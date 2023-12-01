蕭美琴稱新住民已是社會重要組成　「我若當選也是首位新住民小孩」

▲民進黨副總統參選人蕭美琴。（圖／翻攝自影片）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨副總統參選人蕭美琴今（1日）中午赴汐止為黨籍立委賴品妤站台，並與新住民姐妹們大啖越南美食，蕭美琴表示，新住民是社會重要組成份子，每個族群來到台灣都是重要成員，也希望給予更大支持，不同黨派過去幾年都有提出新住民代表，讓聲音在立法院更直接呈現，未來還要愈來愈多，「我如果當選副總統，也算是第一位新住民小孩。」

賴品妤表示，保守估計汐止大概住了5000多名新住民女性，自己在立法院就非常關心新住民權益，也在內政委員會推動相關修法，包含上會期移民法修法，讓新住民女性入境前的權益能更完善，也在立院提出新住民基本權益法，盼能完善新移民在台灣的基本權利，也要有專責主管機關。

蕭美琴致詞時指出，她媽媽當時是從外國嫁到台灣，早年台灣還沒有那麼多外籍配偶，整個國家的輔導與支援體系相當有限，母親一個人在台南，遇到重新學語言溝通等問題，確實蠻孤單的。現在看到新住民已經是台灣社會非常重要組成、也是重大貢獻社群，國家應該給他們更多照顧。

會中，新住民詢問，她來到台灣生活9年，感受到台灣政府對新住民照顧好，也很滿意，若擔任副總統，對於新住民有什麼政策想法？蕭回應，新住民是社會重要組成份子，對台灣社會有這麼多貢獻，政策面已經在做，包括語言、輔導以及支援機制，新住民越來越多，這些是基本的事情，接下來則希望在取得國籍過程能夠順利。

蕭美琴指出，國家政策跟體制問題，要取得放棄原本國籍、身分認證都有很大困難，這些問題要找方式克服，每個族群來到台灣都是重要成員，也希望給予更大支持，立法院不同黨派過去幾年都有提出新住民代表，讓聲音在立法院更直接呈現，未來還要愈來愈多，「我如果當選副總統，也算是第一位新住民小孩。」