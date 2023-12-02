「1天看診200人」竟無預警遭解雇　名醫心寒：沒被這樣對待過

▲台中某醫院爆發勞資糾紛，醫師指控遭院方無預警解雇。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台中某醫院爆發勞資糾紛，該院人工關節中心醫師黃鐙樂指控，其與醫院合約明年8月才到期，上月27日突收到解雇函，導致患者無法進行後續治療，且醫院曾拖欠醫護薪資，在今（1日）與護理師、患者到醫院門口陳情。

據悉，膝關節手術名醫黃鐙樂去年8月被該院聘任成立人工關節中心，卻在上月27日透過解雇函得知合約11月30日終止，也未得到任何交接緩衝時間；30日與病人預約下次回診，發現遭系統鎖住，經請病人到櫃台處理，驚知櫃台回覆：「黃醫師有其他生涯規畫離職。」怒斥「行醫20多年來第1次受到這麼粗糙的對待」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃鐙樂也指，院方曾未付廠商款項、積欠醫護薪資不發，還要求中心人員自己計算，「但臨床業務工作還有加班、夜班各種費用，怎麼可能自己算」？且期間院方態度相當強勢，甚至推擠護理師，未料最後竟收到解雇函，直呼他1天看診200人，且很多病患剛開完刀，近期對患者預後極為重要，他卻無法替再服務。

院方則回應，該院與黃鐙樂是委任經營關係，但《醫療法》規定醫療服務不能外包，因此在30日解約且數月前就有溝通、通知病人與安排其他骨科服務；11月10日發放薪資，因人工關節中心有績效獎金，才請中心計算。

台中市勞工局表示，已在11月27日受理黃鐙樂及2名護理的爭議調解案，3人訴求為請求恢復雇傭關係、績效獎金、延長工時工資；經考量病患權益，已優先於今日下午召開調解會。衛生局則指出，醫療院所如有醫師或原排定門診時間異動，應事先公告以維病人權益。另醫療機構提供病人醫療服務，應以自行進用醫事人員為之，不得委外辦理，將派員稽查，如前揭情事屬實，將依違反《醫療法》處1萬以上至5萬元以下罰鍰，令限期改善。

延伸閱讀

▸ 南韓佛寺大火！ 曹溪宗高僧「自焚圓寂」

▸ 中獎機率超高！妹子實測2年多…驚曝「1類發票」狂中

▸ 妹子見「褲底蠕動」頭皮發麻…內褲長蛆了！勸世1習慣母湯 全場傻眼

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人

或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力

10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」

步驟2：輸入折扣碼「hamei15」，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折