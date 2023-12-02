台東治安座談會　「識詐、交通安全及婦幼保護」三合一宣導

▲利嘉派出所，日前前往利嘉活動中心與民眾分享最新詐騙手法及防詐觀念。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升民眾自我防衛意識，降低被詐騙的可能性，台東縣警察局台東分局利嘉派出所日前舉辦治安座談會，前往利嘉活動中心與民眾分享最新詐騙手法及防詐觀念，會中也與民眾交流治安、交通意見及婦幼安全宣導，民眾反應熱絡，與警方互動零距離。

利嘉派出所所長方裕翔提醒，勿輕信網路上冒假名人之推薦投資影片或臉書粉專，有任何疑問應撥打165專線即時查證，以免受騙等宣導外，並向民眾解說「汽機車駕駛人不依規定停讓行人」相關規定、路口「慢、看、停」、行人應走用路注意事項等交通安全觀念，盼能提升鄉親用路時的安全，以預防交通事故的發生及傷害，另因選舉將屆，也透過此次座談會向民眾宣導反賄選，拒絕買票賣票，共同營造乾淨選風，藉此展現警方在維護轄區治安、交通的決心及用心，讓與會民眾收穫滿滿之餘，也加深對轄區警察的信任。

台東警分局分局長陳蔚文表示，警力有限、民力無窮，隨著大選時間慢慢逼近，請民眾切記「不買票、不賣票、要檢舉」，並歡迎大家踴躍檢舉賄選，領獎金也做功德，乾淨選風有賴你我共同維護，此外，分局將持續結合金融機構及超商業者，對疑似遭詐騙民眾關懷提問，以社區警政的方式一同為阻詐把關，識詐部分也會擴展宣導層面，藉著參與轄區內各種聚會活動或自行辦理治安座談會宣導，提醒民眾提高警覺，避免受騙上當。