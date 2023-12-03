　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

▲▼賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」。（圖／林靜儀立委競選辦公室提供）

民進黨立委林靜儀2日舉辦總統參選人賴清德與立委林靜儀聯合競選總部成立大會。(圖／林靜儀立委辦公室提供，下同)

政治中心／台中報導

立委林靜儀2日在烏日競選總部前舉辦總統候選人賴清德及立委林靜儀聯合競選總部成立大會，首先由薩克斯風表演演出「美德贏台灣」、戰鼓敲響全場氣勢，接續則播出立委林靜儀於2022年補選上任後的政績影片，細數林靜儀團隊二十個月拚四年，包括：排水工程、學校老舊廁所改建、操場跑道整修，超過四十項學校建設，並爭取超過九億元經費，並期待在國會持續守護台灣，爭取各項醫療政策及台中市民最重視的重大交通建設，並呼籲再給靜儀四年，超越過去二十年。

▲▼賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」。（圖／林靜儀立委競選辦公室提供）

台灣羚聲主持人阿羚姊、立法院游錫堃院長、總統府林佳龍秘書長、立法院蔡其昌副院長、高雄市陳其邁市長、行政院前院長蘇貞昌，以及台中社會各界社團、後援會、里長，王立任議員、楊典忠議員、張家銨議員、曾威議員、張芬郁、沈國榮資政、林戊坤資政及民進黨不分區立委候選人劉柏君等，現場近兩千人一同出席力挺，高呼「挺靜儀，破黑金」。

首先，總統府李茂盛資政，也是林靜儀委員的老師，帶領小英之友會各分會長一同上台，一起來支持立委連任、總統當選，首先他感謝大家對靜儀的支持，肯定林靜儀在醫學表現，而他也發現林靜儀上任後越來越瘦，他肯定林靜儀兩年當四年在做、有求必應，並指出對手說沒在跑，都僅是放風聲，呼籲大家一同支持林靜儀，共同守護這塊土地。

接續，2021年補選即在輔選林靜儀的國務青應援團，展現挺台灣應援舞蹈，帶領現場民眾高舉手搖旗，一同大喊「team Taiwan，挺台灣！」。此外，東海大學畢業生，特地回來台中為林靜儀加油。他見證了外界笑稱台中名產「太陽餅、子彈、消波塊」，更發現台中第二選區支持者，害怕表態會遭到關切，她認為民主的社會中，不應再吞忍這種事情。她也觀察到，當對手陷入沙鹿豪宅侵占、涉嫌貪汙、房屋假買賣、偽造文書等爭議，林靜儀委員已經在爭取班班有冷氣建設；對手沒有表現，而林靜儀已經秉持醫療專業著手醫療法修法、為弱勢病人協調藥品。國務青肯定林靜儀的勤奮，綽號「跑跑靜儀」的她，短短一年已經跑超過數千場的活動。最後並呼籲，台中不能再走回頭路，三票顧台灣、顧民主、顧自由。

而台灣羚聲主持人阿羚姊則笑稱，對手出門都不用說爸爸是誰，大家都知道，足見家族勢力在這塊土地的影響。而林靜儀學問好、能力好、愛鄉親，呼籲民眾要幫靜儀拉票，她也憂心青年沒有回來投票支持，所以她呼籲大家要一起努力，並期盼林靜儀當選，勇敢驕傲向國際說我們台中沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的選民是支持民主自由。

立法院長游錫堃指出，台灣民主政治是百年追求而來，有台灣精神才有今天的台灣自由民主，而「靜儀精神」和賴清德一樣，呼應著台灣精神。他談到，再十四天就是治警事件滿百年的日子，而案件中有三成是醫生，他稱讚林靜儀同時兼具醫病、醫人及醫國的能力，並期盼賴清德、林靜儀這兩位具有指標意義的醫師，要在明年勝選，民進黨要席次過半，讓台灣走出正確的道路。

▲▼賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」。（圖／林靜儀立委競選辦公室提供）

立委林靜儀上台即感謝現場的民眾，並回想到20個月前來中二選區還不認識大家，現在卻是每張面孔都熟識。而在掃街時，遇到很多人的鼓勵、比讚、說加油，非常感謝感動。她更向在場的大家報告，不到兩年的時間，爭取快10億預算，並指出市長認真的一點，可以爭取更多預算來幫助民眾，她舉例道，台74線道匝道因設計不佳，民眾容易違規被罰錢，團隊接到陳情後一個禮拜內處理，兩個禮拜內讓大家安心安全地行駛，不用擔心害怕。她也指出「不要跟醫生比認真」，醫生從國中在認真讀書，到立法院問政及民眾服務更是如此，她堅持用治療患者的精神，來解決地方的問題，用最快的速度處理。

而她也分享到近日遇到民眾問道：「做醫生做好好，為什麼要來選舉？」她指出，因為當時大家陳柏惟罷免，把認真的立委罷免，才會出來選舉。若有優質的候選人，她會做後援會用力輔選優質候選人，並談到「如果我不出來選，難道是選給黑金？」此外，她也提醒大家，對手十年前補選，因為對手爸爸貪汙判刑， 所以要補選，而後來的選擇一樣有貪污，一樣知法犯法和蓋違建，公眾事務都跟他們家的利益有關。但她也相信，補選後已經看見改變，大家陸續敢出來表態支持，並認為正常的民主社會就是這樣。她知道還是有人會害怕，因此她向大家懇請，明年再贏一次，就不用再害怕了，20個月的成績大家看得到，專業、清廉，國會有專業，地方有服務，2024再贏一次。

曾任台中市長的總統府秘書長林佳龍，也是競選總部榮譽主委，兩年前林靜儀補選時即特別擔任主任委員，林佳龍指出，那次大家一起創造歷史，也讓大家很驕傲。當初，中央執政地方全力拚，他替林靜儀感到不公平及委屈。他認為台中市長說民進黨員都在睡覺實在不公平，他指出重大建設，地方政府不提案，不提供配合款，就沒辦法有這麼快的建設。像是捷運藍線在兩年前，賴副總統過去擔任行政院長時，他正在擔任台中市長，中捷藍線的可行性規劃就已經通過，八百天都沒提案，還改路線，又因為臺中市政府把時間拖去，預算暴增633億，並再次呼籲，跟靜儀委員一起支持沙鹿火車站共構，爭取海線轉運中心。此外，他肯定林靜儀支持鐵路高架化、雙軌化，也請大家一起支持王義川交通專家，搶救王義川，三票顧台灣。

▲▼賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」。（圖／林靜儀立委競選辦公室提供）

立法院副院長蔡其昌則肯定林靜儀補選回來，兩年表現快要贏過蔡其昌四年，並主張林靜儀將和他一起向行政院核定海線鐵路雙軌，一起來做到。他表示，林靜儀知道海線孩子的需要，從教室、運動設備、廁所的經費爭取。而林靜儀一年多以來、農路水路改善，處理治水的問題，都是林靜儀從前瞻計畫都爭取經費過來。對比國民黨在阻擋地方預算，無論是丟水球、灑麵粉、刪除預算，更對於潛艦、國防預算，要不是洩漏就是阻擋，因此呼籲選一個會替地方講話，會顧台灣的林靜儀。

而身為林靜儀的學長─高雄市長陳其邁表示，他擔心林靜儀這次的選舉，如果沒選上，事情「很大條」。他這次不只是為了林靜儀來，也為了高雄來。他看好台灣的前景，認為國際大企業都來台灣投資，像是投資高雄的台積電，並質疑國民黨說會戰爭，那為什麼世界都來台灣投資？ 尤其，中國對台灣的農業打壓，他擔憂如果換總統換政黨執政、國會沒過半怎麼辦？所以特別跟大家提醒，必須要支持賴清德，更要讓林靜儀在國會支持台灣建設。為了台灣的進步，不要走回頭路，並呼籲選民要用選票捍衛台灣、守護台灣自由民主，支持進步正派的力量，林靜儀一定要高票當選。

▲▼賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」。（圖／林靜儀立委競選辦公室提供）

行政院前院長蘇貞昌則是重申自由民主的重要性，主張我們都是國家的主人，所以務必選對的人、走對的路。蘇貞昌回想當時前瞻預算的審查，一邊在丟麵粉，一邊在爭取預算；一個有正義，一個有爭議。而馬英九總統任內，每年都紅字，民進黨做八年卻是年年有餘，才能有諸多政績，像是每個月五千的育兒津貼、照顧老人的長照政策，而他也特別感謝林靜儀為年輕家長爭取不孕症的補助，過去的不孕症補助政策效果不佳，而在他任內已經有一萬四千多位的新生兒，所他懇請民眾相信「美德贏台灣」(made in Taiwan)、會做事的民進黨，更要支持有遠見的林靜儀，讓台灣經濟大發展。最後，蘇貞昌特別授予林靜儀粉紅色大戰旗，為她加油打氣。

最後則成立大會則高喊「挺靜儀、破黑金」並刺破黑金，施放彩色氣球，象徵破黑金，帶來民主及自由希望。

ET快訊
中信兄弟想挖陳俊秀！　樂天開3年超過3千萬大約留人
立委參選人遭埋伏！　3人圍毆痛扁
台灣獼猴遭獅子撲殺！　活活被咬死
「3500公尺以上高山」明有望降雪！
快訊／徐若熙先發抗韓！　台北大巨蛋歷史首戰今開打
女神主播「要嫁大谷翔平」瘋傳！　超黑假面被挖
李東健親弟遭刺殺　靈堂前哀悼：想像不到你長大的樣子

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

轟民進黨貪腐弊案「掉滿地」　侯友宜：上任後不分黨派全面清查

李柏毅辦國四論壇轟韓國瑜　李眉蓁酸「暗黑四騎士」：仇恨博聲量

柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

曝「民眾黨會支持韓國瑜當立法院長」　許甫斷言：不會出現綠白配

張善政輔選李眉蓁！談論文抄襲不尷尬　轟綠營護林智堅帶風向

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

海底撈員工跳「科目三」爆衝突！顧客點播被嫌吵　2桌人打起來

纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」畫面曝　釀1死4傷

林志玲兒子首入鏡「個子超高」　還沒滿2歲...網驚呼：長好快！

國3中寮隧道「13車連環撞」　現場畫面曝！4人受傷送醫

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

剛被嗆「沒資產不是中和人」　吳崢喜宣布：我有房子了

同台林襄遭疑貼太近　趙少康還原實情轟：心裡骯髒看別人都是骯髒

轟民進黨貪腐弊案「掉滿地」　侯友宜：上任後不分黨派全面清查

李柏毅辦國四論壇轟韓國瑜　李眉蓁酸「暗黑四騎士」：仇恨博聲量

柯文哲批「藍綠本一家」吃肉啃骨頭　朱立倫冷回：你好好選舉吧

賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

曝「民眾黨會支持韓國瑜當立法院長」　許甫斷言：不會出現綠白配

張善政輔選李眉蓁！談論文抄襲不尷尬　轟綠營護林智堅帶風向

智泰科技捐贈VisLab軟體　弘光科大AI人才培育再添利器

傳藍鳥加入索托交易案　洋基與教士談判僵局中

魚鷹機墜日本外海　美國航空母艦24小時搜尋失聯7人

柯文哲爆2億美元當副手　連勝文酸：說者信口開河、信者欠缺常識

阿春部長、偉哲市長至倉庫探班　見證台南志工巧藝修復二手家具

妻罹癌...夫仍要娶她　學員練習告別哭了

謝依霖認罹患憂鬱症「身心全麻掉」！　淚提精神病母：家裡不能再添病號

外送員禮讓行人急剎遭後車嗆　5車不理車流當街互罵

首屆太平媽祖自行車挑戰賽　千人環騎雲彰投訪濁水溪源頭

立委參選人7天前被送辦　開直播又嗆網友...遭噴辣椒水痛毆！

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

政治熱門新聞

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

不讓郭董缺席2024！　賴清德：若當選全力挺郭台銘「癌症醫院」計畫

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

美學者建議賴清德放棄台獨黨綱？　葛來儀：遺憾特定人士斷章取義

遭柯文哲諷「管不了趙少康」　侯友宜反酸：他很羨慕我有好副手

蕭美琴坦言不想放棄駐美大使工作　「但民進黨沒執政這位置也沒了」

賴清德錄YT幽默感噴發　她酸：論文抄、笑話也要抄！

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

賴清德罕見變臉怒吼　女網紅求罵反嚇壞「我不想主持了！」

柯文哲嗆有錢愛炫富　連勝文嘆國民黨「丐幫」：窮到只差沒賣血

在野黨批大撒幣　蔡英文強調「投資台灣未來」：我有錢可以花啊！

被賴清德阻擋當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4拳就要還手了

蕭美琴認證賴清德有偶包　「被叫賴神所以比較ㄍㄧㄥ一點」

他憶柯文哲多次讚「柯建銘不當立法院長很可惜」　嘆柯P恩將仇報

更多熱門

相關新聞

曝「白會支持韓國瑜當立法院長」　他斷言：不會出現綠白配

曝「白會支持韓國瑜當立法院長」　他斷言：不會出現綠白配

2024大選在即，除了總統選舉外，明年國會如何發展也備受關注。民眾黨副祕書長許甫2日透露，如果明年三黨不過半，國民黨提出來的立法院長人選是前高雄市長韓國瑜，民眾黨應該會支持，不會出現「綠白配」，支持民進黨立委柯建銘當院長這種情形。

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

張善政輔選李眉蓁　轟綠營護林智堅帶風向

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

新一代「綠營催票機器」王義川邀約爆棚　公開行程比選總統多3倍

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

第一次車掃拜票獻給屏東徐富癸　鄭弘儀：不接受每天亂講話的人做總統

王鴻薇客家後援會登場　鄉親讚「客家之友」揭弊成績一流

王鴻薇客家後援會登場　鄉親讚「客家之友」揭弊成績一流

關鍵字：

2024立委2024六都立委2024台中市立委林靜儀

讀者迴響

熱門新聞

即／菲律賓7.6地震　氣象署發海嘯警報

快訊／氣象署發布海嘯警報　0:46台灣沿海嚴防海浪湧升

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

3屁孩玩殺蟲劑釀火！家樂福中原店今、明停業

吳欣盈「妳當記者有問爸媽嗎」　醫點出犯大忌關鍵

快訊／量販店凌晨火警　大量報案電話

詐團手法又變了！NCC：6種簡訊不要點

菲律賓7.6強震影片曝！　居民逃街頭避難

菲律賓7.6震　當局警告恐有毀滅性海嘯

陳俊秀與兄弟見面　可望宣布加盟

女主播舉報老公吸毒！　「裸體倒在女兒身旁」照片震驚全韓

他好奇為何蹲式馬桶式微　過來人曝原因

網紅營養師抓包「前女友激戰洋男」：我也跟別人上床

營養師Ricky爆「一夜情上海小三」！未婚妻痛哭

高雄路面晚間裂縫！疑電纜爆開

更多

最夯影音

更多
因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭

因工作變「精神的窮人」　百萬年薪工程師選擇裸辭
66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

66台幣「烤冰塊」撒蔥花辣椒　陸攤商稱東北特產：趁熱吃

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

陸網紅「中S.汪大菲」和解直播（？）　他要床墊..反挨罵：你是男人嗎XD

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

施工纜線「拉車去撞護欄」　國道5車連環撞...駕駛：離譜

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

趙小僑44歲生日「沒人買蛋糕」　臉垮：這是第一次...劉子銓超暖救場

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面