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孕婦挺雙胞胎大肚搭公車　竟遭女乘客「雨傘攻擊」逼讓座

博愛座爭議頻傳，三不五時就會躍上新聞版面。（示意圖／新北市交通局提供）

▲博愛座爭議頻傳，三不五時就會躍上新聞版面。（示意圖／新北市交通局提供）

圖文／CTWANT

博愛座爭議頻傳，三不五時就會躍上新聞版面。一名懷著雙胞胎已34周人妻日前搭乘公車時，遭阿嬤拿雨傘打腳、逼讓座，讓她相當傻眼。不少人看完後也直呼，「標準示範為老不尊。」

人妻在Dcard表示，挺著孕肚搭乘公車，一上車就有女生站起來把博愛座讓給她坐，心中非常感謝，怎料到到了下一站，自己竟被一名阿嬤拿雨傘打腳。阿嬤用台語吼，「妳起來，我習慣坐第一個，妳起來，我現在就要坐。」

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人妻透露，旁邊的男生起身要讓位給阿嬤坐，但阿嬤仍堅持要坐她的位子，由於懷雙胞胎肚子非常大，自己堅持拒絕在行駛中的公車上起身挪動位子，後來旁人看不下去，跟阿嬤爭論怎麼會叫孕婦讓座。然而阿嬤仍不甘示弱繼續罵，「現在的年輕人是怎樣，我已經73歲了！」

人妻很無奈地說，「感謝公車上的大家沒有冷漠我，反而都很關注，公車司機還用鏡子反射看我坐好才開車。」她解釋，當天原本搭乘Uber，但目的地設定錯誤，想說才3站距離，就沒有重新叫車，若之後遇到類似情況，會搭乘Uber或計程車。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「標準示範為老不尊」、「所以我只尊賢不敬老」、「沒道理的老人不要讓」、「讓座的事先不討論了，即使距離佷短，叫車感覺比較好，以免影響心情和健康狀況喔」、「好扯，明明旁邊的人都讓座給她了」。

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