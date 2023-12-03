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搶救客運、公車司機荒大作戰！台中徵駕駛最高薪資上看65K

▲搶救客運、公車司機荒大作戰，台中徵駕駛最高薪資上看65K。（圖／台中市勞工局提供）

▲台中市勞工局邀請國光客運、統聯客運以及全航等辦理聯合徵才，司機員、站務員等職缺，薪資最高上看6萬5000原。（圖／台中市勞工局提供）

記者游瓊華／台中報導

台中市區公車司機員以及國道客運司機急需人才，台中市勞工局宣布將在12月7日上午10點至12點在市府就業服務台辦理客運業徵才，釋出62個職缺，包含國道駕駛員、市區公車駕駛員及站務員，平均起薪4萬元，月薪最高為國光客運駕駛員，上看6萬5000元，歡迎求職民眾踴躍參加。

勞工局此次客運業徵才邀集全航客運、國光客運及統聯客運釋出工作機會，求職民眾若尚未取得大客車證照，勞工局將協助轉介及提供職訓課程資訊，鼓勵民眾取得一技之長，投入市區公車駕駛行列。

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勞工局長張大春表示，觀光旅遊熱，加上年末迎接聖誕節及跨年等節慶，民眾旅遊交通往返需求增加，且市區公車因通勤、購物民眾搭乘班次需求增加，客運業者駕駛長職缺大增。

張大春指出，市長盧秀燕重視及關心市民朋友就業及廠商徵才需求，「富市台中 就業成功」徵才活動今年度已邀集超過1400家次廠商合作辦理超過600場，考量年末節慶旅遊及市區公車班次需求提升，為協助客運業者補實人力，積極辦理客運業徵才活動，並整合中央資源推動各項獎勵方案，包含交通部公路局公路營業大客車駕駛擴大徵才就業獎勵、市府獎勵青年就業金、僱用獎助等，期望提升客運業與尋職民眾的媒合率，進而穩定市民就業，達到就業成功目標。

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