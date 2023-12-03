賴清德林靜儀聯合競選總部成立大會　千人共喊「挺靜儀、破黑金」

▲民進黨立委林靜儀2日舉辦總統參選人賴清德與立委林靜儀聯合競選總部成立大會。(圖／林靜儀立委辦公室提供，下同)

政治中心／台中報導

立委林靜儀2日在烏日競選總部前舉辦總統候選人賴清德及立委林靜儀聯合競選總部成立大會，首先由薩克斯風表演演出「美德贏台灣」、戰鼓敲響全場氣勢，接續則播出立委林靜儀於2022年補選上任後的政績影片，細數林靜儀團隊二十個月拚四年，包括：排水工程、學校老舊廁所改建、操場跑道整修，超過四十項學校建設，並爭取超過九億元經費，並期待在國會持續守護台灣，爭取各項醫療政策及台中市民最重視的重大交通建設，並呼籲再給靜儀四年，超越過去二十年。





台灣羚聲主持人阿羚姊、立法院游錫堃院長、總統府林佳龍秘書長、立法院蔡其昌副院長、高雄市陳其邁市長、行政院前院長蘇貞昌，以及台中社會各界社團、後援會、里長，王立任議員、楊典忠議員、張家銨議員、曾威議員、張芬郁、沈國榮資政、林戊坤資政及民進黨不分區立委候選人劉柏君等，現場近兩千人一同出席力挺，高呼「挺靜儀，破黑金」。



首先，總統府李茂盛資政，也是林靜儀委員的老師，帶領小英之友會各分會長一同上台，一起來支持立委連任、總統當選，首先他感謝大家對靜儀的支持，肯定林靜儀在醫學表現，而他也發現林靜儀上任後越來越瘦，他肯定林靜儀兩年當四年在做、有求必應，並指出對手說沒在跑，都僅是放風聲，呼籲大家一同支持林靜儀，共同守護這塊土地。



接續，2021年補選即在輔選林靜儀的國務青應援團，展現挺台灣應援舞蹈，帶領現場民眾高舉手搖旗，一同大喊「team Taiwan，挺台灣！」。此外，東海大學畢業生，特地回來台中為林靜儀加油。他見證了外界笑稱台中名產「太陽餅、子彈、消波塊」，更發現台中第二選區支持者，害怕表態會遭到關切，她認為民主的社會中，不應再吞忍這種事情。她也觀察到，當對手陷入沙鹿豪宅侵占、涉嫌貪汙、房屋假買賣、偽造文書等爭議，林靜儀委員已經在爭取班班有冷氣建設；對手沒有表現，而林靜儀已經秉持醫療專業著手醫療法修法、為弱勢病人協調藥品。國務青肯定林靜儀的勤奮，綽號「跑跑靜儀」的她，短短一年已經跑超過數千場的活動。最後並呼籲，台中不能再走回頭路，三票顧台灣、顧民主、顧自由。

而台灣羚聲主持人阿羚姊則笑稱，對手出門都不用說爸爸是誰，大家都知道，足見家族勢力在這塊土地的影響。而林靜儀學問好、能力好、愛鄉親，呼籲民眾要幫靜儀拉票，她也憂心青年沒有回來投票支持，所以她呼籲大家要一起努力，並期盼林靜儀當選，勇敢驕傲向國際說我們台中沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰的選民是支持民主自由。



立法院長游錫堃指出，台灣民主政治是百年追求而來，有台灣精神才有今天的台灣自由民主，而「靜儀精神」和賴清德一樣，呼應著台灣精神。他談到，再十四天就是治警事件滿百年的日子，而案件中有三成是醫生，他稱讚林靜儀同時兼具醫病、醫人及醫國的能力，並期盼賴清德、林靜儀這兩位具有指標意義的醫師，要在明年勝選，民進黨要席次過半，讓台灣走出正確的道路。





立委林靜儀上台即感謝現場的民眾，並回想到20個月前來中二選區還不認識大家，現在卻是每張面孔都熟識。而在掃街時，遇到很多人的鼓勵、比讚、說加油，非常感謝感動。她更向在場的大家報告，不到兩年的時間，爭取快10億預算，並指出市長認真的一點，可以爭取更多預算來幫助民眾，她舉例道，台74線道匝道因設計不佳，民眾容易違規被罰錢，團隊接到陳情後一個禮拜內處理，兩個禮拜內讓大家安心安全地行駛，不用擔心害怕。她也指出「不要跟醫生比認真」，醫生從國中在認真讀書，到立法院問政及民眾服務更是如此，她堅持用治療患者的精神，來解決地方的問題，用最快的速度處理。

而她也分享到近日遇到民眾問道：「做醫生做好好，為什麼要來選舉？」她指出，因為當時大家陳柏惟罷免，把認真的立委罷免，才會出來選舉。若有優質的候選人，她會做後援會用力輔選優質候選人，並談到「如果我不出來選，難道是選給黑金？」此外，她也提醒大家，對手十年前補選，因為對手爸爸貪汙判刑， 所以要補選，而後來的選擇一樣有貪污，一樣知法犯法和蓋違建，公眾事務都跟他們家的利益有關。但她也相信，補選後已經看見改變，大家陸續敢出來表態支持，並認為正常的民主社會就是這樣。她知道還是有人會害怕，因此她向大家懇請，明年再贏一次，就不用再害怕了，20個月的成績大家看得到，專業、清廉，國會有專業，地方有服務，2024再贏一次。



曾任台中市長的總統府秘書長林佳龍，也是競選總部榮譽主委，兩年前林靜儀補選時即特別擔任主任委員，林佳龍指出，那次大家一起創造歷史，也讓大家很驕傲。當初，中央執政地方全力拚，他替林靜儀感到不公平及委屈。他認為台中市長說民進黨員都在睡覺實在不公平，他指出重大建設，地方政府不提案，不提供配合款，就沒辦法有這麼快的建設。像是捷運藍線在兩年前，賴副總統過去擔任行政院長時，他正在擔任台中市長，中捷藍線的可行性規劃就已經通過，八百天都沒提案，還改路線，又因為臺中市政府把時間拖去，預算暴增633億，並再次呼籲，跟靜儀委員一起支持沙鹿火車站共構，爭取海線轉運中心。此外，他肯定林靜儀支持鐵路高架化、雙軌化，也請大家一起支持王義川交通專家，搶救王義川，三票顧台灣。





立法院副院長蔡其昌則肯定林靜儀補選回來，兩年表現快要贏過蔡其昌四年，並主張林靜儀將和他一起向行政院核定海線鐵路雙軌，一起來做到。他表示，林靜儀知道海線孩子的需要，從教室、運動設備、廁所的經費爭取。而林靜儀一年多以來、農路水路改善，處理治水的問題，都是林靜儀從前瞻計畫都爭取經費過來。對比國民黨在阻擋地方預算，無論是丟水球、灑麵粉、刪除預算，更對於潛艦、國防預算，要不是洩漏就是阻擋，因此呼籲選一個會替地方講話，會顧台灣的林靜儀。



而身為林靜儀的學長─高雄市長陳其邁表示，他擔心林靜儀這次的選舉，如果沒選上，事情「很大條」。他這次不只是為了林靜儀來，也為了高雄來。他看好台灣的前景，認為國際大企業都來台灣投資，像是投資高雄的台積電，並質疑國民黨說會戰爭，那為什麼世界都來台灣投資？ 尤其，中國對台灣的農業打壓，他擔憂如果換總統換政黨執政、國會沒過半怎麼辦？所以特別跟大家提醒，必須要支持賴清德，更要讓林靜儀在國會支持台灣建設。為了台灣的進步，不要走回頭路，並呼籲選民要用選票捍衛台灣、守護台灣自由民主，支持進步正派的力量，林靜儀一定要高票當選。





行政院前院長蘇貞昌則是重申自由民主的重要性，主張我們都是國家的主人，所以務必選對的人、走對的路。蘇貞昌回想當時前瞻預算的審查，一邊在丟麵粉，一邊在爭取預算；一個有正義，一個有爭議。而馬英九總統任內，每年都紅字，民進黨做八年卻是年年有餘，才能有諸多政績，像是每個月五千的育兒津貼、照顧老人的長照政策，而他也特別感謝林靜儀為年輕家長爭取不孕症的補助，過去的不孕症補助政策效果不佳，而在他任內已經有一萬四千多位的新生兒，所他懇請民眾相信「美德贏台灣」(made in Taiwan)、會做事的民進黨，更要支持有遠見的林靜儀，讓台灣經濟大發展。最後，蘇貞昌特別授予林靜儀粉紅色大戰旗，為她加油打氣。



最後則成立大會則高喊「挺靜儀、破黑金」並刺破黑金，施放彩色氣球，象徵破黑金，帶來民主及自由希望。