他憶柯文哲曾多次讚「柯建銘不當院長很可惜」　嘆柯P恩將仇報

▲民眾黨總統參選人柯文哲。（圖／記者莊喬迪攝）



記者杜冠霖／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨（1日）表示，民進黨過半，民進黨立委柯建銘當立法院長，「這難道是你們要的嗎？」支持者則高喊「不要」。對此，賴清德全國競總主委姚立明今回應，10年前，柯文哲曾為監票員一事多次感謝柯建銘協調，甚至多次稱讚柯建銘很適合擔任立法院長、不當很可惜，如今為政黨利益出口抹黑，非常不厚道。

對於柯文哲說法，姚立明回憶，2014年他擔任柯文哲競選總幹事時，替柯文哲籌組監票部隊，卻礙於中選會相關條文規定，認為無黨籍候選人不能推派監票員。當時姚立明即透過柯建銘居中幫忙，與中選會前後總共進行三次協調。

姚立明指出，在與中選會的協調會議上，針對他們與中選會間的不同意見，柯建銘每次都從頭到尾協助溝通與整合，其中有次會議甚至進行長達三個半小時之久。最後在柯建銘協調討論之下，總算找到可依循的適當條文，讓無黨籍候選人能在「政黨願意同意」的原則之下，可以推薦監票員。

姚立明說，當時柯文哲就此事，親口對他表示柯建銘真是他的恩人，也是政治上的前輩，非常感謝他，並且認為柯建銘在立法院這麼久，沒有做立法院長真是可惜。姚強調，柯文哲早在十年前就已多次在他面前稱讚柯建銘很適合擔任立法院長，如今柯建銘又多做了兩屆立法委員，柯文哲卻忽然改口說他不能做立法院院長，這是恩將仇報。

姚立明表示，柯建銘是他少見對於立法院議事嫻熟、處理案件與法案都非常公正的立委，當年的柯文哲也這麼認為，只是現在為了政黨間的利害，選擇出口抹黑，是非常不厚道的行為，也凸顯柯文哲的品性並不值得人尊敬。