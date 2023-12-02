跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強　財運強強滾

▲小孟老師點名，在30天內財運旺盛，有機會賺得不少財富，甚至偏財運更為強勢的4大星座。（示意圖／pixabay）



圖文／CTWANT

跨年倒數30天！轉眼間2023即將結束。對此，清水孟國際塔羅小孟老師點名，在30天內財運旺盛，有機會賺得不少財富，甚至偏財運更為強勢的4大星座！

《第四名：天蠍座》

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天蠍座在30天內，不管是家庭、伴侶或是合作夥伴，只要能夠在和諧運作的情況下，都能夠為你們的事業帶來財運，所謂家和萬事興、人心齊泰山移，這些人都是賺取財富的好幫手。

《第三名：魔羯座》

魔羯座30天內會得到伴侶的協助，到了中下旬，更能帶來不少幫助，你們的事業，或是需要資金的週轉，另一半都是最佳的幫手，相得益彰之下，偏財運更為強勢，平常要是有看中的投資選項，這時候不妨大膽的進場試試手氣。

《第二名：巨蟹座》

巨蟹座30天內會做出許多積極性的行為，包括理財投資，切記別因為一時的衝動，讓辛苦許久的投資，付諸流水，這個月要理性才能讓你的荷包賺得更多。若有投資買賣的，可好好照顧手中的標的物，運用你們的理財頭腦，在適當時機買賣，很有機會賺得不少財富。

《第一名：射手座》

射手座30天內有機會在外地往來的路程中，認識到不錯的貴人，若是有業務需要長途跋涉的，可多留意，有機會遇到對你事業有助的客戶，間接提升你的財運。

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