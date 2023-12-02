關山鎮鬧熱「收冬戲」　警與民同在設攤...宣導防詐及交安

▲關山鎮收冬戲活動，關警設攤宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣關山鎮公所於1日晚間，於關山國小舉辦「112年收冬戲傳統藝文活動」，邀請到國內知名的明華園總團登場演出該團代表作「劍神呂洞賓」。關山警察分局「識詐交安宣導團」也設攤宣導，因為宣導攤位設在頭攤，民眾走過路過均不錯過，並以有獎徵答方式民眾互動，贈送宣導品種類豐富實用，宣導效果一級棒。

於1日19時，隨著鑼鼓聲響起，關山鎮答謝神明讓農作物豐收的「112年收冬戲傳統藝文活動」正式開演，由無敵小生「孫翠鳳」率領的明華園擔綱演出「劍神呂洞賓」戲碼，雖然夜晚透著風，但仍吸引許多民眾前來一睹劇團風采，戲台上打得火熱，戲台下掌聲如雷。

關山警察分局「識詐交安宣導團」也受邀「與民同在」，由偵查隊及第四組員警於攤位內，以有獎答方式與民眾互動，並發送宣導傳單，宣導最常見的詐騙為「假網拍、假投資、假檢警、假交友、解除分期付款及猜猜我是誰」等6大手法，遇到疑似上述狀況，請撥打165反詐騙專線，或110報案電話請求協助，並遵循「1聽2掛3查證」防詐三步驟以免被騙。除此之外，在路權部分，如果在路口看到「閃光黃燈」或「閃光紅燈」，黃燈減速慢行，紅燈停車再開，以確保行車安全。員警也一再重申切勿酒後駕車，因為酒駕行為不僅危害自身安全，更可能造成無辜民眾的傷害，並呼籲民眾飲酒後，請以代駕或請親友接送等方式返家，以免樂極生悲，發生不可逆的憾事。

關山警察分局表示，期望透過一次又一次的宣導，喚起民眾的防範意識，以有效「阻絕詐騙、防制事故」；另呼籲民眾，若發現可疑人事物，請立即撥打110或是當地分駐(派出)所電話，警察將儘速抵達，並提供妥適處置，以維民眾生命財產安全。