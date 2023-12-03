　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

▲智泰科技董事長許志青捐贈120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體給弘光科大。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲智泰科技董事長許志青捐贈120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體給弘光科大。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

智泰科技捐贈弘光科技大學120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體，為推展AI教育教育盡一份心力。弘光科技大學特於56週年校慶開幕儀式中舉行捐贈儀式，由校長黃月桂代表頒發感謝牌予智泰科技董事長，黃校長強調，學校師生會善用這些軟體，接下來更將進一步成立AI人才培訓中心，為國家培育優秀的AI人才。

弘光科技大學校長黃月桂致詞表示，弘光科大以醫護起家，近年來大力推動AI在醫療健康與民生領域的應用及教育，護理學院與智慧科技學院聯手跨域打造了全國首間教學型智慧病房，在56週年校慶這天舉辦VisLab─AI軟體捐贈儀式，格外具有劃時代的意義，要特別感謝智泰科技股份有限公司熱心慨然捐贈AI圖像模型訓練軟體與開設教育培訓課程，還有翔名國際有限公司鼎力協助AI模型訓練軟體教育培訓課程與推廣。

智泰科技董事長許志青表示，為普及我國AI教育，後續將針對VisLab─AI軟體在該校與其他地區舉辦研習營以全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，以培育大學生、高中職學生，實際落實AI教育。學生參與AI不僅是在課程中學習，智泰也將舉辦各種活動，如AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI，以提升AI普及率與國際競爭力。

許志青補充說明，在VisLab─AI軟體中有分類、偵測與分割功能，每種功能都具備標記、訓練與驗證工具，使用者透過圖片針對其目的輕鬆進行標記，標記後可依照需求調整參數進行訓練，目前已有36種網路模型可供使用，訓練過程均可透過可視化介面控制，使用者亦可依照個人時間選擇中斷或接續訓練，最後訓練完成的AI模型透過可視化的驗證工具輕鬆檢視其訓練成果，決定是否串接設備與重新標記或訓練的依據。智泰VisLab─AI軟體將串起人與AI間的良性互動，讓人與AI的關係越來越緊密結合。

56週年校慶開幕除了捐贈儀式，也表揚7位傑出校友：東禾生物科技股份有限公司董事長蔡秉芳、天章生技投資股份有限公司董事長陳秀如、新享動健康顧問有限公司執行長黃英峰、達德高級商工職業學校教師施宜伶、苗栗縣議員翁杰、新竹科學園區管理局環安組環境保護科技士賴昱璋、瓦諾數位創意股份有限公司執行長巫柏緯。

校慶活動包含熱鬧的校慶運動會、園遊會，還有校友回娘家「弘光回憶、時光走廊」、狗狗喵喵同歡慶、虛擬混合實境體驗、創意醫材成果展、聽力篩檢、綠色能源環境教育等精彩的校慶系列活動，在校園各處舉辦，讓來賓、校友、民眾在參與及體驗過程中，了解學校不斷與時俱進的辦學歷史發展及辦學特色。

▲智泰科技董事長許志青捐贈120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體給弘光科大。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲弘光科大校長黃月桂頒獎表揚7位傑出校友。（圖／記者游瓊華翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

【其他新聞】

►聞著咖啡去旅行　阿里山推9條特色深度旅遊路線

►搶救客運、公車司機荒大作戰！台中徵駕駛最高薪資上看65K

►台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　盧秀燕不居功：感謝全體市民

 

ET快訊
胰臟癌無明顯症狀！醫曝7大「異常症狀」　8大高危險群當心
郭碧婷胖一圈！　合體向太…婆媳越來越像
DJ SODA認交台灣男友！　遭「劈腿、無情對待」
雞蛋滯銷！傳蛋商「降價拋售」清庫存
他每年生日都到場　Jennie靠肩185cm男模：最幸福的一
快訊／抓到了！台南男頭部中彈亡　3嫌落網
「蕭美琴國籍爭議僅有放棄美國籍？」 　她揪1問題：一樣不得參

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

賴清德王美惠嘉義聯合競總成立　蔡英文、陳建仁到場力挺

桃園表揚衛生保健志工　敏盛綜合醫院志工團隊榮獲績優

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

Girl’s Day幫素珍辦「婚前派對」　「串通假爽約」一開門感動泛淚！

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

雲林「多元參與幸福領航力」　推動身心障礙者權益與職場安全

劉建國成立西螺競選總部　蘇貞昌、陳其邁到場力挺

勞動部關懷弱勢家庭　阿春部長親訪台南「做工行善團」

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

元智大學跨足社會關懷與國際服務　榮獲品德教育特色學校

賴清德王美惠嘉義聯合競總成立　蔡英文、陳建仁到場力挺

桃園表揚衛生保健志工　敏盛綜合醫院志工團隊榮獲績優

一開蒸籠有蟑螂！他怒PO照「店家道歉+免單」　添好運：無此事

港地產大亨：香港房市正在改變　想靠房地產致富變難

《沉默之丘2》重製版開發順利　Konami擇日公開新資訊

艋舺青山宮遶境信徒爭接駕爆推擠　優勢警力隔開衝突未擴大

快訊／蕭美琴不符參選資格？　民進黨批國民黨造謠：歧視海外僑胞

藍議員揪蕭美琴國籍爭議疑點　許淑華反轟：戶籍法跟國籍法分不清楚

健保費可能2025年提早調漲！　健保署長石崇良曝「2大關鍵考量」

美國街頭散步遭槍擊！巴勒斯坦男大生「子彈卡脊椎」　被證實癱瘓

桃園文博會登場！集滿7款「超有種NFT」　限量紀念徽章免費帶回家

徐欣瑩湖口場造勢　提交通、教育、長照政策：我有經驗

地方熱門新聞

大甲媽南巡69人食物中毒　周春米說明

南消第一大隊小小消防員體驗活動

藍營立委呂玉玲競總成立　韓國瑜現身

賴清德、王美惠嘉義聯合競總成立

2023國際藝術聖誕港　基隆光雕秀浪漫啟動

張秀華問賴清德：說好的圖書總館呢？

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班台南志工

國際身心障礙者日　新北公園有愛無礙好好玩

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

林口長庚醫院早產兒回娘家　小河馬媽媽分享

「國際志工日」前夕　桃園舉辦志願服務嘉年華

桃園表揚衛生保健志工　敏盛志工榮獲績優

元智大學　榮獲品德教育特色學校

阿春部長親訪台南「做工行善團」

更多熱門

相關新聞

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

女友閨房激戰小三！軟爛毒犯全裸被逮

台中市40歲周姓男子無業期間，窩居在酒店上班的女友租屋處，不但販毒還趁女友上班時，約砲身材勻稱、臉孔姣好的30歲女美髮師，正當周嫌全身赤裸，美髮師只脫上衣之際，警方破門逮捕，周嫌狼狽的趴在地上，女子則是花容失色直說「不關我的事」，警方訊問後將周嫌依毒品罪送辦。

台中徵客運、公車司機　最高薪資上看65K

台中徵客運、公車司機　最高薪資上看65K

台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　

台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　

台中市拼經濟！　營利事業及個人所得雙雙增加

台中市拼經濟！　營利事業及個人所得雙雙增加

慣竊手上刺青「修身養性」手癢專偷蛋和果汁

慣竊手上刺青「修身養性」手癢專偷蛋和果汁

關鍵字：

智泰科技弘光科技大學VisLab－AI圖像模型訓練軟體台中

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

李東健親弟澳洲留學遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面