打造全齡宜居城市　嘉義巿國際志工日秀創意

▲嘉義巿國際志工日活動北香湖登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為了響應12月5日國際志工日，嘉義市政府28日於北香湖公園特別舉辦嘉有志工，只見各志工團隊創意巧扮登場，巿長黃敏惠盛讚志工創新可愛且無私貢獻，是嘉義巿最美風景，亦希望透過活動號召更多民眾加入志願服務行列。

市長黃敏惠表示，嘉義巿每年都會舉辦志工大會師，今年就在12月5日國際志工日前，在嘉義巿最美的北香湖公園寛廣的空間裡，健走、辦活動，所有志工、每個團隊無不卯足全力，展現創意與創新，把每個局處、每個單位想要表達的宣導與目標藉由創意展現出來，看起來超級卡哇伊而且結合時事，非常感謝志工夥伴不求回報，無怨無悔的付出，讓社會更祥和，是嘉義巿最美風景。

也感謝嘉義市志願服務協會理事長呂金標在各個單位裡的串連，有你們真好。黃敏惠不忘提醒，下周就要開始實施秋冬專案，請大家拱手不握手、多洗手，保持社交距離，也要戴好口罩。

▲嘉義巿國際志工日，志工團隊酒精瓶裝創意登場呼應防疫。（圖／記者翁伊森翻攝）

國際志工日活動安排志工健走活動特別邀請各志工團隊精心裝扮與會，並將志工們的創意裝扮以團隊為單位，拍照上傳至社會處臉書慶祝國際志工日的活動網頁，讓大家看到「創意志工在我嘉」，全嘉都是志工的伸展台。

▲▼ 創意巧扮登台 嘉義巿國際志工日活動北香湖登場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市政府社會處表示，2020年是特別的一年，雖然因為新冠肺炎疫情的緣故，大家都要保持社交距離，但是也因為疫情，讓大家看到諸羅志工力的展現。今年的活動標語刻意用「ㄧˋ」這個注音表現，它是一齊的一，是嘉義市的義，也是防疫的疫，象徵嘉「義」志工與嘉義市政府「一」齊努力、共同防「疫」，讓居住在嘉義市的民眾、或是來嘉義市觀光洽公的訪客，都能夠享有安心自在的氛圍及環境。

▲嘉義市黃敏惠率團隊創意巧裝登場。（圖／記者翁伊森翻攝）

截至10月底，嘉義市的志工團隊共有24個類別、254個志工團隊，志工人數已達11,608人，佔全嘉義市總人口數（266,251）的4.4%，在嘉義市政府同仁及志工伙伴大家齊心努力之下，有越來越多的市民朋友一同投入志願服務，為嘉義市志願服務推動寫下漂亮的紀錄，嘉義市政府邀請市民朋友不論年齡、不分行業加入志願服務的行列，達成自我實現的目標，也期待有一天嘉義市人人皆志工，實現「全齡共享、世代宜居」的願景。