不捨「八年級」被打壓　林楚茵自告奮勇陪謝子涵車隊掃街

記者陳弘修／台北報導

民進黨台中立委候選人謝子涵2日進行車隊掃街，立委林楚茵特別前往陪同這位八年級生的後起之秀。

林楚茵表示，謝子涵雖然年輕，但是論述能力很好，民進黨栽培她擔任發言人，她也把握機會好好地展現了能力，尤其是身上還具有國際交流的經歷，帶著十年的歷練，回到家鄉為民喉舌，懇請鄉親們能夠當謝子涵的分身，幫忙宣傳，明年1月13日的總統、立委、政黨票，三票通通投給民進黨，讓謝子涵跟林楚茵一起在國會為台灣、為台中努力。

林楚茵表示，看到謝子涵受到不公平的打壓，感到很不捨，所以就自告奮勇要來陪謝子涵車掃，鼓勵認真勇敢的年輕人。

過程中，林楚茵也向鄉親們表示，選立委就要支持謝子涵這種有國際視野，又有論述能力的人年輕人，不要選那種連紐約州或紐約市，哪個層級比較高都搞不清楚的「資深立委」，選擇30歲的謝子涵，相信她可以改變潭雅神后未來的30年。

謝子涵表示，她是接受總統蔡英文總統邀請，加入民進黨後成為第一位「八年級」的發言人，在擔任發言人的期間，協助澄清不實謠言、幫忙輔選行程，這些都是自己在從政路上的養分。

謝子涵強調，自己帶著過去在不同領域的經驗，準備好要來回饋家鄉，她有政策專業、國際人脈，更有好的論述能力，一位民意代表，服務做得好當然很重要，但是能夠有好的應對能力，才能夠在質詢上言之有物，林楚茵是她學習的對象，懇請潭雅神后的鄉親，總統支持賴清德、立委選擇謝子涵，政黨票投給民進黨，把林楚茵留國會，也讓謝子涵可以前進立法院。