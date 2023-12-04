台式早餐「蛋餅」紅到海外！日本漫畫家大讚：人氣第一

▲台灣的早餐店品項種類多元，讓不少外國人印象深刻。（示意圖／CTWANT提供）

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台灣的早餐店品項種類多元，其中蛋餅因為製作速度快、價格低，是不少人心目中早餐首選之一。日前一名網友就以「蛋餅是台式早餐人氣第一？」為題發文，其中分享了一篇日本漫畫家的短篇漫畫，漫畫中指出人氣排名第一的就是蛋餅。貼文一出引起網友熱烈討論，大家也紛紛留言分享心目中的早餐首選。

原PO在PTT發文，以「蛋餅是台式早餐人氣第一？」為題發文，同時也分享了一篇日本漫畫家「AKRU」的短篇漫畫作品，漫畫內容是介紹台灣各式早餐店，當中提到傳統早餐店、簡餐店、專賣飯糰、三明治等的小店，除此之外，漫畫中還指出人氣排名第一的就是「蛋餅」，因為蛋餅製作快速，即使在尖峰時間也不用等太久，吃起來也相對方便。

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▲原PO在PTT以「蛋餅是台式早餐人氣第一？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

原PO進一步指出，他認為蛋餅只要用麵粉皮加上蛋，過程中在加入甜醬油及各種配料，成品就相當美味，其中又以「起司蛋餅」為蛋餅之王，原PO認為「蛋餅是不是人氣第一不確定，但是確實是早餐相當好的選擇，點餐不用久候、食用方便快速，味道通常都有一定水準」，最後他也好奇詢問其他網友「蛋餅人氣No.1，你認同嗎？」

對此，不少網友紛紛留言，表示「蛋餅這個商品已經到達了一種花式的狀態」、「認同啊，蔥抓餅、蔥油餅、燒餅夾蛋，其實跟這個都算同類」、「蛋餅真的好吃，常常早餐都會選蛋餅」、「蛋餅也能在家輕鬆做，很家常」、「蛋餅光種類就好幾十種了，當然是第一名」、「我也是蛋餅派的，認真說台灣的蛋餅真的發展到一個極致」。

不過也有網友提名其他早餐品項，指出「我還是比較喜歡水煎包，雖然漲價有點快」、「我喜歡小籠湯包」、「最愛鹹豆漿」、「燒餅油條還是蠻多人愛的吧」、「我比較常吃飯糰，蛋餅還好」、「其實我比較喜歡吃粉漿蛋餅，有些粉漿蛋餅還有加皮蛋」。

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