疫力下降，增加癌症風險。

《中國青年報》曾經對青少年睡前滑手機做出調查，結果顯示84.8％的年輕人睡前有玩手機的習慣。其中有84.1％的受試者在感覺到睡意時依舊會繼續滑手機，而69.5％的受試者因為刷手機而導致入睡困難，更會帶來5種後果。

首先就是「視力下降」，長時間滑手機會導致眼部肌肉疲勞，容易影響正常的聚焦，導致視力下降，甚至是引起視網膜血管阻塞，也就是常說的腦中風。

第二是「增加癡呆風險」，睡前玩手機會影響大腦褪黑素分泌，容易造成入睡困難、頻繁起床等問題出現。睡前玩手機就很容易導致晚睡熬夜，長期習慣就會導致睡眠時間被壓縮，增加老年癡呆風險。

第三是「皮膚變差」，因為手機藍光比紫外線波長更常，更能滲入皮膚深層，造成細胞DNA氧化、膠原蛋白流失，也會容易讓皮膚粗糙、毛孔粗大；另外，藍光還會誘發黑色素沉澱、加速皮膚衰老。

第四，「睡眠品質」變差，人們晚睡通常與睡前滑手機有關，而且手機成了大家公認的「睡眠殺手」；原本有睡意的人滑手機華一滑就有精神，最後就不自覺熬夜。

最後一個，也可能會造成身體永久傷害的後果——「頸椎受傷」，睡前玩手機時人會不自覺長時間保持一個姿勢，這樣頸椎就需要承受較大的負擔，而且容易引起頸椎反弓、疼痛等，長時間下來就會導致頸椎出問題。

為了避免這些後果發生，平時就需要養成良好習慣，包括「睡前半小時不要滑手機」、「手機燈光調低」，以及「滑手機時要開燈」，最好看20分鐘就要休息20～30秒、望遠處或是眨眼，讓眼睛適當休息。

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