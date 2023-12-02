手上刺青「修身養性」還是凍未條！　慣竊專偷蛋和果汁：為了健康

▲台中一名慣竊在手上刺「修身養性」，卻仍在超商下手偷東西。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名55歲吳姓街友是警方列管慣竊，11月21日闖入一間超商，摸走茶葉蛋跟果汁。警方獲報後調閱監視器，發現竊賊手上刺有「修身養性」4字，立刻認出是吳男，吳男則稱，偷果汁跟茶葉蛋是「為了健康」。

第一警分局公益所11月21日8時許接獲某超商報案，一名男子順手牽羊，摸走店內商品。員警調閱監視器，想尋找可用線索，果真發現該左手刺有「修身養性」四個大字，眼尖員警回想起，正是轄區內造冊的慣竊、55歲吳姓街友。

▲吳男偷走果汁跟茶葉蛋，向警方稱是「為了健康」。（圖／記者許權毅翻攝）



經警方搜索，在轄區內一處公園找到吳男，將他帶回派出所釐清案情，全案經警詢後依法移送台中地檢署。

警方詢問吳男刺著「修身養性」4字意涵，吳男支支吾吾無法回答，至於為何跑到超商偷果汁、茶葉蛋，吳男竟理直氣壯回：「為了健康著想！」讓員警也直搖頭。

警方強調，對於任何犯罪皆採取「絕對零容忍」態度，針對竊盜案件持續落實深夜時段防制勤務作為，有效遏止竊盜案件的發生，亦提醒民眾切勿以身試法，本分局絕對將犯嫌緝獲到案，以維護市民安心的生活環境。