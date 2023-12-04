三重→新莊！曖昧女嫌是「遠距離」　暈船男急問：是否有誤解

▲一名男網友向曖昧對象告白，卻被對方以「三重到新莊是遠距離」為由打槍。（示意圖／取自免費圖庫pexels.com）

文／CTWANT

感情若碰上遠距離，就相當考驗雙方的耐心。一名網友就在社群上抱怨，曖昧對象向他表示2人在一起是遠距離，但是令他非常納悶的是，三重到新莊怎麼會算是遠距離，「是不是有什麼誤解？」引發討論。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文，表示他日前認識一名住在新北新莊的女生，2人互有好感，也曖昧了一段時間，他打算向對方告白，以確立彼此之間的關係，不料當他告白後，女方卻說「如果在一起，我們就屬於遠距離愛情」，但是令他相當不解的是，2人分別住在三重及新莊，且車程僅18分鐘「叫遠距離？？？」他不禁直呼「現在人對遠距離是不是有什麼誤解」。

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貼文一出，網友紛紛回應「對你沒感覺怎樣都會保持距離」、「可能要住樓上才不算遠距離」、「代表你沒戲了呀」、「可能不是住隔壁都叫遠距離吧」、「她說的是心的距離」、「不想太直白拒絕，哪裡都是遠距離」、「對你保持距離啊」、「不愛就算隔壁也算是遠距離」。

也有人表示「她的意思就是告訴你就算三重到新莊很近，對她而言就是很遠，永遠到不了她心的距離」、「我隔了一片大海的怎麼辦？」「她想同居吧，不然都換遠傳電信（只有遠傳沒有距離）」、「夠愛你的話距離都不是問題」。

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