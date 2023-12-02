台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　盧秀燕不居功：感謝全體市民

▲台中市施政滿意度獲8項民調冠軍，市長盧秀燕表示，感謝全體市民的鼓勵。（圖／記者游瓊華攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市施政成果獲肯定，根據經濟日報近日公布的「2023年縣市幸福指數大調查」，台中施政滿意度以78.8%勇奪第一名，中市府更指出在市政滿意度上，一共有8項媒體民調拿到冠軍，對此，市長盧秀燕不將功勞歸於自己，她說，感謝全體284萬名市民的鼓勵、所有民代以及5萬多名公務人員的辛勞。

經濟日報連續第12年舉辦縣市幸福指數大調查，調查中的「地方政府施政滿意度」，前五名分別為台中市(78.8%)、嘉義市與嘉義縣並列第二(77.2%)、台東縣(76.1%)，雲林縣(73.9%)。

經濟日報提到，台中民調成績今年表現優異，尤其地方政府治理滿意度，台中奪下全台第一，市長盧秀燕領軍的執政團隊在台中積極招商拚經濟，舉辦的台中購物節等活動也受好評，讓民眾對於居住條件、工作狀況、教育成就及健康狀況滿意度都很高；另外，台中也獲得縣市幸福指數第三名，排名大幅進步，從去年第10名跳升至今年第3名，進步7名，拿下「最佳進步獎」。

另外，據最新中央公布官方稅收資料，台中市營利事業銷售及個人所得稅雙雙大幅增加，也讓台中幸福指數直線上升。

據中央公佈的數據顯示，台中市營利事業銷售額從4兆2,596億元成長至5兆3,434億元；營利事業所得稅從444億元成長至688億元；綜合所得稅從341億元成長至461億元；勞工平均提繳工資成長率從2.91%成長至3.93%；每戶可支配所得從106.6萬元成長至110.3萬元；每人可支配所得自34.4萬元成長至37.9萬元。

▲據最新中央公布官方稅收資料，台中市營利事業銷售及個人所得稅雙雙大幅增加 。（圖／台中市政府提供）

台中市經發局長張峯源說，近年台中大型投資進駐、產業群聚及284萬人口紅利等各項利多，帶來收入等物質條件改善，為提升幸福滿意度主要原因之一。

近年台中市施政成效顯著，今年在滿意度上更榮獲8項媒體民調冠軍，盧秀燕昨日在出席議會質詢前接受媒體採訪，她首先表示，「謝謝全體台中市民朋友以及全國民眾對市府的鼓勵。」

她接著說，要特別謝謝所有的民意代表。尤其是台中市議會經常給市府很多的建言。給市府很多的協助；當然要謝謝我們所有公教警消，所有大概將近5萬的公務人員，在每個工作崗位上兢兢業業服務市民，建設台中，特別謝謝他們的辛苦。