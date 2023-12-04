　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」　她傻眼：要頒獎嗎

婆婆看到老公在洗碗就大驚小怪，讓原PO傻眼到不行。（示意圖／Pexels）

▲婆婆看到老公在洗碗就大驚小怪，讓原PO傻眼到不行。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

婆媳之間的問題不是一天就可以解決的。一名女網友就抱怨，只是叫老公吃完飯順手洗碗而已，結果被婆婆看到對方就喊「你老婆勒！？」還說自己兒子從來沒洗過碗，更反問女網友「那我兒子娶妳幹嘛？」讓她超傻眼。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示晚餐時間老公最後一位吃完晚餐，她要對方順手將桌上的碗盤洗起來；不料，被婆婆看到老公在洗碗竟大驚小怪「怎麼你在洗碗，你老婆勒！？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO也不甘示弱回應「怎樣~洗碗很難嗎？以前幼稚園開始中午在學校吃飯時候，老師教過怎麼洗了不是嗎？」結果婆婆竟說，「他兒子從小以前到現在幾乎沒有洗過碗啊！都是她洗的！或是她女兒洗碗（婆婆叫她女兒幫忙洗先生吃過的碗盤。）」

眼前荒謬一幕讓原PO傻眼至極，「要叫大家頒發32年未洗過一次碗過榮譽獎嗎？」她也說自己跟老公認識之後，對方才開始被她糾正洗碗觀念，「現在任何家務事他都主動會去幫忙做，所以婆婆只要看到我先生做家務事就開始鬼吼鬼叫。」

面對婆婆不合理反抗，原PO就表示「我兒子大班開始我就叫他洗碗了。你兒子從現在開始洗碗啊！不會洗，我就慢慢教啊！很難嗎？」結果婆婆竟回「那我兒子娶妳幹嘛！」光洗碗就搞成這樣，讓她不禁直呼「怎麼有這麼離譜的婆家！！！」

貼文一出，網友紛紛回應「婆婆妳愛當傭人，那就好好當吧。憑啥叫媳婦當」、「真是不可理喻的婆婆」、「住一起就很煩啊，是娶老婆還是娶佣人」、「好在先生沒被養壞」、「不用理會婆，繼續指點老公做家事就對了」。

延伸閱讀
浙江女子成年後死賴在姐姐家　網友：真羡慕姐夫
22人擠滿2臥房公寓　電池失火燒死「移民雙寶爸」揭穿房東惡行
弟突喊想婚…寵兒爸賣祖產送透天厝　失聯1個月「房被賤賣」真相超傻眼

ET快訊
桃園大叔跟騷豆花妹　做完筆錄當晚又來！她無奈辭職了
五月天被檢舉了！陸網喊詐欺「退一賠三」　消保委回應
從裡到外都有新設計！　iPhone 16 Pro八大升級一次
結婚恩愛50年夫中風...妻不堪長照一刀殺死他
2名準司法官性騷5女學員　苦讀上榜但品德太爛...將被退訓
直擊／開箱長榮2.4萬TEU長岳輪　船員套房媲美星級旅館

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」　她傻眼：要頒獎嗎

餐廳鐵板麵「富二代才吃得起」　他見份量傻眼！全場吵翻：真的盤

王汎森獲宏博研究獎「台灣人文領域第一人」　德國總統將親自頒獎

超驚人！新社花海暨花毯節落幕　狂吸312萬人次創歷史新高

大巨蛋等32年！資深球迷讚「全台灣CP值最高」：百貨公司等級享受

三重→新莊！曖昧女嫌是「遠距離」　暈船男急問：是否有誤解

信義區耶誕樹「網美插隊」爆拍百張照　1舉動驚呆名醫：逛完還在

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！不滿意竟用衣架痛扁他

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

台北規模2.4地震是「大屯山火山活動」引發！岩漿冷卻陷落致震動

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

18歲梧桐妹「染金髮」新造型曝光　低胸黑蕾絲馬甲當街熱舞

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

3男持打火機狂噴殺蟲劑 中壢大賣場險遭炸毀！

「aespa雙人舞台」升降台出問題！　Karina、Giselle穿裙「霸氣跨上舞台」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」　她傻眼：要頒獎嗎

餐廳鐵板麵「富二代才吃得起」　他見份量傻眼！全場吵翻：真的盤

王汎森獲宏博研究獎「台灣人文領域第一人」　德國總統將親自頒獎

超驚人！新社花海暨花毯節落幕　狂吸312萬人次創歷史新高

大巨蛋等32年！資深球迷讚「全台灣CP值最高」：百貨公司等級享受

三重→新莊！曖昧女嫌是「遠距離」　暈船男急問：是否有誤解

信義區耶誕樹「網美插隊」爆拍百張照　1舉動驚呆名醫：逛完還在

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！不滿意竟用衣架痛扁他

快訊／4縣市「大雨特報」雨區擴大！今日北台灣嚴防劇烈雨彈

台北規模2.4地震是「大屯山火山活動」引發！岩漿冷卻陷落致震動

台北大雨亞錦賽大巨蛋正常開打、洲際因雨延後　晚上日本戰門票熱賣中

印尼火山釀11死「今早又爆發」！還有12人失蹤　搜索行動喊卡

台積電明Q1毛利率恐跌破5成　美系外資調降目標價至688元

快訊／蕭美琴、吳欣盈國籍爭議　內政部：3組候選人都符合規定

國1貨車、砂石車追撞「車頭凹成90度」　駕駛遭夾驚悚畫面曝

羨慕侯副手是趙少康？　柯文哲酸：侯友宜現在有個「很好的保母」

陸呼吸道疾病多病種齊發　中藥價格暴漲！漲幅5成起跳

國1林口段聯結車變「風火輪」　濃煙竄出車流一度回堵3公里

林玟誼火大討厭謊言：欺騙無法原諒！怒失蹤20年父親耍手段

韋禮安合作全球百大DJ「MV致敬3經典電影」

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

生活熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

台北規模2.4地震　大屯山火山活動引發

三重男告白　新莊女嘆是遠距離秒打槍

快訊／雨區擴大！　3縣市大雨

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

今全台變天！2縣市大雨　恐跌破10℃時間曝

桃園店家停車規劃「有日本感」被讚爆

大巨蛋首戰「這4點被讚爆」　球迷曝真實評價！

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

更多熱門

相關新聞

曖昧女嫌三重→新莊是「遠距離」　他：有誤解嗎

曖昧女嫌三重→新莊是「遠距離」　他：有誤解嗎

感情若碰上遠距離，就相當考驗雙方的耐心。一名網友就在社群上抱怨，曖昧對象向他表示2人在一起是遠距離，但是令他非常納悶的是，三重到新莊怎麼會算是遠距離，「是不是有什麼誤解？」引發討論。

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！

嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！

別在飛機上喝咖啡　空服員曝原因

別在飛機上喝咖啡　空服員曝原因

洗衣加香香豆！達人搖頭「會越洗越臭」真相大反轉

洗衣加香香豆！達人搖頭「會越洗越臭」真相大反轉

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

關鍵字：

毒姑九賤婆媳討論區洗碗周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

3屁孩燒掉家樂福！恐面臨天文數字求償

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

母獅吞下小獼猴　遊客曝現場狀況

快訊／印尼大規模火山爆發！海嘯恐襲擊沖繩

男星遭虐殺　女友被逼聽慘叫

換到現在最滿意！這代iPhone超耐操

即／新北幼教師騎機車趕上班　撞死過馬路老伯

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

哈孝遠被爆「用特權搭機」櫃台爭吵！乘客行李被拉下

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

超美嫩模外拍遭性侵！色影師還傳染性病給她

吳建豪拍《下一站，幸福》被全劇組討厭

五月天「最慘下場被禁演」！大陸1場賺6億卻爆假唱

更多

最夯影音

更多
4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭
Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

Gail跳級念醫學院「沒時間談戀愛」　學中文5年「苦讀520小時」免翻譯了！

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

壽山母獅咬住小獼猴「整隻吞下肚」　遊客嚇壞：猴媽要救也來不及

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

車商付百萬頭款才知被扣牌　車主喊不知情嗆：要告就告

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面