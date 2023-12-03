智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

▲智泰科技董事長許志青捐贈120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體給弘光科大。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者蔡佩旻、游瓊華／台中報導

智泰科技捐贈弘光科技大學120套VisLab－AI圖像模型訓練軟體，為推展AI教育教育盡一份心力。弘光科技大學特於56週年校慶開幕儀式中舉行捐贈儀式，由校長黃月桂代表頒發感謝牌予智泰科技董事長，黃校長強調，學校師生會善用這些軟體，接下來更將進一步成立AI人才培訓中心，為國家培育優秀的AI人才。

弘光科技大學校長黃月桂致詞表示，弘光科大以醫護起家，近年來大力推動AI在醫療健康與民生領域的應用及教育，護理學院與智慧科技學院聯手跨域打造了全國首間教學型智慧病房，在56週年校慶這天舉辦VisLab─AI軟體捐贈儀式，格外具有劃時代的意義，要特別感謝智泰科技股份有限公司熱心慨然捐贈AI圖像模型訓練軟體與開設教育培訓課程，還有翔名國際有限公司鼎力協助AI模型訓練軟體教育培訓課程與推廣。

智泰科技董事長許志青表示，為普及我國AI教育，後續將針對VisLab─AI軟體在該校與其他地區舉辦研習營以全力協助指導軟體操作、教案與教材開發，以培育大學生、高中職學生，實際落實AI教育。學生參與AI不僅是在課程中學習，智泰也將舉辦各種活動，如AI競賽、體驗營等項目，讓師生能活用AI，以提升AI普及率與國際競爭力。

許志青補充說明，在VisLab─AI軟體中有分類、偵測與分割功能，每種功能都具備標記、訓練與驗證工具，使用者透過圖片針對其目的輕鬆進行標記，標記後可依照需求調整參數進行訓練，目前已有36種網路模型可供使用，訓練過程均可透過可視化介面控制，使用者亦可依照個人時間選擇中斷或接續訓練，最後訓練完成的AI模型透過可視化的驗證工具輕鬆檢視其訓練成果，決定是否串接設備與重新標記或訓練的依據。智泰VisLab─AI軟體將串起人與AI間的良性互動，讓人與AI的關係越來越緊密結合。

56週年校慶開幕除了捐贈儀式，也表揚7位傑出校友：東禾生物科技股份有限公司董事長蔡秉芳、天章生技投資股份有限公司董事長陳秀如、新享動健康顧問有限公司執行長黃英峰、達德高級商工職業學校教師施宜伶、苗栗縣議員翁杰、新竹科學園區管理局環安組環境保護科技士賴昱璋、瓦諾數位創意股份有限公司執行長巫柏緯。

校慶活動包含熱鬧的校慶運動會、園遊會，還有校友回娘家「弘光回憶、時光走廊」、狗狗喵喵同歡慶、虛擬混合實境體驗、創意醫材成果展、聽力篩檢、綠色能源環境教育等精彩的校慶系列活動，在校園各處舉辦，讓來賓、校友、民眾在參與及體驗過程中，了解學校不斷與時俱進的辦學歷史發展及辦學特色。

▲弘光科大校長黃月桂頒獎表揚7位傑出校友。（圖／記者游瓊華翻攝）