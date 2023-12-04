嬌小妻深夜搖醒國軍尪「要吃這個」！不滿意竟用衣架痛扁他

▲國軍人夫因常被悍妻施暴崩潰求離婚。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

婚姻中男女雙方應該要互相尊重，不該動手。一名人妻經常因為要吃宵夜把國軍丈夫搖醒，且只要不順她的意就會拿衣架痛打、拳腳相向，導致對方受不了，訴請離婚。

林裕豐在《震震有詞》表示，一名職業軍人娶了一個漂亮嬌小的妻子，讓外界都相當羨慕，怎料到女方其實是一個很兇悍的悍妻，每次到晚上的時候常常要吃宵夜，而人夫都會親自去外面幫老婆買回家；而且，人夫還常常睡到一半被搖醒，因為老婆還要吃其他的宵夜，所以又要再起床去買。

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林裕豐透露，到了婚後一兩年，人夫再也安撫不了，女方開始拿吊衣架打人，不僅如此，還會奪命連環Call，每次從軍營回到家就會拳腳相向，讓人夫苦不堪言。

林裕豐提到，某天女方要求洗沾到經血的床單，人夫雖然不願意，但還是硬著頭皮洗了，結果因沒有洗乾淨而被痛打一番，最終受不了向法院訴請離婚，法官因為人夫過去曾通報過傷害，成功訴請離婚。

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