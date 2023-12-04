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「絕對不要在飛機上喝咖啡」　空服員曝光背後超噁心原因

「絕對不要在飛機上喝咖啡」　空服員曝光背後「超噁心」原因

▲空服員表示，不在飛機上喝咖啡原因，其實是空服員會把剩餘咖啡倒入馬桶，但在這過程中，從馬桶飛濺回來的液體可能會汙染咖啡壺。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

近日有網友在Reddit論壇上討論關於飛機的「骯髒」話題時，有一名空服員表示，絕對不會在飛機上喝咖啡，原因並非是網傳的「水箱很少清洗」，而是空服員會將剩餘的咖啡直接倒在馬桶內，過程中，從馬桶飛濺回來的液體可能會汙染咖啡壺，而許多空服員通常不會再次清潔。

根據《紐約郵報》報導指出，一名從事空服員的網友在TikTok上發表影片，影片中表示，雖然許多人都說不要在飛機上喝咖啡，原因是因為機艙內的水箱很少清洗，裡面有大量細菌，但他不喝飛機上的咖啡，卻是有其他原因。

網友表示，多數空服員會將剩餘的咖啡倒入馬桶中，之後就直接將咖啡壺放回咖啡機內。但網友認為，「會有某種飛濺的顆粒、細菌之類的，直接回到咖啡壺裡，然後又放回到咖啡機裡」。網友也稱，「除非飛機上有膠囊咖啡的機器，否則我絕對不會在飛機上點咖啡」。

這名網友也分享許多飛機上的秘密，像是機椅後方的口袋很少清潔、消毒，過去曾在裡面發現包裝紙、用過的衛生紙、頭髮，甚至是尿布。

除此之外，該名空服員也坦承，在飛航的過程中難免會有些無聊的時刻，許多空服員都會使用Google來搜索一些商務艙中「有魅力」的乘客，以此來解悶。

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