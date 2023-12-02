　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「1天看診200人」竟無預警遭解雇　名醫心寒：沒被這樣對待過

名醫被醫院無預警解雇　他錯愕：從業20多年從沒被這樣對待！

▲台中某醫院爆發勞資糾紛，醫師指控遭院方無預警解雇。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

台中某醫院爆發勞資糾紛，該院人工關節中心醫師黃鐙樂指控，其與醫院合約明年8月才到期，上月27日突收到解雇函，導致患者無法進行後續治療，且醫院曾拖欠醫護薪資，在今（1日）與護理師、患者到醫院門口陳情。

據悉，膝關節手術名醫黃鐙樂去年8月被該院聘任成立人工關節中心，卻在上月27日透過解雇函得知合約11月30日終止，也未得到任何交接緩衝時間；30日與病人預約下次回診，發現遭系統鎖住，經請病人到櫃台處理，驚知櫃台回覆：「黃醫師有其他生涯規畫離職。」怒斥「行醫20多年來第1次受到這麼粗糙的對待」！

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃鐙樂也指，院方曾未付廠商款項、積欠醫護薪資不發，還要求中心人員自己計算，「但臨床業務工作還有加班、夜班各種費用，怎麼可能自己算」？且期間院方態度相當強勢，甚至推擠護理師，未料最後竟收到解雇函，直呼他1天看診200人，且很多病患剛開完刀，近期對患者預後極為重要，他卻無法替再服務。

院方則回應，該院與黃鐙樂是委任經營關係，但《醫療法》規定醫療服務不能外包，因此在30日解約且數月前就有溝通、通知病人與安排其他骨科服務；11月10日發放薪資，因人工關節中心有績效獎金，才請中心計算。

台中市勞工局表示，已在11月27日受理黃鐙樂及2名護理的爭議調解案，3人訴求為請求恢復雇傭關係、績效獎金、延長工時工資；經考量病患權益，已優先於今日下午召開調解會。衛生局則指出，醫療院所如有醫師或原排定門診時間異動，應事先公告以維病人權益。另醫療機構提供病人醫療服務，應以自行進用醫事人員為之，不得委外辦理，將派員稽查，如前揭情事屬實，將依違反《醫療法》處1萬以上至5萬元以下罰鍰，令限期改善。

延伸閱讀
南韓佛寺大火！　曹溪宗高僧「自焚圓寂」
中獎機率超高！妹子實測2年多…驚曝「1類發票」狂中
妹子見「褲底蠕動」頭皮發麻…內褲長蛆了！勸世1習慣母湯　全場傻眼

【ETtoday學習雲開課了】

想成為百萬直播主、彩妝師、美拍達人
或想增肌減脂、培養社交手腕、AI強化職場競爭力
10種課程．限時大優惠（進入學習平台）

步驟1：點選課程「立即結帳」
步驟2：輸入折扣碼「hamei15，按使用折扣，即可享早鳥優惠再打9折

課程

ET快訊
美照被推爆！　172cm護理師嚇瘋：真的太突然
快訊／國3隧道「13車連環撞」！多人受傷　現場畫面曝
啦啦隊女神「胸貼黏在外面」一整天！　路人看光
手插兒喉「驅魔30分鐘到死」　一家和樂生活照曝
劉詩詩、吳奇隆婚變再爆「分割財產」！陸網傳官宣
29歲男不吃不喝！被挖喉慘死　媽念念有詞癱跪神明廳
AV女優吳夢夢挨告！　司機怒：被狗舔到手都口水

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「月領不到3萬」30歲男自認廢物！存款驚呆全場：贏很多人了

玩玩具沒鎖門！「震動聲太大」媽進房間看光...她爆尷尬：怎麼面對

機場最新！5天篩34人陽性「未見黴漿菌」　薛瑞元：措施可能延至春節

大選iVoter上線　3分鐘測政黨傾向「參加有機會抽iPad」

35年沒繳勞保！三寶媽離職後「多做1事」爽領雙退休金

咳到嘴巴有血味！她突失聲「差點被痰噎到」：竟沒躲過流感

今15度北東有雨！下周「水氣暴增」半個台灣轉濕　迎初雪時間點曝

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

「1天看診200人」竟無預警遭解雇　名醫心寒：沒被這樣對待過

客運最冷寒冬！16條路線停駛　2困境讓「業者看不到未來」

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

宋江新劇「惡魔變麻瓜」遭狠揍　撩金裕貞：想跟妳做某件事♥

林襄給記者摸胸驗貨

與閨蜜們玩「不重複遊戲」　依6顏色挑選測彼此默契！

「月領不到3萬」30歲男自認廢物！存款驚呆全場：贏很多人了

玩玩具沒鎖門！「震動聲太大」媽進房間看光...她爆尷尬：怎麼面對

機場最新！5天篩34人陽性「未見黴漿菌」　薛瑞元：措施可能延至春節

大選iVoter上線　3分鐘測政黨傾向「參加有機會抽iPad」

35年沒繳勞保！三寶媽離職後「多做1事」爽領雙退休金

咳到嘴巴有血味！她突失聲「差點被痰噎到」：竟沒躲過流感

今15度北東有雨！下周「水氣暴增」半個台灣轉濕　迎初雪時間點曝

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

「1天看診200人」竟無預警遭解雇　名醫心寒：沒被這樣對待過

客運最冷寒冬！16條路線停駛　2困境讓「業者看不到未來」

嗆民進黨「好膽嘜走！」　侯友宜：貪污舞弊的桃花黨該下台了

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」　是主播郭惠妮！40歲還有超狂嫩臉

《Sweet home2》故事大亂！宋江戲份超少　網狂轟看嘸：還來8小時

371萬保時捷Macan S停路中間...駕駛睡翻叫不醒　離譜酒測值曝光

DJ SODA「信義區巧遇蔣萬安」被迷倒！緊貼合照曝光　羞喊：好帥

普丁又要增兵！俄國軍隊「兵力增加15%」　應對烏克蘭和北約威脅

嗆柯文哲不用挑撥　趙少康：好好看好你的副手比較重要

擴大臨檢！汐止警清查轄區列管場所+改裝車　17改裝猴慘了

雷／《咒術迴戰》要角「暫時下車」　粉絲怒退坑：已經是搞笑漫畫

才服刑期滿出獄！「違規遭攔」才知涉詐又被通緝　男子超傻眼

白點衝出！小孩翻圈險撞車　大聖爺救命影片曝

生活熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要「開放式性關係」

曬「比基尼」引變性疑雲　最美檢察官回應

爆網紅Ricky想要「三妻四妾」　未婚妻控：還搶走公司

「1天看診200人」竟無預警遭解雇　名醫爆心寒

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

台大醫示警院內黴漿菌個案增　「2不利條件」很難不流行

12星座「最新一周運勢」！處女有好運　白羊發現真愛

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

3縣市炸雨　今晨最低14.1℃

男罹乾癬擦藥「全身包保鮮膜」才睡

更多熱門

相關新聞

男罹乾癬擦藥「全身包保鮮膜」才睡

男罹乾癬擦藥「全身包保鮮膜」才睡

夏天可以穿短褲、冬天可以泡溫泉，對一般人再尋常不過，不過中重度乾癬患者卻常常苦於身上的病灶，連高溫逼近四十度的夏天都得包緊緊，52歲的張先生擔心理髮師看到頭皮病灶，所以乾脆不剪頭髮，更曾經因為「體無完膚」，全身抹藥之後得包上保鮮膜才敢上床睡覺。

男子住飯店煮熱水喝　開壺竟見襪子

男子住飯店煮熱水喝　開壺竟見襪子

已400人死於自拍！20歲初女性最多

已400人死於自拍！20歲初女性最多

打麻將輸萬元！她報警抓牌友　自己也出事

打麻將輸萬元！她報警抓牌友　自己也出事

男師與綁匪女兒婚　網見新娘顏值暴動

男師與綁匪女兒婚　網見新娘顏值暴動

關鍵字：

勞資糾紛台中醫院無預警解雇醫師患者周刊王

讀者迴響

熱門新聞

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

蔡尚樺沉默3天洩近況！　爆無縫小8歲球星

陸網美被前夫找人性侵　偷吃攝影師報復

網紅營養師PO照控：未婚妻劈腿偷吃　還要「開放式性關係」

曬「比基尼」引變性疑雲　最美檢察官回應

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器見更心碎一幕

快訊／台南將軍區槍擊命案　1男身亡

更多

最夯影音

更多
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面