「國際志工日」成就幸福城市 　嘉義市4.7%人口投身志工服務

▲響應「國際志工日」 嘉義市1600名志工齊聚歡慶。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

「國際志工日」今年適逢志願服務法施行屆滿20週年，嘉義市府特別在北香湖公園舉辦慶祝活動，約有近1600名公、私部門的志工參與。充滿活力的市長黃敏惠到場，向所有志工表達最大敬意，也帶領志工一起喊出「我志工、我驕傲」，更歡迎大家到「勇媽阿惠-黃敏惠」黃敏惠市長臉書曬活動照片，現場氣氛熱鬧又輕鬆。

黃敏惠表示，今年受到疫情嚴峻考驗，不少活動無法如期舉行。今天能在這個屬於志工的日子裡，大家團聚在一起、彼此關心關懷、加油打氣，真的非常感恩。小小的嘉義市，擁有大大的能量，目前嘉義市志工人數達1萬2590人，感謝志工熱情付出與無私奉獻，成為嘉義市最亮眼的那道光芒。

黃敏惠指出，日前嘉義市勇奪全台施政滿意度冠軍，也是全台數一數二的幸福城市，不斷寫下歷史新頁。其中每位志工都扮演重要角色，大家的熱情點燃嘉義市，讓我們看到最有希望的未來。

今年適逢志願服務法施行屆滿20週年，黃敏惠也問在場志工，「你願意承諾下一個20週年嗎？」，所有志工大聲呼應「我願意！」，畫面讓人動容。

這次國際志工日活動，包含有舒鬆筋骨的暖身操、各家志工展現才藝風采的志工遊藝會、摸彩活動，以及各單位宣導攤位等，上千位諸羅志工一起在公園綠地上曬曬太陽，欣賞精彩的志工團隊表演，享受難得的悠閒。

社會處表示，截至110年11月底，嘉義市志工團隊共有24個類別、272個志工團隊，志工人數達1萬2590人，佔全市總人口數（26萬5208人）的4.7%，在市府同仁及志工伙伴齊心努力之下，有越來越多人投入志願服務行列，為本市志願服務推動寫下漂亮紀錄。

臉書搜尋：「勇媽阿惠-黃敏惠」https://www.facebook.com/1314ichiayi/