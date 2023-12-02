王鴻薇客家後援會登場　鄉親讚「客家之友」揭弊成績一流

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者陳弘修翻攝）

記者陳弘修／台北報導

競選台北市第三選區(中山、北松山)立委連任的王鴻薇，2日正式成立客家後援會，現場聚集500位以上客家鄉親到場支持。王鴻薇在後援會成立大會上，也用客語向所有鄉親問好，並強調自己一定會在立法院為客家鄉親爭取權益，

在王鴻薇客家後援會成立大會上，除了支持她的客家鄉親踴躍出席外，到場上台力挺者，還包括會長曾麗卿、教授鄒源淦、顧問張田，以及台北市客委會主委徐世勳、台北市議員詹為元、台北市議員吳志剛、台北市議員陳炳甫、總顧問范姜炳煌、榮譽會長蘇文龍等人。

替王鴻薇站台助講的過程中，台北市客委會主委徐世勳、榮譽會長蘇文龍也特別提到，王鴻薇進入立法院雖然短短不到一年，但揭弊成績是一流的，她揭發中央政府客委會對各地的補助，南北差距300倍，台北每一位客家人平均分不到10元，全國最低，「王鴻薇強力為客家鄉親爭取權益，是客家之友」。

對於客家鄉親們的力挺與支持，王鴻薇除了表示非常感激外，她也強調，自己在立法院一定會繼續為客家鄉親爭取權益。

同時，王鴻薇也替國民黨總統候選人侯友宜向所有支持者拉票，她表示，侯友宜提出的政見包括百億客家發展基金、制定客家語言發展法，懇請各位客家鄉親幫忙宣傳，一定要力挺最支持客家、最關心客家的侯友宜、王鴻薇。

▼王鴻薇競選連任，行程滿檔，利用週末一大早的時間，特別前往草埔市場向民眾拜票。