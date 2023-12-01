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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

趙少康稱拒副手辯論　蕭美琴稱以總統為主：我們都很有分寸

▲▼蕭美琴國際媒體茶敘。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨副總統參選人趙少康今（1日）聲稱，民進黨蕭美琴、民眾黨吳欣盈拒絕副手辯論，「是要躲起來選？」對此，蕭美琴受訪時回應，目前還沒有收到邀請，「我們都很有分寸，這個是以總統為主。」

蕭美琴今（1日）中午赴汐止為黨籍立委賴品妤站台，並與新住民姐妹們大啖越南美食，席間兩人大談育貓經，對於寵物入境隔離制度，賴品妤表示，過去有發生憾事，有狗熱衰竭，發生事故時需要飼主到現場答應後才能送醫，當時未能及時送醫，現在防檢署已經撥預算，讓寵物受到檢疫區時有雙軌制度，飼主可以依需求採用不同制度。

蕭美琴剛把四隻愛貓從美國接回台灣，她說，毛小孩就是自己的小孩，入境都要隔離都像疫情期間，人還可以算日子，但貓狗都不知道自己要關多久，可想像牠們的心情，關在籠子裡不知何時能看到家人，真的還滿擔心的。

蕭美琴憂心，昨天送到檢疫中心，現場每位獸醫師也都很專業細心，希望獲得很好照顧，但作為家長還是會擔心，畢竟那麼久，做十幾個小時飛機後還要關起來，這些貓本來又容易緊張，出遠門還要關起來，不知終點在哪裡的心情真的好不捨。

而媒體也詢問副手辯論一事，蕭美琴回應表示，還沒有收到邀請，「我們都很有分寸，這個是以總統為主。」

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