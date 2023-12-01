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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭綠轟「配合陸傷害國家主權」　侯辦反擊：難道AIT也在配合中共？

▲▼侯友宜讓五股垃圾山變黃金地視察行程。（圖／記者李毓康攝）

▲侯友宜訪視五股夏綠地行程。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

針對民進黨、賴清德競總指稱侯友宜以「反台獨」話術及「台獨黨綱」等假議題，配合中共傷害台灣國家主權，對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰今（1）日回批，AIT主席羅森柏格已表示，美國不支持台灣獨立，美中關係權威學者葛來儀等三位學者，也在昨天呼籲賴清德凍結黨綱，照民進黨的邏輯，難道也是在配合中共？更別說賴清德2019年為了跟蔡英文競爭時，還要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，說這是假議題，不就是在打臉賴清德？

陳柏翰表示，民進黨稱「反台獨」、「台獨黨綱」是沒有事實根據的言論，但羅森柏格在今年十月對媒體明確表示，美國反對任何一方片面改變現狀，包括不支持台灣獨立，同時支持兩岸展開對話；葛來儀、白潔曦、柯慶生也希望賴清德凍結黨綱，以讓維持現狀的承諾更為可信。顯見賴清德的台獨立場，普遍被認為將嚴重影響區域和平穩定。

陳柏翰也指出，民進黨還稱賴清德堅守國家主權始終如一，從來沒有立場反覆的問題，但檢視賴清德過去對國家主權的立場，就是可以為了個人政治利益，一變再變、一騙再騙。賴清德在擔任國大代表時高舉「台灣獨立萬歲」牌子，並以「台獨金孫」之姿平步青雲當選立法委員、台南市長，更曾在議會中連喊3次「我主張台灣獨立」，但2017年時為了爭取行政院長，卻大轉彎提出「親中愛台」，不過在如願當上院長後，又自稱「務實的台獨工作者」。

至2019年初為了在民進黨總統初選挑戰蔡英文，欲淡化台獨形象，賴清德明確表示「當選不會宣布台獨」，還要大家不要停留在「台獨黨綱」的年代，狠狠的拋開昔日栽培他的忠貞支持者；不過在2023年確定為總統參選人後，卻又變成蔡英文路線的繼承者。

「這樣的投機份子值得人民信任？」陳柏翰強調，為何葛來儀等三學者要明確呼籲賴清德拿出具體行動，讓維持現狀的承諾更具「可信度」，就是因為賴清德從過去到現在，就是一個可以因為政治紅利而不斷轉變立場，毫無任何政治誠信的政客。而民進黨執政下，兩岸局勢已兵凶戰危，未來若繼續讓投機份子賴清德帶領台灣，危機恐將一觸即發。

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