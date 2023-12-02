每天打手機10小時　26歲男手肘長出千顆「珍珠」…醫：玩出罕病了

▲每天打手機10小時，26歲男手肘長出千顆「珍珠」。（圖／翻攝自微博／大米Video）



圖文／CTWANT

中國大陸湖南省長沙一名26歲男子，近日因左手肘關節腫脹、無法伸直與彎曲到醫院看診，醫師問診後除驚覺男子每天玩手機長達10小時，更在掃描時發現他手肘內竟長出超過1千顆「珍珠」骨瘤。

據《香港01》報導，男子向醫師表示每天下班後都熬夜玩手機，且1天內使用手機時間達到10小時，等意識到手肘出問題時已經無法伸直、彎曲還出現腫脹。醫師經斷層掃描，確認男子罹患「滑膜軟骨瘤」。

醫師指出，該病為多發生在關節腔內的罕見但良性腫瘤，且身體每個關節處都可能罹患此病，症狀為關節滑膜、肌腱腱鞘滑膜及滑囊內有多個軟骨結節，病程若到後期還可能出現鈣化或骨化症狀。呼籲長時間保持同一姿勢後，應活動身體各處。

▲男子因每天玩手機10小時罹患罕見疾病。（示意圖／Pexels）



滑膜軟骨瘤好發於30歲至60歲之間男性，最常於膝關節、髖關節、肘關節及肩關節發作，病人通常無病識感但可能有關節疼痛、腫脹、活動受限等症狀；治療方式多為關節鏡或傳統手術移除「游離體」，或是合併執行滑膜切除手術。

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