　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

▲關山鎮收冬戲，關警設攤宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲關山鎮收冬戲活動，關警設攤宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮公所於1日晚間，於關山國小舉辦「112年收冬戲傳統藝文活動」，邀請到國內知名的明華園總團登場演出該團代表作「劍神呂洞賓」。關山警察分局「識詐交安宣導團」也設攤宣導，因為宣導攤位設在頭攤，民眾走過路過均不錯過，並以有獎徵答方式民眾互動，贈送宣導品種類豐富實用，宣導效果一級棒。

於1日19時，隨著鑼鼓聲響起，關山鎮答謝神明讓農作物豐收的「112年收冬戲傳統藝文活動」正式開演，由無敵小生「孫翠鳳」率領的明華園擔綱演出「劍神呂洞賓」戲碼，雖然夜晚透著風，但仍吸引許多民眾前來一睹劇團風采，戲台上打得火熱，戲台下掌聲如雷。

▲關山鎮收冬戲，關警設攤宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

關山警察分局「識詐交安宣導團」也受邀「與民同在」，由偵查隊及第四組員警於攤位內，以有獎答方式與民眾互動，並發送宣導傳單，宣導最常見的詐騙為「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大手法，遇到疑似上述狀況，請撥打165反詐騙專線，或110報案電話請求協助，並遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟以免被騙。除此之外，在路權部分，如果在路口看到「閃光黃燈」或「閃光紅燈」，黃燈減速慢行，紅燈停車再開，以確保行車安全。員警也一再重申切勿酒後駕車，因為酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的傷害，並呼籲民眾飲酒後，請以代駕或請親友接送等方式返家，以免樂極生悲，發生不可逆的憾事。

關山警察分局表示，期望透過一次又一次的宣導，喚起民眾的防範意識，以有效「阻絕詐騙、防制事故」；另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請立即撥打110或是當地分駐(派出)所電話，警察將儘速抵達，並提供妥適處置，以維民眾生命財產安全。

ET快訊
國道1死4傷　高公局：台電施工「未核准也無通報」
情侶澳洲打工一半「農場野戰」！　她嗨完遭割草機壓死
賴清德變臉怒吼　女網紅求罵嚇壞「我不想主持了！」
賴清德阻止當立法院長　韓國瑜嗆「先讓3拳」：第4次要還手了
海底撈19歲天菜陸店員！「特別服務」超會撩　脫罩女網友嗨翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

吳慷仁被「聽障粉絲」告白：很有感觸　他感動淚崩...用手語暖回「謝謝」！

手沖咖啡的穩定性測試　她倒細小水柱「繞蚊香」

遭檢舉違停收12張罰單+吊牌　苦主怨時間差：1個月後才知！

不給摸！米克斯耳朵超靈活　手靠近就往後貼：先給肉肉

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「2024台南市耶誕跨年」首場活動總爺登場　吸引近萬民眾同樂

台東國際身障日公益園遊會！　縣府營造無礙環境

新北選前擴大臨檢！淡水加強取締噪音車　今年已通報2146件

國際南島藝術交流日　開啟台東與夏威夷南島海洋文化連結

關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

台中大甲媽平安祈福遶境東港　警設機動派出所+行動補給站

大台南總工會互動性勞工論壇　企業與勞工共同探討新視野

新北淨化選前治安環境　金山警擴大臨檢掃蕩不法

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場　台東關山鄉親超High

基隆Podcast謝忻分享養貓甘苦談　訓練師傳授新手攻略秘訣

立法院代表團4日晚赴COP 28　國安局：特勤會確保吳欣盈人身安全

雨連下4天！下周「華南雨彈＋冷空氣」聯手襲台　全台濕涼15度

德妮嗨派對歡樂來襲！　「百變小丑樂園」台南新天地一同歡樂

企橄聯賽決賽組合出爐！台北元坤將力拚二連霸

台中連奪8項媒體民調施政滿意度第一　盧秀燕不居功：感謝全體市民

不會打「逆風球」？　特攻4連勝遭攻破主帥親曝最大隱憂

億萬富豪找回被拐25年兒！他秒獲「3套豪宅」認：身世沒告訴女友

電纜線垂國道釀1死4傷！高公局：台電施工「未核准也無通報」

三重碧華國小50週年校慶　消防局出動「地震體驗車」小朋友樂體驗

糧草不繼？坦言民眾黨「破產邊緣」　柯文哲：靠小額捐款撐到現在

李多慧應援挑戰跳滑步舞　下秒變「原地跑」網笑翻

地方熱門新聞

台中膝關節醫學權威無預警遭解雇　協調結果出爐

大甲媽首次屏東遶境　特為消防員賜福

三重玫瑰立體停車場開工　2026年完工

不放棄任何一個學生　西螺安定國小舞蹈奪冠

台南勞工領袖大學152位學員慶畢業

基隆光影節開幕今點燈　180秒夢幻漫旅光雕秀

新北推富基感蟹三重奏　魚市消費滿額享優惠

南消二大隊防災宣導眾人額樂

台南聖誕樹融入台南400元素閃耀台南

南消四大守護冬日宣導一氧化碳危險

淨化選前治安　金山警擴大臨檢掃蕩不法

竹北就近讀高中　至少要考4個A

大台南總工會互動性勞工論壇

台南guts姐新看板亮相

更多熱門

相關新聞

台東資源回收廠有F-5E殘骸　空軍證實為今年汰除：已拆除重要設備

台東資源回收廠有F-5E殘骸　空軍證實為今年汰除：已拆除重要設備

台東市一處資源回收場今（2日）上午失火，消防人員獲報到場後很快控制火勢，無人傷亡，但被發現疑似被空軍汰除的F-5E戰機機體。對此，空軍司令部回應，該機體確實為2023年執行汰除機標售作業的報廢戰機五金，已經評估無使用價值，相關重要設備也均已完成拆除轉用，並於基地實施機體擊毀作業。

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場

明華園收冬大戲《劍神呂洞賓》登場

東警治安座談會　宣導識詐、交安及婦保

東警治安座談會　宣導識詐、交安及婦保

台東首場國際友善X科技永續年度成果展

台東首場國際友善X科技永續年度成果展

響應國際終止婦女受暴日　台東建置社區安全網

響應國際終止婦女受暴日　台東建置社區安全網

關鍵字：

關山收冬台東

讀者迴響

熱門新聞

海底撈「特別服務」害慘台灣　店員崩潰：要離職了

即／國3中寮隧道13車連環撞　多人送醫

即／電纜線垂國道！廂型車遭「來回拉扯」釀1死4傷

驅魔手法曝！至親徒手伸進喉嚨抓鬼　雲林29歲男慘死

29歲男被挖喉「驅魔」慘死　媽念念有詞癱跪神明廳

獨／疑「驅魔儀式」變全家害命　雲林29歲男死亡

護理師「172完美比例」鄉民：不科學

母兇「手」插兒喉驅魔致死　一家和樂生活照曝

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

正妹東區被搭訕「我已婚是3個孩子的媽」

AV女優吳夢夢當街激戰老司機　畫面曝光

癌末男大生搭公車被逼讓座！還遭一巴掌打暈

UNIQLO感謝祭下殺66折！羽絨衣激省千元

從3C界消失？七年級「國小最強輸入法」現況曝光

高雄「手搖杯正妹」Turn口罩！　美食網紅11字證實

更多

最夯影音

更多
陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥

陳美鳳喜收31.5萬鴕鳥包！　曝「和春風關係」藏洋蔥
四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

搶54萬金項鍊秒拔腿狂奔　巧遇上班警「6分鐘被逮」

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

最新民調賴漲柯跌 郭正亮：難以理解｜20231201 ET午間新聞

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面