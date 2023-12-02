台中營利事業及個人所得增加　市府：人口紅利提升市民滿意度

▲據最新中央公布官方稅收資料，台中市營利事業銷售及個人所得稅雙雙大幅增加。（圖／台中市政府提供）

記者白珈陽／台中報導

近日公布的「2023年縣市幸福指數大調查」台中「地方政府施政滿意度」以78.8%奪冠。據最新中央公布官方稅收資料，台中市營利事業銷售及個人所得稅雙雙大幅增加，對此台中市經發局說明，自市長盧秀燕上任後，所進行之主、客觀數據調查結果，已有8項民意調查拿到施政滿意度第1名。

據中央公佈的數據顯示，台中市營利事業銷售額從4兆2,596億元成長至5兆3,434億元；營利事業所得稅從444億元成長至688億元；綜合所得稅從341億元成長至461億元；勞工平均提繳工資成長率從2.91%成長至3.93%；每戶可支配所得從106.6萬元成長至110.3萬元；每人可支配所得自34.4萬元成長至37.9萬元。

對此，台中市經發局長張峯源表示：「近年台中大型投資進駐、產業群聚及284萬人口紅利等各項利多，帶來收入等物質條件改善，為提升幸福滿意度主要原因之一。」

▲台中市長盧秀燕率領市府團隊積極招商拚經濟，也舉辦台中購物節等受好評活動。（圖／資料照）

尤其台中市長盧秀燕率領市府團隊積極招商拚經濟，也舉辦台中購物節等受好評活動，慶典經濟奏效。在經濟表現上，包括營利事業銷售額、營利事業所得稅、綜合所得稅、勞工平均提繳工資成長率及家戶可支配所得，均顯著成長。

另張峯源也進一步說明：「據經濟部最新公布2023年工廠校正及營運調查初步統計也顯示，2022年全國已辦理登記工廠營收創新高，其中台中市工廠營運家數1萬8787家佔全台最多，營收2兆7564億元更為全國第3，固定資產投資達4399億元，全台第2，顯示台中產業堅強之韌性挺過疫情考驗，也展現產業對未來台中投資環境充滿樂觀。」

近期包含國內外大廠美光、艾司摩爾（ASML）、博世電動自行車系統（Bosch eBike Systems）等皆於台中加碼投資，強化台中研發量能，有效促進台中整體經濟發展，進一步提升市民所得。

另外，雖營利事業銷售及所得稅等數據進步力道大，但在市民的平均薪資所得仍須努力，市府將持續積極引進高附加價值企業投資台中，並推動產業轉型，同時建構半導體、機械、光電綠能等完整供應鏈，創造更多高薪優質工作機會，也呼籲企業主積極改善員工待遇及福利，提高整體起薪，從根本調整薪資結構問題。