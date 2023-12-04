32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」　她傻眼：要頒獎嗎

▲婆婆看到老公在洗碗就大驚小怪，讓原PO傻眼到不行。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婆媳之間的問題不是一天就可以解決的。一名女網友就抱怨，只是叫老公吃完飯順手洗碗而已，結果被婆婆看到對方就喊「你老婆勒！？」還說自己兒子從來沒洗過碗，更反問女網友「那我兒子娶妳幹嘛？」讓她超傻眼。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示晚餐時間老公最後一位吃完晚餐，她要對方順手將桌上的碗盤洗起來；不料，被婆婆看到老公在洗碗竟大驚小怪「怎麼你在洗碗，你老婆勒！？」

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原PO也不甘示弱回應「怎樣~洗碗很難嗎？以前幼稚園開始中午在學校吃飯時候，老師教過怎麼洗了不是嗎？」結果婆婆竟說，「他兒子從小以前到現在幾乎沒有洗過碗啊！都是她洗的！或是她女兒洗碗（婆婆叫她女兒幫忙洗先生吃過的碗盤。）」

眼前荒謬一幕讓原PO傻眼至極，「要叫大家頒發32年未洗過一次碗過榮譽獎嗎？」她也說自己跟老公認識之後，對方才開始被她糾正洗碗觀念，「現在任何家務事他都主動會去幫忙做，所以婆婆只要看到我先生做家務事就開始鬼吼鬼叫。」

面對婆婆不合理反抗，原PO就表示「我兒子大班開始我就叫他洗碗了。你兒子從現在開始洗碗啊！不會洗，我就慢慢教啊！很難嗎？」結果婆婆竟回「那我兒子娶妳幹嘛！」光洗碗就搞成這樣，讓她不禁直呼「怎麼有這麼離譜的婆家！！！」

貼文一出，網友紛紛回應「婆婆妳愛當傭人，那就好好當吧。憑啥叫媳婦當」、「真是不可理喻的婆婆」、「住一起就很煩啊，是娶老婆還是娶佣人」、「好在先生沒被養壞」、「不用理會婆，繼續指點老公做家事就對了」。

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